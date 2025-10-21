Unicef Sverige har granskat 43 svenska storföretag inom sex olika sektorer i granskningsrapporten ”What’s at stake? Children’s Rights in Sweden’s Corporate Sustainability Reporting”. Fler än hälften av företagen har ingen hållbarhetsrapportering som innefattar hur deras verksamhet påverkar barn och barns rättigheter. Enligt Unicef Sverige kan det leda till att företag kränker barns rättigheter och samtidigt missar viktiga affärsmöjligheter.
Experten: Lär dig integrera barnens rättigheter i hållbarhetsredovisningen
Redovisning
En ny rapport från Unicef visar att svenska företag ofta missar barns rättigheter i sin hållbarhetsrapportering. Lulu Li, barnrättsrådgivare för företag på Unicef Sverige, ger råd om hur man inkluderar barnperspektivet i rapporteringen.
Studien visar att 44 procent av de granskade företagen själva identifierar minst en fråga kopplad till barns rättigheter som ”väsentlig”, alltså särskilt viktig för affärsverksamheten, i sin hållbarhetsrapportering. Främst handlar det om hur företagen rapporterar om hur de arbetar för att motverka barnarbete i sina leverantörskedjor. Samtidigt framkommer det i Unicefs granskning att mindre än en av tio granskade företag faktiskt har rutiner för hur fall av barnarbete ska hanteras, hur barn som utsätts kan framföra klagomål eller hur de kan få upprättelse.