Utredning föreslår plan för hållbara drivmedel

Regeringen har tagit emot en utredning som föreslår en handlingsplan för att öka tillgången till hållbara drivmedel inom luftfart och sjöfart. Planen innehåller bland annat en tidsbegränsad nationell riskdelningsmekanism för att öka produktionen av hållbara drivmedel. Enligt utredningen har EU:s klimatpolitik hittills inte räckt för att skapa den produktion som behövs. Utredningen pekar också på risker med ett stort importberoende, bland annat vid geopolitisk osäkerhet och störningar i försörjningskedjor.