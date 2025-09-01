Trenden: Inköpschefer tar över klimatansvaret i företagen

Trenden Allt fler storföretag flyttar hållbarhetsansvaret från särskilda avdelningar till inköps- och logistikfunktioner. Trenden, som bland annat märks hos Levi’s, Apple och Sainsbury’s, innebär att klimatmålen allt tydligare knyts till företagets kärnaffär.

Trenden: Inköpschefer tar över klimatansvaret i företagen
Foto: Adobe Stock

Levi’s tillsatte nyligen Chris Callieri som högsta chef för leveranskedjan direkt under vd:n. Chris Callieri får därmed ansvar för att minska de 99 procent av företagets utsläpp som härrör från inköp och produktion. På Apple har Sabih Khan, tidigare ansvarig för företagets leverantörsled, utsetts till chief operations officer – en roll där han kopplats till framsteg i bolagets utsläppsminskningar. Sainsbury’s har i sin tur rekryterat en chef för retail, logistik och inköp med ansvar att bidra till nettonollmålet 2050.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Rollen som inköpschef lyfts allt mer i företagsledningar, särskilt inom detaljhandeln och konsumentvaror. Ledarskapet ses som avgörande för att hantera kostnader, innovation och hållbarhet, säger Nada Sanders, professor i supply chain management vid Northeastern University, till nyhetstjänsten Trellis som nu uppmärksammar den här trenden.

Gdc2U+BD+ANCxi+0beMxQx6JA/2MTItK9zuu+y/n20toYeEZeZm0V+L1QGpvgdVHgj9dpp0yQk0VPaJ2eeoKnVyb4FBDA/iNjHWd9We8lz/6nfCuupOzUo5U6okvalKtCJPn7nqt356FBWR8l0bt5Y7HLCTte+LVWoNUPoO+slkoBDfLN0w6iNqQyeBSa/FeuNgfSUGByQu6FFAQ4B0rk11jv5Vr5ALMhpucDIAh8fZB+UruR1l0yDml3NIFcEYlJ7eQ7F8veJ46byy1auSrWkZQ4QnlsRM02p+OIuHb67XZT4I/SFbFhjH7Tt6jITG4vcRDd0c2znzfZzdYUhdHuFPUUy9/mUzU4tfTP6ROadwXTF9gmDMT9DqtOYS7FTAnKhedZOO43GVmXAjd3vttfHp+cOvst3U5baPi9w2A4ijG+h6HyNOzNAureJ2mYiBc90JeirRclQdiTCePCDgFRaNmXtCr1PAdBYTdmaHmqNTQMoT+XybF0vq4SlkdCkBCCVKT6QjMeTzazDrZLPN3Aejc6HolZH2ItiREZAF/PEzgyoo5UZ4KKGbgLG5AAoUWZ8bmkE+0ZKZHNHY5V22CKPwXIk1yPNhI+lFxEUP/dmR4IyciPmh0sg6+kYvkKDMN52y0GB/cdeuzgFQKpbTc5VCXaT+pCcWHeMAeHzR8s0wzgI2MN/l2HN2YhCdmnjDCfK3WHd9vs4fwMbJ+Ej4E6eLgvVqgUCi5PcKz24oSOKCT/Moj5k5kDsOIk3mdZtizBwDrdGJmA65Q8ftZ6jm7sddWjQMCxhvuxvYKcEOs348pTOo7m0909p3J7Drvz/TnNFZcOHeUTj5gQXbHqGSwc5OriHbDGlcdDR49Kq40Phz+EQr7TNwi8VRR4pJh87h+55GydCeTmLGDRGn3ybb/H1UEXwMtX0z2XKAKGfXo9ELRhvCj0eAvtcfoZdjpALJjFoTj9yKi6zdnUiLu2IBhW+QDnchkOIVDQK6uX5AnTHWpkC7gzFw0erw0U9PlA3pVW4yM6mEiyIoTq2bYbzl3R4/P0pmCRrPtgZm59auHnpS6lx03Wucl+RRLyUgnTsadCG7vBbtgyWd3KQh6iujumGCBIWwWnT+dwR9eadMIyXeED/pCt8Kbbrcv8z7+1T9hG6tZiSgiyDUjBU+t2Util1QPHWN9XfdhEkef4PCI3Xm9HPjLzC8+6s1BubDmZ/ex43PUsFR3P2WykDsBCypukK2cWt0kF/XslaNg4LOWd+782Vpyx9wpzJ+nobYvcKolV+HGf/4bhfkfgxFjEeuuOwl7dKhcc+jNSN/op9mOZM48kzPWZfs4lEtj+B40QFaE5CSCCOHHNwxszjCGjxu8lk+01b7yBD4yvMjMk9N4+5MYzIo7oOvz7NmpIXBTekLHLEg1pw2tz9maYvlqZE4LAm0UxEpfibE1TR4zHrqHhAbNnlySxfksdmnyOTbWJkVR/WM2FicgS8R+yEt4x+is7Fa25AT+H9aakiM1X10z6LSpyiYm6jVWb/AJWlcxTp2u25KoB9eRXxEQijy0NlecRXq0dMNEAMBCQoT0pyswuklCcYnHXDVR/u+SxyICPidRoKgtAfEy0IwZjKWq4FqBfB09bKh3RrRvMNZx90Opt98ro/Qtt4eMXka4SDc6yv9xdK0TUhXev//Byt21p62BG244KI3ceGNKFDs6mWg2gu0WXZgoTaO6xaaI0mLPUxkeUroQLWdaSJ4N0Ijq2rExr9D3KtPAMQI9fmJ71+srsHNcyQ44nUshKMTPFCvBSnc911RqsSu8Y1BPezjDQck5pA==
Hållbarhetsredovisning Internationellt Upphandling
publicerad 1 september 2025
av Jon Röhne

