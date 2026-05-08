Utredning föreslår plan för hållbara drivmedel

Dagens M&U En ny utredning föreslår en handlingsplan för att öka tillgången till hållbara drivmedel inom luftfart och sjöfart, med bland annat riskdelningsmekanismer och forskningsprogram.

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD). Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringen har tagit emot en utredning som föreslår en handlingsplan för att öka tillgången till hållbara drivmedel inom luftfart och sjöfart. Planen innehåller bland annat en tidsbegränsad nationell riskdelningsmekanism för att öka produktionen av hållbara drivmedel. Enligt utredningen har EU:s klimatpolitik hittills inte räckt för att skapa den produktion som behövs. Utredningen pekar också på risker med ett stort importberoende, bland annat vid geopolitisk osäkerhet och störningar i försörjningskedjor.

Enligt infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) ska förslagen nu ska skickas ut på remiss skyndsamt. Utredningen föreslår även att Energimyndigheten får i uppdrag att ta fram ett program för forskning, utveckling och demonstration i samverkan med näringslivet. Andra förslag gäller gröna kreditgarantier, harmonisering med EU:s stödkriterier, pilotauktioner för förnybart flygbränsle och ett forum för dialog och samverkan. Förslagen ska nu beredas vidare inom Regeringskansliet.

publicerad 8 maj 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

