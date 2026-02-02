Många chefer känner igen situationen: kompetenta medarbetare, tydliga mål – ändå uteblir leveransen. Ofta blir slutsatsen att det handlar om motivation, personkemi eller ”fel personer”. Det är fel angreppssätt, menar Peter Englén, organisations- och teamcoach med lång erfarenhet av att arbeta med ledningsgrupper och team i både privat och offentlig sektor.
Varför de flesta team inte fungerar – och vad chefen missar
Ledarskap I verksamheter med högt tempo och hård styrning levererar många team sämre än chefer tror. Enligt Peter Englén, organisations- och teamcoach, beror det sällan på individerna – utan på hur team leds och organiseras.
Peter Englén. Foto: Privat & Adobe stock.
Någonting är fel
– De flesta team fungerar faktiskt ganska dåligt. Forskning visar att ungefär tio procent fungerar väl, medan runt hälften fungerar direkt dåligt. Det är inte rimligt att acceptera i organisationer där team ses som den viktigaste produktionsfaktorn, säger han.
