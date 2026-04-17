EU-kommissionen har beslutat att förlänga Sveriges statsstödsgodkännande för skattebefrielse av rena och höginblandade biodrivmedel till och med 2032.
EU förlänger skattebefrielse för biodrivmedel till 2032
Det nuvarande godkännandet löper ut vid slutet av 2026, och regeringen ansökte därför om en förlängning i september 2025. Enligt regeringen underlättar beslutet arbetet med att ställa om till mer hållbara transporter och minska beroendet av fossila bränslen.
Bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen lyfter samtidigt att biodrivmedel är avgörande på kort sikt för att minska utsläppen, särskilt innan elektrifieringen fått fullt genomslag. Den förlängda skattebefrielsen väntas enligt Transportföretagen ge mer långsiktiga och stabila villkor för både producenter och användare av biodrivmedel, vilket bedöms underlätta fortsatta investeringar i omställningen.
Inom bussbranschen beskrivs beskedet som betydelsefullt för att undvika ökade kostnader, och det uppges kunna spara kollektivtrafiken stora belopp redan kommande år.