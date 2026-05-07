Så minskar Uppsalahem vattenförbrukningen i tvättstugor – och stoppar mikroplaster

Uppsalahem minskar vattenförbrukning och mikroplaster i tvättstugor

Uppsalahem i Uppsala kommun har infört teknik i sina tvättstugor som minskar vattenförbrukningen och fångar upp mikroplaster. Initiativet kommer från det kommunala bostadsbolaget, som enligt egen beskrivning vill använda vatten mer effektivt och minska miljöpåverkan i sitt fastighetsbestånd. Bakgrunden är att efterfrågan på vatten ökar i takt med befolkningstillväxten, samtidigt som tvättstugor är en av de mest vattenintensiva funktionerna i flerbostadshus.

Lösningen har utvecklats tillsammans med Göteborgsbaserade startupföretaget Mimbly, som står bakom systemet Mimbox. Enligt företaget kan tekniken rena avloppsvatten och återvinna upp till 70 procent av tvättvattnet, som sedan återförs till tvättprocessen. Systemet är också utformat för att fånga upp mikroplaster från textilier innan de når avloppssystemet. Mimbly uppger att en installation kan spara upp till 75 000 liter vatten per tvättmaskin och år.

Ett pilotprojekt startade i januari 2022 och pågick i åtta månader. Under denna period testades systemet i befintliga tvättstugor, och resultatet utvärderades utifrån vattenbesparing, funktion och hyresgästernas upplevelse. Enligt Uppsalahem visade pilotprojektet på tillräckligt goda resultat för att motivera en uppskalning till fler tvättmaskiner.

Utvärderingen visar samtidigt att resultaten varierar mellan olika tvättstugor. Enligt Uppsalahem beror detta bland annat på:

hur ofta tvättmaskinerna används

hur mycket tvättmedel som doseras

vilka tvättprogram som väljs

hur väl utrustningen sköts och underhålls

Bolaget lyfter också fram att överdosering av tvättmedel är ett återkommande problem som påverkar reningsgraden negativt. Vidare menar Uppsalahem att bristande städ- och underhållsrutiner kan försämra systemets effektivitet, och att trånga tvättstugor kan försvåra skötseln.

Under det första året uppmättes en besparing på 307 938 liter vatten och en minskning av 17 kilo mikroplaster. Vid en större installation i 33 tvättstugor uppger Uppsalahem att besparingen ökade till 923 814 liter vatten och 51 kilo mikroplaster. Dessa siffror baseras på bolagets egna mätningar.

Enligt Uppsalahem bidrar satsningen till flera effekter, bland annat:

minskad vatten- och energiförbrukning

lägre kostnader för drift

minskade utsläpp av mikroplaster till sjöar och vattendrag

Bolaget framhåller också att satsningen kan bidra till ökad medvetenhet om hållbarhetsfrågor bland hyresgäster, men någon oberoende utvärdering av detta anges inte i underlaget.

Projektet har genomförts i samarbete med Ignite Nordic, som enligt uppgift har möjliggjort kontakten mellan Uppsalahem och Mimbly. Uppsalahem uppger att arbetet nu fortsätter med att optimera tekniken och förbättra drift och underhåll, i syfte att öka effektiviteten i framtida installationer.