Klimatfrågan stryks från G7-möte – för att undvika konflikt med USA

Miljöministrar från Frankrike, Italien, Kanada, Japan, Tyskland och Storbritannien deltar i sammankomsten, medan USA representeras av Usha-Maria Turner från den amerikanska miljömyndigheten EPA. Under de två dagarna väntas deltagarna i stället diskutera frågor som havsskydd, finansiering av biologisk mångfald samt åtgärder mot ökenspridning. Även vattenföroreningar, skogsskydd och utvecklingen av marina skyddsområden finns på agendan, tillsammans med ett planerat besök i Fontainebleauskogen söder om Paris.

Beslutet att utelämna klimatfrågan har dock mött kritik från miljöorganisationer. Gaia Febvre från Climate Action Network menar att G7 riskerar att tappa sin trovärdighet i en av de mest avgörande globala frågorna. Hon framhåller att ett samarbete som anpassas till den långsammaste aktören inte kan anses möta de utmaningar som klimatkrisen innebär.

Samtidigt sker mötet bara dagar före en internationell konferens i Colombia där över 50 länder ska diskutera en utfasning av fossila bränslen, den främsta drivkraften bakom klimatförändringarna. Parallellt driver Frankrike ett initiativ för att stärka finansieringen av naturskydd, med målet att mobilisera både offentliga och privata medel. Enligt uppgifter hoppas landet kunna presentera ett paket på omkring 800 miljoner dollar till stöd för nationalparker i ett tjugotal afrikanska länder.

Initiativet har fått visst stöd, men också väckt frågor. Jean Burkard från WWF Frankrike välkomnar satsningen men betonar att finansieringen måste vara ett tillskott och inte ersätta andra nedskärningar i natur- och miljöbudgetar. G7-mötet väntas även försöka enas om en politisk deklaration kring sambandet mellan ökenspridning och säkerhet, vilket ytterligare breddar fokus bort från den mer kontroversiella klimatfrågan.