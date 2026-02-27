Internpris på koldioxid – effektivt verktyg eller fallgrop

Tema: Hållbara finanser Allt fler företag använder internprissättning av koldioxid för att väga klimatpåverkan mot lönsamhet i investeringar och inköp. Metoden lyfts fram som ett sätt att förbereda verksamheten för stigande utsläppskostnader, skärpta regelverk och ökade rapporteringskrav. Men hur fungerar internpris i praktiken – och vilka fallgropar finns?

Internpris på koldioxid – effektivt verktyg eller fallgrop
Foto: Pressbild/ Adobe Stock

Interng prissättning av koldioxid har gått från att vara ett nischat verktyg till att bli en allt vanligare del av företags klimatstyrning. Enligt CDP:s globala rapportering har antalet företag som uppger att de använder, eller planerar att använda, internpris på koldioxid ökat från omkring 150 bolag 2014 till cirka 3 600 i dag.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

– Det finns ett tydligt ökande intresse globalt, även om det framför allt är större internationella bolag som har kommit längst i praktiken, säger Philip Thormark, executive director för UN Global Compact Network Sweden.

7QYTm/wUbzzPSVXyS2g59S2Gjg6PnxLPCsybFY+NavinJryg0+Qr7KsnBVx4uToV+FTl1iHBfgaSrvzObSzsNY37QD0L53o2XOR2ydooJ4BmtwdMgEdeDeqKkJ1i9JAfoJXLtxGzpj2ySQK/WBPJEWY4swHa6Y30ci4N4sza1nKwWZWlv9ZlWQZe5TU9IXLOxSmPG0U2uMzWm4eu0ci7rbhfdWeZPBnXa2YSbb96I/1isdSs2zo/bEbsk07oD3MUHdI82iHMVgpGFTuUxkgnqhDAs1qfC+9C35U2Eg6mmlR501juqMdtIO3QBeIl4uNYSvZz6+hxUsW02GVIGjX7qTMQmm6oi+IOABptEzsuUI0phrHCYQ144iRX8FzqT+l60xy2cUGUgNYAawz5whjR3ZvcN5ffEgnU/vQ7lad5PC58Lafb10VgMzW+ouYsvap0qh/YxYZOhggYYKKiHZnG9U6K+AznHJ6BAjIPgvrIq97W2p3ybjH1gUX9VvZOdztvmdo94h63fegUMwdW18a/8KW2mWfwlc0WpHJuDK8y5TX5mG4/g5ffIQhmPxrTfkw3J0comhMoR2r3wgFnjxcxHNjpwksQk+rxeq7onbHakLiJnj4ZWot1K4oDmwPFJOau2VHaTeRkD8EztPAG4t5LNLarz+f1MiwbBYr6aDW7Eq4XTtZh+LeMRu05uU+umMiPMlEPjccGJqrzRnX/i0P0TeO7cGXL+gYmlgU2Ahr1p7m7UEtAT+oHdDZ0UHSAyxhRr52i77T/7SB7ry7x3F6fLNLBXj1gJs/XljqISwEfLuns5zUWEbJJkeKQbn/Gfrv2nwMfi5G8JIimk0P9tYps9WSxvu+gDT+y7VdlaG93+ES6bFdRXXle9QHjFPEqxFGToAoI2gK15NUGkuFkIBbNoOtl2Hkw+gKkohuH1M9CBlUU2TDqXbpeUc3fj+brIU46DEP7DQArDNH2KFE/FOMraxMpC/H/Nz/nA00CxXD7QTIhs9ZIQ1+FpgZh9MCb6VViCsxAssLQZ4H2PWDZjnp7B06aL4ElUnQyr5IuBzpdf9isfWwTWVCOKG9OJVq2AhsLw06R/Zp3yjHmhKC2kTEnYhLqTSCQmUTWfrnpLxrU5jshIi+E9cPpyR6u5R5XKZV8PrjJf9+yHbah5i1ud/wZp4esMfK1bglSebBtH98mxwYn815D7DY5CYll8UE+O2v6PKr6b016sQT4WYSGo7x7Ecb7mszIOrilRxXfCYoLrKDYBPM1MR9aSVqAvsn6N00g3T3MN716j7Uu+mC83prdQdzkx+qKFgITOdB1Qo6qjArj/49hr55UJa8f3TvNv1GJLUuvM5Mry2WwzFuKnQU7kHcuJuPsqY7U1vFAqdAt33aNguyzqYRC25vzZy++AZcWGR78Cfa855JIBrE2OrGhK0I43xlxdlh0kCUzIsh2RY/dVnRdJ9/ucESh+FYGY9YOY8qnPzHQmnjIH0CZ3hSCn35E1xKt4KbD80J5eOL9MBaXffo4x5TP1PQNboFbHt3zd3iY4n22wkiNyGDScvQcy84GKvG9BOrq4MjqkyXu4qX71CRuvRXwkM7jdFxuPFwZHLWTeAqT9LJHqbEVsVfgEMX3mn5BSstDG8M2Hs77Hr/93EMh/7CNRx0yJVjUwL5JimsIvEeFFL7Ayqp8q1/CF50N78GDNro3Kt6Lr5yU0GVMAYC0O2D49WwUKCo7sVUqfjJ4AuXtuwqHzx0Kxwrx/2DwWEUKJnWdw/rlhK9HlEVTnzX2jhQHGj2a4iueqO+ZMGlmDt+NjUGGnOh7uXVZ0wMPVnCWWjdESRaYpkedbxEnK4WUbr/dsLXdBkZP44TXIemeSVCChBN+9gNg5s71DA3c3HcCS11pd1IZNHAqN7C5QRJGGGoEsWuReGjlQExeTQbjYv4Ti0rhZvv0i1/wdDXaaXpZlyc+KUTGxQ8MilCJc8OAtEKGwyQkH9X76U2erUcjf4mQogAeMouOb4AhxIOtCi70mXsjozu80e/JLd5LE7QG9QqaB1B8ipqpf969WJa1bn8yYN84giTZkLURQSmTGdnBUEQDs7r3k2NWndJ+sszf6lDadqap7kDcdxdkuRMOiSb/lvk+xKk4QLt3zXCc8PzjbNapEsaK5jwbPIHTBXNzWGE0pewNYDLoTTSZQ7tG/tL36B4AAnvvWhIeSZ6On9F+zrBD16oqr1vRSsjHpu/KZeh+8A3LyNyhs38AwPMyUr109vhT9QtWoauQnsl4AgpPc35REEcG+f9+XFUKkp+XxpKOzTD+LZC9Kbjn0N2rb9eJ6ozz2JCxiHXcVsfK/rHtAT7LLBBr8By77xdtHNmI62XXoN8m5vBXOpgVds0dpW85d74HPhEElmlg139zd+Ytw06lmjGy9Kc41YrbDxWiv92ODidWrPn6P3Uu9NqsMfZudJXRmouWUzex/+hor7UyQW3M8nYUbaOOduX3BXcHmpI+wZLKBxOvTTAmQ1sVSA/vHrqwtgepREmojd+EnB7xAvq727uLNpaLGPcQVG/V0WeXNneCVR7CcEf1KoD2yXt0/9r6ON77Pfh9vixyMPS1ivFHE0jq5+dfnVA85NfiwAJLs4g6WwthVFg0mG+P8Qv9NmNYPtd+FiyRFiviFQBtwcAAvlnulyjS7AXKCSHPNXJg555DUN5vGNHdW8A2Kh1iYa+tnBH39HRVWFpe77YzTzy2m2UABIoYJh/uUw+fyVzmxPwsowCh/jAOqwZzpntUb0oYy2yEY9M/bUj3egPu70PBR8V5cX4xRdxgCI9mzcBuSTkESFgEYNSmF72nSaU6rxRIIasrWuhH5TDJYI2qbF26WhC/L7gz3OQEzK8aQDdV9RFn/r9Mnn8vXRP483vjq7Y6S0HMpL5XNiQe/OpX0x8HSolp3xpbuVLhYErKyu5I1zp0MHsegVbf9SJH0U37Tu6UaTLNuBcNkRK/mOyU0llQbvPWwHYpSelGRs07q39XguOwq1R0A8L0URnfvmw3ouaYE04NMNx6gu2PBV5y/BfPB0j1cOVoI92z+nZ2cDjiKksypQh2Y7jABLaIGgw0GetKyK/HFAOrgdKnJW+xMVGZdEC3Ny8xKoSiZNZsHbIRQSTGCS9rn7K5uOwmmFBKl4WsVjaDVrnpG2N+t+Pf0Be0bsd4MxFEpOh7ChGFBK44DXOB5xLNEfU3fydmVe/MQfYMbQd4jqPWEyG4MNLMY9fBr+B7Qj9DI0UHBsqLTrafMkepHpBE9HRfZ+rofSqgIfMk587HNrswXjFTcj6VBYQ/9XwA1fqcvqOkl7eUN5BWPm3K3LCDIA+k6ENy7h41awFl9EOxroGQxcvPVukZQXcSZ9bGJJWT9S3G/qe6FWtw8XMsljkKd5NH+O5GJit1xtw0J/xlEPxSnY0FW67QO6UOCLUseVVshihmkhnjfo+v1bDz5eSSxPHD+T5LgCdOVL9kLY0cnjcuOPwaNpcPhuMW1hEq5ZEuKWjt91Uc0H2Nmg0ZYpkl/lglaGH8tGLHJ5x0pITEyctzps1AvWAe8XpxqCT8tEXUckMoWbUTIjsZVp53NxKc04RusOCbGuYb7JMfxTOTkhhpzdKvxaYG1R+Ig284OahdjtvKWUcXhTpQYvTjywgH0hBYnwhaeXzX6HyX+Qn1k0mO5jpSuZfm80VGMRUpEBAmY2o43KVN2c6y27kvEEFlB4LPsnwkL8DhBEPid/908kYlkJcsIruClW1diHn1yNclYwwTHznTe6ueg/QZEKGEJruPNiIUeqX7RF4REO+Z8g5UdEYztpjr7MHTEIC1QK+pP+yDPsFwuR7ID+IlUFlzuppx4LBfilXqJ4hmKn0m5Gc9sMqnVFfkl/Jj4LbF/PT5A+kORNhnbXonyKaX0W0nbtTNcP0OLQiom1ObBDE/WK+yCDGi60VnOU4GApr3cFoTQ7oIu4D/x82+AtWn+x08zT9Me9lgxM6U3GRxALasjQ0hyKgJMPZ/kEL23PRyJ/PrNSArg31A6CSD7Wkk2ilezTxaUq2G6YNOnptVbdI83dhjnVaLHjFMmhw/nDJsPFgcSMavfyAsNfRS0+pxyGcjDR6fCvCbNkqD8xV0IslpPcu+tUouZO0cPqw+5PeKS1Kj8vI1Jvt+VZaJMA3aq/NsLlqIwTTBCU1CVcfM6+ZrYLOf5pFK/zMC85WjkK1ngmsgj93CdRTdMqZPBcJlIAUzVKOLo0xLoLNhkVjL5RaH8UCX+Abo4xeUdETYHYN+X2nBozKu3pqPZxmky630/pwiI/GYO/rAgf4gBj1PmveJHDM3/RqE/pjym4zSeikYv9AjkDzJ7j2i2F7vzwfDTOxdJNBziP2Fcfq+CVz1AKRqNoVtw+OUfGlL3fsD2dYvWDnNayFcd/oqbYg1uc0HTY7Be1dDtMxbAi3SUgbUCTMzyOYiqIMrZGbCgYAPv0Sv3Dp8rpGU4vTd2RIcbBpDgVvBxcmY6sRh8zSOj/Yny