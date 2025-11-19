Upphandling: Svenska krav avgör arbetares villkor

Tema: Upphandling Människorättsförsvararen Zia ur Rehman varnar för att EU:s hållbarhetslagstiftning riskerar att försvagas. Samtidigt menar han att svenska företag och upphandlare har en nyckelroll för att förbättra arbetsvillkoren i Pakistans textilindustri.

Upphandling: Svenska krav avgör arbetares villkor
Zia ur Rehman. Foto: Ebba Kulneff

Allt startade med eksem och andningsproblem. Zia ur Rehman undervisade i matematik på universitetet i Multan i Pakistan och när han och studenterna fick allergiska reaktioner av gödselfabriken som låg i närheten av campus organiserade han protester, berättar han. Protesterna uppskattades inte av universitetsledningen, och han sa upp sig och startade AwazCDS. Kollegor och tidigare studenter anslöt sig, berättar Zia ur Rehman.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Vi började arbeta mot miljöproblem i Pakistan, och med människorättsfrågor.

i7WxbNWNp2+Gxq0OzBpPnyLgfGEkZn0fsV5x0uIdtOkcp+Rxf4tx25ubDTlGRSt+fRjq/X7A3TD8+wcXEU7uOe22KM5m/08uIBq9UEshJ88bh6itczaLsJZsoPwqUYEJzUlYJrx6Qt6uzrszuR94jlnAbltHNnZpv4kJ9UeORTs7N/cx5DEyU8sLJ9xclK0qfextmb/ezWxCRelreeooRE7ai2wvnXhJBcKgALsloyMWT5zsR7/16JQlavmZ0aA+umPa5n6IIQDJZRB1xA4/wUzB2Z3MSfOxhk9+dK0600BpEaG4hdUVkPrno65jL746UyFmPDSaQvlTkm2LbdWI1Eng1gyx4n9xvairivQWFL8gWiY7ToM8TMZsoyypJAFrOehDrzJwgsz0j0k/GbQ1Ia3bZqU7vFbLLehbQmL2dQ7R/pZo2+ZZqhS+CMZJGCKdMwe1ywUAJhYYh6HpolpWzUCEcshP73riaE4W9cZ+i0EhzUvukvOilyV5aS4ekXSkicYYzq3b0cTUKJlO4SqEhAg4WcDpdZ6iorSawTlPSzHnUedaw4Ao02/iS/sLC78NgK2o+J78TOS3k0hXux6JAB9IOfHKmjyIZgPL10uouXtrYV7e+lJrTGbPphXzZ4l2Up6TD2j0N8sxAoxGT0aoeoObNMbvKzy0k9h1yPexkGXOLVI5yF4g9ROMLDZFGb6OLCnUjw4Sq00ZiRzeTVkDKg6QL8N1fajOuYNojmHTs99lXU4MuZ/ylEmMqVSoE6wGBX6MQmvT7pzCM88n1qQ6so6Iy9vrll1kD0HUORi+ec9O44e5h9oGIOh7xwUVekOg5kPeSsp0by6RlaJVt3DgotCJ+lVf/cKQCETWntwwEb3OH40FVhIgpVS9epLFnYeenVoMwVbd14/kTUT3c1Qzkz6h3Jx9jX6FTPZzaAw8/LIRyAz2cx8Wial2oIBpvJUyAvTmA18rk9lta5NJh8Oya7RDnGGWDp7zcZI38g1cX4iaSX1DiCgP2j0johWaMDPA1TH+o4DoZ1hJDPeeEqV4dNizlFvQ2uSlXrknaiuOdsEdy5Atd6J3FtJrsYVdQACihC5sIsabepYehxwmYmKLqCw6V/YKyHR/mbSQNfc8AaBCSVEd9qvt/UmQoylLqyZ3uhksrRMjT4FRUTy2M7RyrD5N4Wal5b3B3ZOTbQTJzYV3GssC/SrAYi9U+rdGeywNnjZ61ghnOQAQYJJUkdmR8cBiU2W3AJDdGGxKbH7TQ9VgZs9f2HpgIHbNuBgsMxnjk1ZoFay4zakbC5yNIhE9lTwAkDvbdn4Q2/6VtEtiTK2wOSzA2k4cKbE5R4UL8TGvdvpk0u2t+1OB2UoSJpHFAACxPKna1wZae5aa+33v2J7qtXCseqM5358LC9AhvENdzvOYLpFxYosI0AMM7R/r+WQNlDYWQwTghZUNcxjtrxVdCWt1JOLi6Eaw1ymsaq+C3Hl6pSkxXALD178ZR9ltVXkw/1Z8Q1MmvpK64L7rNXlWjt0U2o7OeTI3lNxUDptrJKdEXLjSZVi2sKQ9ugxeUFq3POEIOsaMeNs7oN3fBREF+c581O8DbINg2oVhDDNP1KaHuSeOwVsK6Kby6ZcCAondPJVpmrBlW1KF1bqEfj48KMki8CuFQu2ZpoGe/uZA/K2Lohq/e+b7wTIbidPCXWp0uM9PaiNJGZHb9NGUmqd+IOSLK2pUU03aY9w4WyJo6z5RJOSn4nTb0ViaIomqHJQfkPBz4zwKVZ6ttSh5E5YlB7n3C4vpiENMDTBU6HnIrRET1EtL2YXh+H4HAh9I/PmGHTZRaSVZzZEsj2jgAM6aRM0z0geLxDYpT8Lf+/Ng0Kwyf7wtL/vmnTIne5nFLNUYq18oK1Crqeuu+QKP5qiIjMBSUdfhOgVbq2FCvOxevT1/DLtdq26YYmnI1JPrORM7cc81evcWfj32tevx/Hbi7Kck3iB9bpG6r0WQO1I2HC6yBO3bbMISWw3YBAdojREzTpRj4wZOIC4IRNrGXwrJtzjioj6G5HdCATbdqMoOqQ1hXeUHx9G54lNKRxYYXp+Sp4uQPYZ+7Zd0RScfJfAJwkbeX1LDk8e2jzeJp1GEWbJRY6oRWtEod701/9C9sXh0OKsSb7Ib8T84WiyBCjwClMwR6ITXhm4fzAzKkhrmsjDI3V9OHYxJZ1dfai1ovhauvf7Lxrgfjx1dFNA53bUrWQsZf+K3GbqHhC+LN4BLoSfMej3wuZfI2cN1RcI/1kchr5+y2qgLrnPk6VALX9iVSe7ALwDZyQ+n7PC5TDFXwO+WNbwdYpYAxZ4s54mqyqVmeSBx18EC9suTYGJQEvHdhv1cXZTlwNo7qM3rL4iMPghCcgig/rnuDYfQ4eB62gnjvNqG58NhWESvhBX2GkNiPy4osgQr4gRkbKrHRmjhG/1i3xzjFr3bba6n1yd4tF1K+OC7wXHXGT1i47gS31Ie7YQSVToxaMXm616B7YLDabqL1M8duJd9YmgnGcXmLVxOlm+YMaLmZf87miRCEE1Ej6XqS9JhNiNiKR5XtVRnsk5ukDtlbiIH4Rq3zDxsU1MNasHdU1Emi4+IEcuhg18K51G/A6NMUZor9dMK84uRKMo+r7lZul3b3S/YFopRKcdVNm+wZhkGLuLQRSmofKfgXRcigV8YNuejlNdfxQIFzm3vBLRY97guLp9CKdrkuaJMXFn8q9uypvyTPtn63TM7QGC6ZIUjsn2D1mivDaznQBizzaISORFrjSTDCraojpRGj6rDRdWWy1c6tKlcILXkKdr7WCW+wwAfIS+TBSfKEbndwZ7pAiW6Mxuby2bKuGyqXe7eC9BGFNonOP5IhhTkxXgLsX+e/mP7Zzf7S31HlbJrhdhGhDNe42XOn3BxzyTQ3FBempOx+B1/np8fCSJ1Hwzb4KSUYS911oa7kkhS642h/uzC3R3IXSP2EcSqBCpri22QzVvYnRz9R5XJ5IG7FrUVMj0eOjOBoORhHyjPvPNWkjzn+YVJBm1+SuAvPkX9zr4Pb1LNo5GRLeuqmay5o5VtnybMQwNI0hx+UavCsy2VS4OMnKfUCIUy4N3VNmxlDZSszIFYFPH3/bFN8pbizXbWc1PtMGk84QmwsSB/1yZnJTfEegqgT83yoUIUm8dUW/y2kyGy0tfTLfVHDHjyXXFKkBod/+vEbrxRQX4trivalt46m7Dk3Gldq/7Bs3wZ2ZJK1mJ8UF3UEmdvozFOfbTTrCBYGM2gVTpQgo6WRn/8Zbtqlk8m1OsBor1di6ftglSWsp1TnYVJqU34YVx0LrwgWir7u4j9QM4pMPgFVJsnhB/gzMxFdgCAUYHKAxp7yW8tl4BF8yNYmINLf9Qd/oiMYZVQuHE6sJZgKS7ujHDOmuYTbxBXgy97xW3r0nW/LvGoiarGN3iwopBsq84iwdbRY8zMmlfZXhUDvtcZYxrNtyw8dy+vEuyiY8wh5DN2Ojd4kjdn4AwjoQi/d+oP3MQX97xwrCxIJXxjixoublVuLAX50OvkrokrgqCDSnzPEjbCmqVfKbxTuhtMiVRVtPXsfv04hohiJc+FPVbMUlJOcHBj/+RGXiUvBh/zf01Ks2XXN8x69LmU2g2oAVQ4PR7mwmh5ggryllJBO1u+kyorOvc/7o29YPC64442kp5Ym6ey7PYuepHaWAgYJ3MxVSOqJlFpt7cIKupEnMBfOasKSmYR9pNudjdhR+So3k/Guxsns2hyhKkvgVmV3E9aURyn6RbrV9EpIT1SUSIupyTYcqFBycdJJ2yC52c/mh0dtyNrzhpkpw0DA4TQoBX3ryfsotm8W26z0C82CwW9V+7exZVoslmSSBJA2/WyL4ZenI0xskKHmTRvg0EYCyLKkLFNqSu63U9JTFiWlLiONoPyeepJxENjALtnUKSahpRvIgcWPngvjqEcqRO16RmYGxh7ETASFcRdUg+OGx2/xii8utjVGect547lxBmr1kMLHLlvGyUDq+rueEla3qxNcT05hBud1APkHCVNpYpvk+PBRensL6sAQmyhWaRJF/Tev+8r4wjyThQNpBxDpDm70wMYlu6iSKaspCpciAraNXoIwqXUkNi/DW4sDGvGNzPgkdTNMgKtAksGQtcYKRNQfirBebHDgijfNK7hb7WcxM/knRRDwr09NGCDsbvQS8VFd2NZfwQuX2/fyY2EIynGJm8TbGqoIUTaBmADthzihjMimnXkkYqjNCGvuFFUgqjiliPMJCiz615EvzjwmdpabaVOFSJPx0EUi4vF1XfNlM7SZEh7i5OPipsf8+WdbJyFpRMvZoe8ou/vVrTPeJPxYUDQ7A37HTy9bsqz46SpE7Pj0Rvwx4ftFv+oiI72spSgUpgL6P+P/qw2/nJwwwtTvOjMpNfHHcladPpy6qVJ4gLiZWXippG4CTAcd0BO9JlJ0nzwv5mGVIPo1NMKJHje/H0f285AzSWGV6fanl3YJsVwZmP0FasBIDyhJI97bFWmTpzfLf49v3akydutEuBFWQvxFuBKcO6i0VWd+SjRwTckXlnuV8MTL7m+8G4jNdK03D+5mG126SMz1UZUDFSZzuNvl4gYhQX9iR1yQYga2o9+EkD/mGO54xqEoKmNfpCpdok+h0eSy1yK4SSNbmVYOtb6lGuSk3RTm0YftTtN/HmzWwQtu4XBcglN00nNo+ye6EQD18lCXEIeSpD8L3jQcSzKDnNBppGq92R3s7fpzkUmvvfLN02r8qiyGeWsM7e6NiYTpLncc7Ks8tDKmNU9nDUb4Ucz6saK+BwYo+7uO0NS9kcnVohwtVK43TAUopbzwy/ZU7pFP+OAkZYK3AGj1RmidH4fiz/+0nBhqiYk6/GCs50duRnGm0twQ3/ZxjK+dPabhaU9nrGTOs1h8vrKyTLcGz0OCp7glr3Wtr5hJfE+/BeAiza0TrHy0HHMzIaDxY3LBkw744BKCXu+IVjaTxUluc2/PfqtJIqDw2IYqcujvnqHeu99MqRgEs2o7wfmYV3zCWNnFTmJ/RnYxuI1Ne0DPB5Mj3OykVrdV/LqP5TZwKi6ReGTSd28JgnYfa7TrajovYK/dcOP3b38Pzbc9txCaCAMYvT6WIrTE48hcmXjRt7bhzOww96bJKfRAjYSbZ3y8X0P5g18vvPL+fBkr0A+rDTNmflv7NkusXb1LWfdgaEy4FA8dJriXL6Dse00vWhwNB+txYRU4YivY43j0PmGbGOtchOJ5bmLaXL5whCSPBiIDNn2SM+w+o73WfsCpmezD9Y3D7YT+UUipSIGVRi0/dSSDmWwbnlIpak/vUGSogstBwy1LIeZjF4j4gDmnTvHfbRcVHLSZ1kxs26taxJQm+NMHcT51J0EYHgk1/c76WAy0JrlkchDg4dBVdNVTnxFhK7Re+3mNGqOVCf/l1rtsMpTbPOy5B0LbetElIcbFGQERugUug4CxP+Ao4OdIe/mTblQd3kJo04OsrXpRAzTifME5ww25+oInUtBuvILjcXFO+cxsjhb+gs8R+wb+SvPDp7n1/eGSpSrHB6xJlFpXX+y+ZgSN3ENc2HJCGRa9rUWZgfjPczqGO04LaKhuhjA/p1+Tr/54Vvfnosgzkn6pfZN+1LX7FK1oeNJsOZaYqGKdU2/QrkzvMtrxfhfZ7/olYJIGwOKWaRD8FtlA0nU9CmE7Qcq7RGQwNmLhT/eNxvxzDflN64iSkeJ2DM8s/KGy9BkQ3twL90dL3D3wSu6OxnSJkUjopZVWzLbeoaiiJsexxKX2G3V8hLe7hFUvZCY3D92lshImOnuK3hpCdHBWekxiJTONyzhRtXjhkdM54r17t1iAQJF8xFMKzYidYLiOWztE7oohc/F1FaM8acDBphgPDL5+7bBOKcb2crjR/ia/7xdsMFG96bN71g6bI9AKT6gxHqx2KciTQBAiBWWWub7J8zCT4WKm9HgrCFyZIhWyWleMNutmrrs0FvNarHHtEsLWMy47n65wfJbIN82R7/jyIKiNWF7bqKBiUNBc5WM8bFWZaBsVfl7HD53TT5Ml6OV60Kv1h+OfttFmhVGR8RkY1xfGjNOFEfygLe92lElWd+2V9Gs/RY/QCng79F9m0vc+NsxnmZQa3kyH3eCEW794SCuV6//LG/MsN29gwwr2zZSuUGYv5rxJVph5lsWAEEwBQ1642JdPV6j8/PBM63DnTVx4B1TdXnulw/u6QLJ4g9Qn76OE3innP/zMsl6i9eE+WP36ZEcI+ttuyb35VTQs8Lm0pTPnrmT8yZoSd8ZWebvwvxgNSLFxg2U3obGSVbg2LmalsogyxA0LTGV8xn6Qll1eftEYbABJ7EoABr1QyB5ssNftv/lCV+V3xPSeM5odl0X0Ei/9bkGwxhkyeujX6Y42i0R54aRDgXFV+Xb4fKgTspa+lKc4YEUKT1uB0ztPPNnUiXg/OKo2JFVyLeQW2zqwXrGsrKgUnGtiyBFHZ1POfmlpCkCKXnxbI6Q0SAlQBypnASwYxap7azvj4SoaUegvXWnKm74nlZ71wLH+2wP9AR3V1If4wht4Lb7WmvkodfU9Gbe/28BDNPtfyulL8hpqlmTguNCPjlOvo5MtsuNrxglcNTylf6jjvFzG0+XkRFxyFrNqfdGFfb6ae8vaQS8lZBN6yGVWD+gG8h9qTjCcDTkBR7AHKgCshE87cbOmrsuInqkWIe8Ws9XnULWzrL5SE2BMMPw1FMK856CCte/Qa+u4Q0P7mfT5dh1fQen7MfTIISRsbkmFDzQidzORH36bqTsFeEtTl6KwoqTG6fNqJnpR/EKFn+bl3xRNxjxIqNDKx+L2pbXgiztDfrFFO5ZKhldCiybmC/r9zD2SdlJSpnbwWafglKzZwHsrSKJMThFfzKBGy8MA3p/5Un/3ItTeAq3fOJZL3a3QU16oGhMUWmZAq3PwTJVOsRORzYeL3x86e4xbl3IbHsX7LYdwenQblLncQpgIERAB3KzGB5q6Eq/ZkcdVgDCC+ZBURE5gSixpH+PKiSz1E66TRaYom/HJ9Hz5UjrWNiDLBVdMZHEnaypVnaNPwAILFTSl1940fXqGtnY1WIRBu+rwrUvW6vm6K/a/Dci
publicerad 19 november 2025
av Ebba Kulneff
nrebba-k@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Premium
Årets hållbarhetsprestation

