Regeringen har tagit emot en utredning som föreslår en handlingsplan för att öka tillgången till hållbara drivmedel inom luftfart och sjöfart. Planen innehåller bland annat en tidsbegränsad nationell riskdelningsmekanism för att öka produktionen av hållbara drivmedel. Enligt utredningen har EU:s klimatpolitik hittills inte räckt för att skapa den produktion som behövs. Utredningen pekar också på risker med ett stort importberoende, bland annat vid geopolitisk osäkerhet och störningar i försörjningskedjor.
Utredning föreslår plan för hållbara drivmedel
Dagens M&U En ny utredning föreslår en handlingsplan för att öka tillgången till hållbara drivmedel inom luftfart och sjöfart, med bland annat riskdelningsmekanismer och forskningsprogram.
Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD). Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Full tillgång till alla låsta artiklar
- Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
- Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Enligt infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) ska förslagen nu ska skickas ut på remiss skyndsamt. Utredningen föreslår även att Energimyndigheten får i uppdrag att ta fram ett program för forskning, utveckling och demonstration i samverkan med näringslivet. Andra förslag gäller gröna kreditgarantier, harmonisering med EU:s stödkriterier, pilotauktioner för förnybart flygbränsle och ett forum för dialog och samverkan. Förslagen ska nu beredas vidare inom Regeringskansliet.