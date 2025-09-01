Levi’s tillsatte nyligen Chris Callieri som högsta chef för leveranskedjan direkt under vd:n. Chris Callieri får därmed ansvar för att minska de 99 procent av företagets utsläpp som härrör från inköp och produktion. På Apple har Sabih Khan, tidigare ansvarig för företagets leverantörsled, utsetts till chief operations officer – en roll där han kopplats till framsteg i bolagets utsläppsminskningar. Sainsbury’s har i sin tur rekryterat en chef för retail, logistik och inköp med ansvar att bidra till nettonollmålet 2050.
Trenden: Inköpschefer tar över klimatansvaret i företagen
Trenden Allt fler storföretag flyttar hållbarhetsansvaret från särskilda avdelningar till inköps- och logistikfunktioner. Trenden, som bland annat märks hos Levi’s, Apple och Sainsbury’s, innebär att klimatmålen allt tydligare knyts till företagets kärnaffär.
Foto: Adobe Stock
– Rollen som inköpschef lyfts allt mer i företagsledningar, särskilt inom detaljhandeln och konsumentvaror. Ledarskapet ses som avgörande för att hantera kostnader, innovation och hållbarhet, säger Nada Sanders, professor i supply chain management vid Northeastern University, till nyhetstjänsten Trellis som nu uppmärksammar den här trenden.
