Intresset för digitala hjälpmedel växer i takt med att fler företag behöver anpassa sig till nya rapporteringskrav. Många mindre bolag saknar interna resurser för att själva utveckla rutiner, och efterfrågan på lättillgängliga verktyg ökar.
Lista: 5 verktyg som underlättar rapporteringen för små företag
Hållbarhetsredovisning Små och medelstora företag står inför ökade krav på att mäta och redovisa klimatpåverkan. Nu finns flera digitala verktyg som kan hjälpa till – från enkla koldioxidkalkylatorer till mer avancerade plattformar för Scope 1–3.
Foto: Adobe Stock
En genomgång av EU:s expertgrupp EFRAG visar att ett hundratal digitala verktyg finns på marknaden, där flera är fritt tillgängliga globalt. Vissa är specialiserade för småföretag, andra för mer komplexa verksamheter. Gemensamt är att de bygger på etablerade standarder som GHG-protokollet och kan användas för att ta fram underlag till hållbarhetsrapporter.
