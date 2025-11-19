Allt startade med eksem och andningsproblem. Zia ur Rehman undervisade i matematik på universitetet i Multan i Pakistan och när han och studenterna fick allergiska reaktioner av gödselfabriken som låg i närheten av campus organiserade han protester, berättar han. Protesterna uppskattades inte av universitetsledningen, och han sa upp sig och startade AwazCDS. Kollegor och tidigare studenter anslöt sig, berättar Zia ur Rehman.
Upphandling: Svenska krav avgör arbetares villkor
Tema: Upphandling Människorättsförsvararen Zia ur Rehman varnar för att EU:s hållbarhetslagstiftning riskerar att försvagas. Samtidigt menar han att svenska företag och upphandlare har en nyckelroll för att förbättra arbetsvillkoren i Pakistans textilindustri.
Zia ur Rehman. Foto: Ebba Kulneff
– Vi började arbeta mot miljöproblem i Pakistan, och med människorättsfrågor.
