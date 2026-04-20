Nu kommer regeringens utredning som föreslår lättnader i kraven på hållbarhetsrapportering. Förslagen, bland annat att färre företag ska omfattas av krav på hållbarhetsredovisning, presenteras i delbetänkandet Lättnader i kraven på hållbarhetsrapportering (SOU 2026:27).
Utredning: Färre företag ska hållbarhetsrapportera
Dagens M&U En ny utredning föreslår att kraven på hållbarhetsrapportering minskas för att anpassa svensk lagstiftning till EU:s nya regelverk. Här är de viktigaste delarna av förslagen.
Bakgrunden är ändringar i EU:s regelverk som syftar till att minska administrativa kostnader och stärka företagens konkurrenskraft. Utredningen har haft i uppdrag att anpassa svensk lagstiftning till dessa förändringar.
En central förändring är att endast större företag med mer än 1000 anställda och en nettoomsättning över 4,9 miljarder kronor ska omfattas av kraven. Mindre och medelstora börsnoterade företag föreslås inte längre vara skyldiga att upprätta hållbarhetsrapporter. Utredningen föreslår också att kraven på information i rapporterna begränsas och att företag i vissa fall ska kunna undanta känsliga uppgifter. Samtidigt införs regler som skyddar mindre företag i värdekedjor från omfattande informationskrav.
Förslagen innebär att tillgången till hållbarhetsinformation kan minska, vilket kan påverka investerare och andra intressenter. Samtidigt bedöms förändringarna minska kostnader och administration för företagen. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2027 och börja tillämpas för räkenskapsår som inleds under 2026.