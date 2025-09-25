En ny vetenskaplig genomgång, Planetary Health Check 2025, visar att sju av nio planetära gränser nu har passerats. För första gången gäller detta även havsförsurning, vilket innebär att flera av jordens livsuppehållande system riskerar att nå kritiska trösklar med allvarliga följder för ekosystem och samhällen.
Sju av nio planetära gränser överskridna – haven nu i farozonen
Forskning Sju av nio planetära gränser har nu passerats. För första gången gäller detta även havsförsurning, visar en stor vetenskaplig granskning. Flera av jordens livsuppehållande system riskerar att passera kritiska trösklar varnar forskarna.
Foto: Adobe Stock
De överskridna gränserna är: klimatförändringar, biosfärens integritet, markanvändning, sötvattenanvändning, biogeokemiska flöden, nya ämnen (till exempel plast och kemikalier) samt havsförsurning. Endast ozonlagret och aerosollasten ligger fortfarande inom säkra nivåer.