Senaste nytt

Premium
Trenden

Trenden: Inköpschefer tar över klimatansvaret i företagen

2 timmar sedan
EKONOMI

FN-stödd bankallians i kris – pausar efter tunga avhopp

57 minuter sedan
Premium
KARRIÄR

Trend: Inköpschefen tar över hållbarhetsmakten

23 minuter sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Trenden

Trenden: Inköpschefer tar över klimatansvaret i företagen

2 timmar sedan
Premium
Upphandling

Verktyg: 6 tips för hållbar upphandling av städtjänster

28 augusti
Premium
OFFENTLIG SEKTOR

Hållbar turism i praktiken – lärdomar från Köpenhamn

26 augusti
Premium
Avfall

Turismskräp växande problem för kommunerna – här är expertens bästa strategier

19 augusti
Premium
STRATEGI

Lista: 5 åtgärder som ger störst hållbarhetseffekt

11 augusti

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
EU-svepet

9 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

29 augusti
Premium
KARRIÄR

Så tar du plats i EU:s plattform för hållbara finanser

27 augusti
Premium
EU-svepet

6 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

22 augusti
Premium
Juridik

Remissgenomgång: Stort stöd för skärpt miljöstraffrätt – men olika syn på sanktionsnivåer

19 augusti
Premium
KOMMUNIKATION

Tre annonser fälls – ”hållbar”, ”fossilfri” och ”grönast” vilseledde konsumenter

14 augusti
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
KARRIÄR

Trend: Inköpschefen tar över hållbarhetsmakten

23 minuter sedan
Premium
KARRIÄR

Så tar du plats i EU:s plattform för hållbara finanser

27 augusti
Premium
Karriär

Han blir hållbarhetsansvarig på Stena Fastigheter

25 augusti
SOMMARTANKAR

Karl-Johan Wall: ”Mer fokus, mindre byråkrati”

14 augusti
SOMMARTANKAR

Annika Ramsköld: Fossilfrihet kräver både mod och marknad

13 augusti