Sju av nio planetära gränser överskridna – haven nu i farozonen

Forskning Sju av nio planetära gränser har nu passerats. För första gången gäller detta även havsförsurning, visar en stor vetenskaplig granskning. Flera av jordens livsuppehållande system riskerar att passera kritiska trösklar varnar forskarna.

Sju av nio planetära gränser överskridna – haven nu i farozonen
Foto: Adobe Stock

En ny vetenskaplig genomgång, Planetary Health Check 2025, visar att sju av nio planetära gränser nu har passerats. För första gången gäller detta även havsförsurning, vilket innebär att flera av jordens livsuppehållande system riskerar att nå kritiska trösklar med allvarliga följder för ekosystem och samhällen.

De överskridna gränserna är: klimatförändringar, biosfärens integritet, markanvändning, sötvattenanvändning, biogeokemiska flöden, nya ämnen (till exempel plast och kemikalier) samt havsförsurning. Endast ozonlagret och aerosollasten ligger fortfarande inom säkra nivåer.

Klimat Vatten
publicerad 25 september 2025
av Ebba Kulneff