64T2HGqyD1alFJCjjui5KxUEsoUonIOEur0rgENRFF456/qt6iya3dPgQ3I6gVlidxiRSiRQnJpPXUl2EmDGNfwzDQQSXZP05mWOevfk2dUxOfEY0ZvEyZT7sYRRExqtjY8OTJk8xzeCZT/iJEixiLfmzcU2n6WSXri2KTkeGh2vLn6nkjYohuCh7GgetByXIfX2vY3WcLh3WIkmR3qq3Z41Rw08HI+yKNrQvZL7MAb6YHNKeyiOyKOJ+ILM0swLN2iRvbG6HC1tox2pfJsaROc5QixNcMmO0/P994/ve+xkWMcKjm5C+NawaUkoTkpANAuw2zNNYO1RAgMu2m3wCrD3AWQGkYcO+NUI2r2azsAD9trXkRVxBfMpM7YUJPLTeMpqL19t4FF1H87k9jsRNYsen2QXfMRqUVfJJvMxioqFVIS/0acoxm1d1G8cTr5GVvOFCYQ5AhxznALS+IpekBUsC1f00NrQ75RnGABDwOD6C4j7oYj3DP7GWrrTKerO/VC4+EoceATy56e6COGFABaj1Kh4lqLLNGqfV3ScObR2jIQt3gWob+9V//qdq+JQHdLMpCy0hvrovXvMiHYxXBVUybeSTsa/N35gOqzbcjjtDbvM7Yd+qfpxUJsIdkGDReJY8k3SvHuepSIVtNprKbekb6Vg6MzbuE6Q0DMglSfHrr+gLJLgi7tDf04x6ov8JtuwSSndhu5Oj/4ZtcfOFGMSHlSod7zNcY9NrYVN6sUKfHJAS74ACTm69P5Q9GKsxendEf0HEr5CboRLXhupQKxvK1mFM+KQvmj4eCRVF0BmvHUjnX0LlON+DVvmFzzO/PL63ox7oi0HLqmMC+42pgru5xTu79smoFxUuvf3h2pSyiqR38BP6hORJ6+kB1vajc2o+46Jb9JhFgWWpgnyybpyXycWvdLjLMSsXY7tjf6RT8BsghRV80Hf/LmaEgzJf1JotHgmxPR+sJv5QjkCf2ZcJwzs8vVd/BrwdIaKNbc/ozjdDJkuhuBsfdQbpXB2gH7y8Pj5YE26m1V4rhb4jrdBUg7Sl2G6Nt0ebYupOXaZdd5y4oFx3Xc0/WahOtrvvj3nEQeJfTGTVDxlQ0QQIqBc2v8Q6m9u4eEsMjKB5QUDgTsXatIFdlpnoZ72wSohrEuGtcZkF2EzRsibbmxIQVHcrym+nQTYNUSIwB4W5PfpeZg3jRrzi9DKumGxSWNmAGYpJYvXIzyeTozemkGM7qN//VDZuCfHhYpDOLuQho598T2NVa8yjtG+R4ONA06NU3TQ+4u9xC8uNJDqLeY+eyi4eJKXhZow0bYyI+1T9A0U81tdutpGCqlQeRNb/nlRZE3tYWY6dSKBPVGW42GwMF4X/RH3LPl/7G8QB7KBgFlL1nF9AqnBoCcQkIJqpk0Nd7k2xLF6DkhXA9H4NUh8Dtpn5+38w2ApGwRmYPzJ6atRXzISqNTBatyuIF1nTQuUwRA/sbHQ4Ezu7x0Fqjrw4mJwl2rPlWOLgKfunh0DtsVtYQx4tH7Q2S0/32EA9Gf9XoQv1oRnioRTbBtmi5ChXNSu7x6kLAMIAI9ud3mZIYCBYuOH1rMPJAg+y7xwcw7V4f8oCZPvMQXphJXxyQExW5jf0ghOEu6dZYhsnWbByOPrOdT8HxBqsvNywErBh+mn+lcbbbzST4IHAzbRy9Uy5v2pB70oqy/K/YfZQhZFrTJ7Rbok4IfMUviz7jLQhPRq/NB3BGgE0D6X+mLS22zKp24iCvgCUJ7HcedjNACU5ODsk/9IZi7cyfFVgrqf+DEezv+Erx+Ajaq+6Ow3r3yKuoHMg5HLXXIoDiVMGy4v5jUQ/lHu4Niua56pl3xjASh5vsLH0ymnr076PXqXTik4z8Ls3TuOcmS6iBYL2iJvaHlwBcV6uYleObgUe6eCd5Z42pNahqJ+EpaEPkRWd7KAixBbrJLpfKH7FYvdiRkrbH5MkCWJugcKmmPUQwbYPrL96UFw8Hx06z/hkpgkDyXiSoWz0ZLFU/kph3xVnJWHVKqfvgDNsyO774xY6V7iWR51c/fGMKN1/BDZTFR9ARbqw0agc1Ku4DMg0N7hYwJflLcXDRC3WHeroRqNuPkLAfX0TIJQhvgiUCBi+58dOMY6BZcRDAMtC9WN1+NdAYj1LfqLfuvdyJxGxQrbXzlP9VO1nK6yX4X182XY7s9ENiWRwflsR4cRgXzi78MNX/scPf3L7jy2iTruUGsfRKRdu0E3bpOwDNheQoaXYTAJTbc1FCE/l0xSFyAnSZsDPiZBQqa/aJcXpD58HdzkJPYvUeWuFSm1D5R4trwq4LsKoIbZ3AuZuu1WtvT5mUwL3+v2s7h9/76pCZPosRiV66TiNonkQYi6hij5YAen7ddRhvAyNcBHJ9NS8vXL697C0TXaX7YHrPSpVh5AoeQjcngfuGbx/GBf+sr//IEZhvjf3bM0SqcC2ERHWsiNNk3Z2gckgZpPPZm/5K0nhONJTTtPgEXxz/ykUIRKlbEwMjlr7v0rh9jo1J+jCAPcdJDY5u+e+rfQevdrPqOqU3KqN6ax5iLvoUNkzjRydPAJGyEFdsIvTNeO/Xk9ajMDIckhkKTtU+PdIGkU333HcMnEh+8WnM/okHirs/hPeQzYIlYQe9LEuvgNlHt4BjkUu7XuBT4HBCQgRoIcuJMvHFaA4EEsH2HF4pTQwCQHe1aeRgcRkBdlWEIOEKc9pEOTK2W0vOAMpurWmlKYbY6epXHC03xBG6PDoHiJy9+IX7QD3gp7KnnNPEhTJMIbgxDPAFsNRbnV9MTZFV5GvhC38sgV6V2LmUhWipvRw9ppW9QfnpFPigaUYqcvl+FEzlOfkoo9YjriLVXLrjf9rEkKGRYNSso9F1F0At8jrjlUwV8CLRnF8xMwS5ttQ3bTzNm3tMA1FvmPlDG6TkIl3IP2ioJkaZHCfF4zNCwWCIG/k4zaO9D7BP2fGafcJarM1k8kZwhNblFrhoFkgJwbxp2V9jqzZhk89DrVMkunaOXMp6Svj+K4YiYOxuapvXs8MpG5LmgJgAUskQDdKSD7YrQ2T97HvvRu79fyYsFHmZxMOswseslSFJUmKpXchTST+7JgQnVxIQF5Tzu1Z2Ut3Qrq9L6rljLqugMeV+jUXxatbrqS8vbKjRxZPLsW+A3SvtJV1e3ob2EPjk+ktu0zMWsHzVcaGVnN7kRTAq43us5I0P7Ut9nxnWc58tBaB3RkmNTG8Ndwdehm7XnQui+ZxS9yjVoAnluDkWd8N8wf46cVFpwjVD6454Vu6pHnCi/0UaULoD2boDURqwrDOtb/OArkYqppfnOY5oLINZFf05YiIxy7zNfLz95CU6IC6Rw/9xkDuqGPzSPk5WFP/9gQh1ELyHMEmKBo96OrYihjvFTkC00SEyKVrFFQcc+0ynnN9lre2SZD4wQ/s5xOQb7IQq2Q4Mp/NuUTV4fqWwK7eH9saIbRlwX+xNm40EK+sCYnFwZy9hgU6vqr+gFXYaK8khAY6VH9M+NbUPuETzNWmOLxPjX/5vONQGNLqQP6rLa3F6Z1KSWhwLYg/iB86cQ+33cnlIRCbzr3cYcwvzBwF9i+z7NDJLQdJRuB56IUO8SeGQy2Uy+IUNmKfg0Ew/MlpJUbgZwWuQSrSnBQbpFXs97akrMzjv7nG/xd1gfqQz4SgRFuuiza+rJPoHPUQNi8xYBVkCA2iVyyj3ON4F7nPcD05dFeQaJsLhTOVBBGSpr9ndoqPuqhv9o5Q0XSprwlWe6ufi8thcNtIdMBgSBPDg+eMiE6cEV476u0rov34zRHXXXQ/