Kritik mot förslag om sänkt drivmedelsskatt

Förslaget innebär att skatten sänks till EU:s miniminivå under perioden maj–september 2026, vilket enligt regeringen ska dämpa effekterna av höga bränslepriser. Enligt 2030-sekretariatet är åtgärden dock ett trubbigt styrmedel som i stället ökar beroendet av fossila drivmedel.

Organisationen pekar på att sänkningen kan leda till ökade utsläpp och försämrade incitament för elektrifiering och biodrivmedel. De lyfter också att effekten för hushåll blir begränsad, med endast marginella kostnadsbesparingar.

I stället föreslås riktade stöd till särskilt utsatta grupper, som åkerier och landsbygdsboende, kombinerat med åtgärder som minskar efterfrågan på fossila bränslen. Enligt 2030-sekretariatet skulle sådana insatser både stärka ekonomin och minska klimatpåverkan. Organisationen riktar även kritik mot den korta remisstiden och menar att den försvårar en bred och välgrundad beredning av förslaget.