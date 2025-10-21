Experten: Lär dig integrera barnens rättigheter i hållbarhetsredovisningen

Redovisning En ny rapport från Unicef visar att svenska företag ofta missar barns rättigheter i sin hållbarhetsrapportering. Lulu Li, barnrättsrådgivare för företag på Unicef Sverige, ger råd om hur man inkluderar barnperspektivet i rapporteringen.

Experten: Lär dig integrera barnens rättigheter i hållbarhetsredovisningen
Lulu Li. Foto: Unicef SVerige

Unicef Sverige har granskat 43 svenska storföretag inom sex olika sektorer i granskningsrapporten ”What’s at stake? Children’s Rights in Sweden’s Corporate Sustainability Reporting”. Fler än hälften av företagen har ingen hållbarhetsrapportering som innefattar hur deras verksamhet påverkar barn och barns rättigheter. Enligt Unicef Sverige kan det leda till att företag kränker barns rättigheter och samtidigt missar viktiga affärsmöjligheter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Studien visar att 44 procent av de granskade företagen själva identifierar minst en fråga kopplad till barns rättigheter som ”väsentlig”, alltså särskilt viktig för affärsverksamheten, i sin hållbarhetsrapportering. Främst handlar det om hur företagen rapporterar om hur de arbetar för att motverka barnarbete i sina leverantörskedjor. Samtidigt framkommer det i Unicefs granskning att mindre än en av tio granskade företag faktiskt har rutiner för hur fall av barnarbete ska hanteras, hur barn som utsätts kan framföra klagomål eller hur de kan få upprättelse.