ySncdKbItdir62O7/7uH6K/CNVnvepA0Ql7lGiIzvwDBO8I+fC1Fni4sUDxMaBZoWCf9nvdwbxbbHboFM2e2kPqcgfYtsN67kvaodJrI15Lq3PX/v9wASi9XTxGpgGFUXADlp+7NB5QaTE9hjgvMHU6s7APJRBFx/C1A9ISxVKEYSaMIaBkzsvakEt+iGqUH7ZTRuM4EcJkwLXjpWBh96/tHo26k6D6JK34qPxOxNOEfhQCfPVJEvBjjmoqlJat7wPnucBa/64wBfJyNq0sNxgWOnUEil6Fti6NZMTl4onEZcBCnLJasplB9863F61cCUD7R/8ze7C+llG+42I5t8WCzcs5tEXGKPx7bbQeLWtQirodUma3wq0T+9tWa8r/Rx4TL4VZa0bFCW4rDLE7nnVlqECEZBtR9wRnOzmz/OGjUXXp6G/Z+oVcmPt9V/7t6jB7nryQrLnTNQAv8foUUHhucgKgVPVGQIuf7Pc2X5PGgDhhP0WhMpF4SRtZSWUS3322uoOoUebLKpMlX3NWK3CwXGZBxe1/2sQXSi8tfFbJSqQHg8Kgu+GpzrTBDkaLxYlq7QRUTGYjb+nXbEmftH+VA3QJgcpfZeJY8S4+otWeC55Q/pAGhO3XpRyznIrmFhHzUvLJw2GXMJALXjsHMZMix2RL6Oq4/PT71wXEK+WvRELMLI4lAAa8125xEVzxYkx4AORcbp3yLeCKuIqzOHXxvMrdNXjTHKOqMXqIsyGqI7HZzIEb1BDHd/JvX7AGYvYGUSeJR9npU6oq1b9EBhQNSorO7shOPFzKX0pNVuB8t6s/20JsXOfIVsYKiNWgOFPBH8A8gnBVaSkjVzIKe7kppoZgbj9LoINOSWXkVaFgWdfgLDYGvEIOzkipmbLw/HVkBMzAoauJM/bRFeL2Hq/UZMu+jyRAe6/fg/ajXR3GvJyHvDnEcNNFf89SyXRCH9DyCdEzsVMBdAXYa0G9opshdfheY5uEJWaC2tk3w+1WR2duQ89Qxlg/Kcxnld9UVUXTr9gdiUFQDUQtDtjIuLRiH5juPgAhj6uooU3eHkV41VauNDcrPP44d+rM89xA2DPF1qNjRjBdMTl8niuNoOgHmcgA4+txxYL+dJJIcQY8AnvVF8MRTUoE6H10g1ldIf764Jy4iqC3K264gfl8FG7r/wHgsN7c5d61BkPi/eG5cbFGkNHfou1/fTUPe8k8Xjc8Ae8jTxiMtqcytuwiWI/xvv3Gz1gEM6t7udRYTLyala+4XJoxaOOdzf6XDHoL2m2/FLWs2dGPTnKttT2ScN4BVS5H65x0/rgyvk4lRfyEv4NJ6Sy5XslOmr4Af/FISGPD+XkQxeNDmwovlDm1HiaWjoZ8xA07793/OugxVfKA/KbLEBCq1egSX3T6FZnE0mOEDJ7SVEKLSV920MnNNvaTHAPFwkdjzG6CNVx3MDOtkB7Tnyv6/bp+Zk0HHvMYZHcQc7VFaHMIEa5y0nGK7irPK+BnkXstMvHU7jN4oHXxgWOgN6HLgyB4uREfoWfMQ3IDoDkWPhaRu9Ev5ooQF3xUoKNS7hWu94w1TdTO7Ho4hFwci0ILJSmSkEPXwZrnLAiZZ23hPAGb9D/M2NP4xHcUaxmBkSJT/GkQefCiU/Y4L0zDd3r3+O5otGbRHZChSd0KPW8IujYbv8wbhoiqajJ7gGjU+QaYONrEyoRo5Og0odfXaLaGLNZlIgNSP1Co+7e/HDU1eusIwo6BQiIXcahS3nj2Q1bLorHsKn30vczzDNf675GDFL4u3Cs/fpsdKXCB5WZv8U5K7TcjXEbIPZlfEuG7SCeqyA8JdJi9TO78MOhyynhBhF+UJJImOx/ZPk6UIC1aOeffYJB+5yXAt0o2lTro73qrhPPB4osGj477tvlmfKnUj+sbAj8zljKgyD3Pd7bI+Q0k4ED0h1l/QuQPEdfZdrjcQeL/HQyy8Aq79z3Va9d9OU+Xd5kKrM1ceWOzolhHBIb4sVh4pb9tAB6nDTeoQSyYdThTdcux5TrLl4xOwuKzb5KSIKBsxXZ4wljLKSD68Rjoq1sE/MrQKBxtOuJHaYEwUwVvGvALAHY+v9AcZL+nN/BWIohuc/4GeiBdr8TXhjZY0Zd3bMzdro1wiqeAYn4LQyazLCCcRzjSArxKZXbPX6f5lncD8VYUiXOH5fK3W0jVrnbAdk2NsHwWpuPBelZ67kbHiUCcABcsAt8XGdrBkvxa572R2za7OQqyJSJ8hHfLp92C18xshn0E8Ot3hCGddKyRTVgeMeNpPtg+d0kzduah0AM5aUKBEhUUUmbQrqF6G4Xg8dqmHVq9/Hu/hOEUeQgyuZwwh1MbXbeKENEK9kCMWLZ6NqeNxlvF7eFxZzZgU/O5mOmQfRQ75rrX7Fw1hmIAsWmFzYNd4qPK75ptYOM40jiFDoQNfhKK9eLvz3ej867x3yfhu9Nsp0zZaBZYcuuEMs6e/uGxHi+FBknDuK9Hlo8qRhRk75YQQXIF5OirdxUa42suI3206CLnN3JvIt0dOK4WxK5xcH5bPFedmXAVy2HUHIdha4nH4WTSCD0qnlsnvig8I/8c/kM+vdbBkKcDUoHQl4VoNq+slgLEeFaTWf+QPRDJJYFV5S5NPa9iv1/srbynsSYnNsToDkwWrkdwrSITXm1dRLKulRazz8DGJ5IVfzGlrYEnWhm40qqL5QzsgKX/kH97U6sDky0BYCCnXYGepujJrWUFmYTHdd3fY+sXJF/y6nyYp46yDCpa7tLkDSKQ8uXqvJROIrUNm8VQ85KNMlyXSQhoD0PzYJit0VBeQqn5xWlcTH0EI+IeCz+4P8PDrY2hNUqmUMZKy/4WqKU+1l+ER1HQWC/RhAK0tkF47EfjocLkDG4ET/a4MHVcDQPO4DQ+T6iacnxXGVKyXZKop0esU4fidTkHWYiIYA8dHseC67DUa25y4yKhX+zXXm+6ITkuSvOvqKDo5ebybIBa69MVuI0Dg5eTTQWdywDKUf0lKlVUtIsx6YRx9BRWKn9GI+E6GR1xht5ljqiiC2MGpwF+6g5l89owz5bhlpweQZ27z0N1P3n+MxeKMzBBSWWJXVyA1JVGwLsx/pO6Jnusx6DK0UGbpJgMJnB79qttoHjE3yrdZyGZTbAYkRwxGVulHa2xYzJ6uv1nV84vTXBlOLpo53zEtjgtJVOEwk9oPTKWMI1CfwFusEKpOB7rRQyR8+4twSH1o7Wf51qFNcM3gVKqzlyV9v1MH3KLd/fMwQSOrIhQHLApNngBnUtLlA9GsXWcdqI8Migju77HK6pENA/7fAJzSNDatisP8cUal3k2VBv8Mp4jSDvBAEqCKQnw/KMotry1bjxFTXtW4oN2lTCmGPDhDp1E76ZLgVzr51K8clNPExEmLkkulj5sEsx15hyvT8g3Au5Q4uXXMkU2Uy1RK2gMAjli9CCyG7eNDYE4cxO1oqqsqoX+Uscvrfh6HQ4uxAmy6M5Aw1mjLbitcArivAt/pRu761GjcB62d5aPgoknpMNP+LgRJMzMF4iWbA9T2YSwgJyxGuWVA0ZN/ys0PThZw2gV8ITFnIYUC4PNZ+J6+s8SzIU3Vamn/EfjSgg7aKkKxLrHeiavXRPvnX1kZERkeKF8+oPNhc53d5kA3wICsgRAHxQqDiX517f8ITEr4e6CXTNKOQ9M0RbIlhOfgclCavjIqEFEPQBRwxf3vDU8M4PysIebiyxvsJH
publicerad 27 februari 2026
av Jon Röhne
nrjon-r@hallbartsamhallsbyggande.se

