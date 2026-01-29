SBI är en rankning över hur bra konsumenterna uppfattar att ett företags hållbarhetsarbete är. En bransch som tydligt stärkts är paket- och logistikbranschen, som i dag är en av de snabbast växande branscherna i SBI.
Branscherna som är hållbara – och mindre hållbara – enligt konsumenterna
Kommunikation
Sustainable Brand Index, SBI, visar tydliga skillnader i hur allmänheten uppfattar olika branschers hållbarhetsarbete. Logistik, dagligvaror och snabbmat stärker sina positioner långsiktigt, medan mode och telekom visar en nedåtgående trend.
Foto: Peter Knutsson
– Logistik går bra. Jag ska inte säga att den är ett undantag, men den är en tydlig stjärna, säger Erik Elvingsson Hedén, grundare av SBI.
