Svenskt vatten och avlopp dras med en underhållsskuld, vilket har varit konstaterat länge. Enligt branschorganisationen Svenskt Vattens rapport från 2023 fanns då ett investeringsbehov på 560 miljarder fram till 2040. Så mycket investeras inte – nuvarande investeringstakt släpar efter med ungefär tio miljarder kronor årligen. Det allra största behovet finns i ledningsnät, följt av avloppsreningsverk.
Trenden: Klimatförändringar blottar VA-nätets brister
Vatten
Vattna inte gräsmattan, diska inte under rinnande vatten och duscha inte längre än nödvändigt. På vissa orter är vattenbrist återkommande. Hur blir framtidens vattenförsörjning med klimatförändringar och ett VA-system som släpar efter?
Samtidigt skapar ett förändrat klimat fler svårigheter. Under sommaren uppmanades stockholmare att minska sin vattenkonsumtion under en period. Det har bara hänt en gång tidigare, under värmerekordens sommar 2018.
