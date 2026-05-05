Vägledning: De nya förenklingarna i EUDR

EU EU-kommissionen föreslår förenklingar i avskogningsförordningen EUDR. Åtgärderna ska minska administrationen, förtydliga företagens ansvar i leverantörskedjan och göra tillämpningen av reglerna enklare.

EU-kommissionen har presenterat en förenklingsöversyn av EU:s avskogningsförordning, EUDR, tillsammans med flera åtgärder inför att kraven börjar tillämpas. Enligt kommissionen väntas åtgärderna minska företagens årliga kostnader för regelefterlevnad med omkring 75 procent jämfört med den ursprungliga förordningen.

Förenklingarna handlar framför allt om minskad administration, tydligare ansvar i leverantörskedjan och enklare rapportering för vissa mindre aktörer.

Kommissionen lyfter särskilt fram att skyldigheterna längre ned i leverantörskedjan förtydligas. Det gäller aktörer som hanterar produkter som redan omfattas av en due diligence-förklaring eller en förenklad deklaration.

Ett särskilt förenklat system införs också för mikro- och små primäroperatörer. De ska lämna en engångsbaserad förenklad deklaration i informationssystemet. Kommissionen arbetar dessutom med medlemsländerna för att information från nationella databaser ska kunna föras in direkt i informationssystemet. Det väntas minska bördan ytterligare för dessa aktörer.

Även produktomfattningen justeras. Vissa vidareförädlade produkter föreslås läggas till, bland annat snabbkaffe och vissa palmoljederivat. Samtidigt föreslås flera undantag från reglerna. Kommissionen föreslår att läder och regummerade däck undantas från produktomfattningen. Utkastet om produktomfattningen är öppet för synpunkter till den 1 juni 2026.

Utöver de föreslagna ändringarna av produktomfattningen lyfter kommissionen fram flera andra förenklingar som ska göra reglerna lättare att tillämpa. Några av dem gäller:

  • enklare system för mikro- och små primäroperatörer
  • tydligare ansvar för aktörer längre ned i leverantörskedjan
  • förklaringar om e-handel och geolokalisering
  • förenklad deklaration i informationssystemet
  • frivillig gruppering av referensnummer
  • reservrutiner/beredskapsarrangemang för informationssystemet
  • uppdaterade API:er och webbtjänstspecifikationer
  • föreslagna undantag för bland annat produktprover, vissa förpackningsmaterial, begagnade produkter och avfall.

EUDR omfattar nötkreatur, trä, kakao, soja, palmolja, kaffe, gummi och vissa produkter som framställs av dessa. Förordningen ska säkerställa att varor som släpps ut på EU-marknaden inte är kopplade till avskogning eller skogsförstörelse.

Företag som släpper ut berörda råvaror eller produkter på EU-marknaden, eller exporterar dem från EU, ska kunna visa att produkterna uppfyller kraven.

Kommissionen lyfter också fram planerade verktyg för att underlätta handel och regelefterlevnad. Det handlar bland annat om databaser över lagstiftning i producentländer och certifieringssystem för råvaror och produkter som omfattas av EUDR. De ska underlätta riskbedömning och due diligence.

De huvudsakliga kraven för företag börjar tillämpas först den 30 december 2026 för stora och medelstora företag samt för mikro- och småföretag inom träsektorn. För andra mikro- och småföretag börjar kraven tillämpas den 30 juni 2027. Fram till dess gäller en övergångsperiod

publicerad 5 maj 2026
av Carolina Högling

