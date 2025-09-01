Trenden: Inköpschefer tar över klimatansvaret i företagen

Levi’s tillsatte nyligen Chris Callieri som högsta chef för leveranskedjan direkt under vd:n. Chris Callieri får därmed ansvar för att minska de 99 procent av företagets utsläpp som härrör från inköp och produktion. På Apple har Sabih Khan, tidigare ansvarig för företagets leverantörsled, utsetts till chief operations officer – en roll där han kopplats till framsteg i bolagets utsläppsminskningar. Sainsbury’s har i sin tur rekryterat en chef för retail, logistik och inköp med ansvar att bidra till nettonollmålet 2050.