Utredning: Färre företag ska hållbarhetsrapportera

En central förändring är att endast större företag med mer än 1000 anställda och en nettoomsättning över 4,9 miljarder kronor ska omfattas av kraven. Mindre och medelstora börsnoterade företag föreslås inte längre vara skyldiga att upprätta hållbarhetsrapporter. Utredningen föreslår också att kraven på information i rapporterna begränsas och att företag i vissa fall ska kunna undanta känsliga uppgifter. Samtidigt införs regler som skyddar mindre företag i värdekedjor från omfattande informationskrav.

Förslagen innebär att tillgången till hållbarhetsinformation kan minska, vilket kan påverka investerare och andra intressenter. Samtidigt bedöms förändringarna minska kostnader och administration för företagen. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2027 och börja tillämpas för räkenskapsår som inleds under 2026.