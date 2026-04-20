Utredning: Färre företag ska hållbarhetsrapportera

Dagens M&U En ny utredning föreslår att kraven på hållbarhetsrapportering minskas för att anpassa svensk lagstiftning till EU:s nya regelverk. Här är de viktigaste delarna av förslagen.

Utredning: Färre företag ska hållbarhetsrapportera
Nu kommer regeringens utredning som föreslår lättnader i kraven på hållbarhetsrapportering. Förslagen, bland annat att färre företag ska omfattas av krav på hållbarhetsredovisning, presenteras i delbetänkandet Lättnader i kraven på hållbarhetsrapportering (SOU 2026:27).

Bakgrunden är ändringar i EU:s regelverk som syftar till att minska administrativa kostnader och stärka företagens konkurrenskraft. Utredningen har haft i uppdrag att anpassa svensk lagstiftning till dessa förändringar.

En central förändring är att endast större företag med mer än 1000 anställda och en nettoomsättning över 4,9 miljarder kronor ska omfattas av kraven. Mindre och medelstora börsnoterade företag föreslås inte längre vara skyldiga att upprätta hållbarhetsrapporter. Utredningen föreslår också att kraven på information i rapporterna begränsas och att företag i vissa fall ska kunna undanta känsliga uppgifter. Samtidigt införs regler som skyddar mindre företag i värdekedjor från omfattande informationskrav.

Förslagen innebär att tillgången till hållbarhetsinformation kan minska, vilket kan påverka investerare och andra intressenter. Samtidigt bedöms förändringarna minska kostnader och administration för företagen. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2027 och börja tillämpas för räkenskapsår som inleds under 2026.

publicerad 20 april 2026
av Jon Röhne
Premium
Sustaintech

AI kartlägger biologisk mångfald med skogens ljud

13 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Utredning: Färre företag ska hållbarhetsrapportera

13 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Tips: Få genomslag för hållbarhetsarbetet i företagsledningar

13 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Experten: Så kan företag minska stora värdeförluster i ekonomin

13 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Rapport: Gröna kollektivavtal kan stärka fackets klimatarbete

13 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Malmö, Lund och Uppsala finalister i global klimatutmaning

14 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Myndighetsmöte om PFAS hölls inför nationell handlingsplan

14 timmar sedan
Premium
Internationellt

Konferens om fossilstopp på gång – detta står i fokus

16 timmar sedan