Dags att utse Årets hållbarhetsprestation 2025 – skicka in din nominering!

54 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Grönområden minskar globalt – Norden går mot strömmen

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

EU vill införa obegränsade godkännanden för bekämpningsmedel

1 timme sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
VERKTYG

Guide: 5 modeller som förenklar klimatanpassningen

13 november
Premium
TEMA: UPPHANDLING

Överprövningsspöket – myt och verklighet i hållbara upphandlingar

4 november
Premium
REDOVISNING

VSME i praktiken – Danmark visar hur

4 november
Premium
Avfall

Guide: Så minskar du nedskräpningen – för ökad trygghet

3 november
Premium
Klimat

Så navigerar du marknaden för metankrediter – experter varnar

28 oktober

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Skog

Så ändras Svenska kyrkans skogspolicy – går emot tidigare utredare

2 timmar sedan
Premium
COP30

Cop 30: Havssatsningar, SME-fokus och påvens klimatappell

3 timmar sedan
Premium
COP30

Dag 8: Mångmiljardfond, metanlarm och urfolksprotester

18 november
Premium
eu-svepet

5 nyheter på veckans EU-agenda

14 november
Premium
Cop30

Mattias Frumerie om första veckan på Cop30: ”Väldigt tufft”

14 november
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Experterna listar: Här är kompetenskraven på hållbarhetschefen 2026

15 oktober
KARRIÄR

Hon tar över hållbarhetsrådet: ”Tre akuta frågor”

1 oktober
Premium
Karriär

Krav anställer hållbarhetsexpert med ansvar för djurvälfärd

1 oktober
Premium
Karriär

Hon blir ny kommunikationschef på WWF

8 september
KARRIÄR

Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo

4 september

Det senaste

Premium
Årets hållbarhetsprestation

Dags att utse Årets hållbarhetsprestation 2025 – skicka in din nominering!

54 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Grönområden minskar globalt – Norden går mot strömmen

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

EU vill införa obegränsade godkännanden för bekämpningsmedel

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

EU öppnar registreringen för nytt råvarumekanismverktyg

1 timme sedan
Premium
Klimat

Nytt projekt ska möjliggöra storskalig koldioxidinfångning i Norden

1 timme sedan
Premium
Skog

Så ändras Svenska kyrkans skogspolicy – går emot tidigare utredare

2 timmar sedan
Premium
Tema: Upphandling

Upphandling: Svenska krav avgör arbetares villkor

2 timmar sedan
Premium
COP30

Cop 30: Havssatsningar, SME-fokus och påvens klimatappell

3 timmar sedan
Premium
Årets hållbarhetsprestation

Dags att utse Årets hållbarhetsprestation 2025 – skicka in din nominering!

54 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Grönområden minskar globalt – Norden går mot strömmen

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

EU vill införa obegränsade godkännanden för bekämpningsmedel

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

EU öppnar registreringen för nytt råvarumekanismverktyg

1 timme sedan
Premium
Klimat

Nytt projekt ska möjliggöra storskalig koldioxidinfångning i Norden

1 timme sedan
Premium
Skog

Så ändras Svenska kyrkans skogspolicy – går emot tidigare utredare

2 timmar sedan
Premium
Tema: Upphandling

Upphandling: Svenska krav avgör arbetares villkor

2 timmar sedan
Premium
COP30

Cop 30: Havssatsningar, SME-fokus och påvens klimatappell

3 timmar sedan