Senaste nytt

Premium
Dagens M&U

Nästan 4 miljarder i klimatstöd användes inte under 2025

5 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

NZAM återlanseras med över 250 medlemmar – slopar 2050-krav

9 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Kritik mot rundabordssamtal om EU:s vattendirektiv i Stockholm

12 minuter sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Karriär

Hållbarhetsjobb utan att gå sönder: Experternas råd för en hållbar arbetsvardag

17 februari
Premium
Krediter

Så granskar du koldioxidkrediter – innan de blir greenwashing

9 februari
Premium
Hållbarhetsarbete

Ungas engagemang möter näringslivet i nytt hållbarhetsprojekt

4 februari
Premium
EU

CBAM är här – så undviker du dyra överraskningar

3 februari
Premium
Klimat

Så kan kommunalt restmaterial gå från avfall till resurs

30 januari

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Politik

Myndigheter föreslår nationell plan med 201 åtgärder för naturen

21 minuter sedan
Premium
EU-svepet

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

2 timmar sedan
Premium
EU-svepet

10 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

20 februari
Premium
EU

EU:s klimatmål för 2040 klubbat – så tycker de svenska parlamentarikerna

10 februari
Premium
Politik

Genomgång: Här är regeringens nya strategi för biologisk mångfald

10 februari
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Eeva Primmer ny vd för Stockholm Environment Institute

16 februari
Premium
Dagens M&U

Eeva Primmer ny vd för Stockholm Environment Institute

16 februari
Premium
Karriär

Hon ska driva elektrifiering av tunga transporter

16 februari
Premium
Karriär

Så får du nytt jobb som hållbarhetsproffs

16 januari
Premium
Karriär

Hållbarhetshöjdarna del 7: Så blir 2026

2 januari

Det senaste

Premium
Dagens M&U

Nästan 4 miljarder i klimatstöd användes inte under 2025

5 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

NZAM återlanseras med över 250 medlemmar – slopar 2050-krav

9 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Kritik mot rundabordssamtal om EU:s vattendirektiv i Stockholm

12 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Studie: Gräs- och våtmarker omvandlas snabbt till jordbruksmark

14 minuter sedan
Premium
Politik

Myndigheter föreslår nationell plan med 201 åtgärder för naturen

21 minuter sedan
Premium
EU-svepet

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

2 timmar sedan
Premium
Tema: Hållbara finanser

Internpris på koldioxid – effektivt verktyg eller fallgrop

3 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Digital plattform ska samordna kommunens leveranser i Helsingborg

26 februari
Premium
Dagens M&U

Nästan 4 miljarder i klimatstöd användes inte under 2025

5 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

NZAM återlanseras med över 250 medlemmar – slopar 2050-krav

9 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Kritik mot rundabordssamtal om EU:s vattendirektiv i Stockholm

12 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Studie: Gräs- och våtmarker omvandlas snabbt till jordbruksmark

14 minuter sedan
Premium
Politik

Myndigheter föreslår nationell plan med 201 åtgärder för naturen

21 minuter sedan
Premium
EU-svepet

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

2 timmar sedan
Premium
Tema: Hållbara finanser

Internpris på koldioxid – effektivt verktyg eller fallgrop

3 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Digital plattform ska samordna kommunens leveranser i Helsingborg

26 februari