znbluYwQyek/gbcycqGMfHMiCABLPMwih3j8Y8+sLDrGmR6aKAIRpvGA2Kj3Zh6OKmeGTlsRisEdkl/AEG+yAyN4nr8Nv8qu6A6IyQIxECLs4Xn5DNeuyHe4c66Mwh5E4FE6MzuM86R5N+Gt1C6FFrPlb33agsc+lE1+HTZniNkr0VB2J0L3bw5GK3afocSgD/A1r5q5WkhC1NKfAJen2Re2Nhi7tdyh1K0gzfXtYWx6JCGhRNDBy2n3wowAK466di08tD1k7AeMXjedbtdvib92Eso6t04l1OwqObHIrrKZrVxEzVhMjF/H66f8W0n0jU4W/fk9QDhN+mZCY+c2OpR/1WdeZWVXoToEsVxK27ZPqWokOWhtRDjqaFoU08an//lYTmFVGm60pgYvJ/Pq26vqAngqiRU2OJyuusTgwzqyEVUw5DIT25IRKli2ovWVo7Y1ohN4jjbsxJKgPnho/gOoxRXoipgnZzKuRWLNF5bRV0+Q1Dlb8aLqUPvFdjqhanA1XyTOsmti+gsTz27tFYPmZbjDKkDR7VWX99aOhaHDkZ/RL1X7ySpfzyJZqyPih0iyuwRXB0cJ9BdZ9EzJWJjF9dDCPl8ynwec/ZfAFRjfjan41XWYIjNjJXg0bQujZn0armOynX/S2bQBWw3w+pXcY19ZuMQwN2zU6jH++0MUZNpPFHEzQnHChSTtr7qHQmJ7TEWaiR5gnWvHqrvGsSVg74cNQAIPLmqaenGRKW/y3C2ollpdQm2RzcEhh2goGc2ivIBFFEpNdOzH6m+FyPxpezEnfEv1vjCCWxSN24sZMY38LzTplb0UFG48ADmrjYa40qeJlhEf/IDh+DC4JR02iOSAJapuBnmPaORqDcQDMaHbVegYAk8rrmPrfo+o8YRNCW2m9uFVKYVdapQR9ie5eT9BDwZ6UiEjCMA7j2VVfL4fI1ohaZRbSgDym1zDA4U1VRWAayn21Kkk/aLCHSMR0uXADgJF6wpxP3YCmpQbQWIKXXvrjycZLbXJZbuCLRKd8sKqFic/zBmvbEc/aE4y84LxXkIoWB3xCmqgKqGPB65TZUgRY8VXoXIYpreWfVADd1OazhZ9148letDPlh8pqf2Wqmh7cBCk0gxZKzPBmP/9IHT7Ffz1YAHEFu2HG/6xmnNBGtQhfsvnEmeZITAQv/qhdXLRP6/YyhYYUoTN2FgiVqJ6ASW4Uc+0iRhtJPXPHKUFb7BLOPHSEZW8Ld9c2XmmAsBGaNXKcfQVtsnTWJ0EHQeiAtelfkYYNQ9sXW0fVuLSykyFvixzPYSX86KK0r/CWUy2/ye/ObhXlUVgEwJLTCbBma+pB0LaL3usZx4tHBITkzwWx8iad1lAnvUjpIUD0UHuCkqBEai/vjEZ8I0cDjVJp6jFa8V4s0459G6h0U75sofxkyIVbTfz65RCoA/HFiBB6VTVpR4yU037YDKsF9UnrzXiun5dTy8Ce4M5oddaSJ18NFeP1z2swiV67itYFrFYgI5N7ApIY6j3lxClwH9xGZkYqmbQxW2IlnoSqkaJ+o/WC8F6Gjl4tRJGyxiWGq5mdiG6PEPs7/CsewXdkBxCvvkuLsqILjEprmkS3MaqmHjcigqsZVrcdO1EHvZ2D0ndJQirrLM2qt/6HBbQ/zHkqNYkUQQ5rX+rCBbXYGzo5eivfY/wMQFToyEDT92HNgyyTqaFsvHkxsOgx7tbcQc44mgY28Q2JVwkA/vEaxZyPrMvpsm4kv0HcEyrulb1A5zb65fbYIJkWLMwO9JfWrpH/NpBKmv0ZZZBUEN+OFQ/hxvNF/U8oDlJs7NZXK10s0LN8jQFhX7/WmLWzXXMewRqRBfzh+jR/cAQc9KXJWfLBbWTosQHzzfp0E8VtNB0c8HuOZ7dtYTXThqj190cU52d2wu/o2OtkwdMqmuHM2WRMAHwUe+iezIKNL69A7wn8ZNWRg0ftXQvZ5S2FqD3lqQX9Lo/QZU0VcOJGwZyiMwRBPbmduxfXpzQlEc29No3XJiYJf1yDqCl9APxqFzTGSh8WvNmdwYFeZN3QJsvSERqkZj86ZO6P8cFCQ/zzMtJzSMGBLgHnP9hJ7SBjHDLQ7QClK5pCREG5ED55X0Y4k0r0C9zOCzdMpXafXZD6KjWm9Qporwhk1+/QS4SMVKoaSbCn7rwh4fb4WX2IUszAEBPFCOP6ERJKZqlb8xiYfyuZyjABCMCP9LgxcDxl/j9qT0zds3qS5YPRh9wYoQnNncAEIWNcE/jultbBJeCwhchdJS2aZUKfYNQ6nbvR5hkiBVVxeg9Zaa5xTkMSWu9pgZEU7rOcFxmak29Afwa0AncxBbmEROqGohRrCPb7+ru5uzgPwcjBmdyvMhKrvJHJR66pYzVtFbWNFMDI818XJzoYPQozBYdRsVwm1rQMoVX5YLTnZKxbjVXhj8AU5ZMIveWB4sQzhINnOnEzbXimM4zP3Bm6IUUl7yPXNXjK3lT6kSJD09U0kRKiuKn5VFDtcAVI3Djmc3869SwAzbHjtLe3jCIwSeFJHR1+CPuMq0QEbZdsIJPMJxVzz5Vxxens1MMfn4Czn/CL8A1IZ+CoP35zEkSIDjpChqEoqNHbmqNYQCwfCPHp4qfpnstbR8HgMAI9u5Wqd4gfwI2P8ZwmGiMbJLSqQWnfwmpoA/qT0T98Q4h23HFh3B3M2rLFMuoNMEGJNqTi44FEoRXGL3EbnViwwQLksA61A/9rMdvQ6jVN9XkfoB+U/SBR8I/MVoXfRnKbO9Wj4E05tCotZwlQeTEXFyi93MY1ozRaJj/IR94bc/lbvep+2Bbh3amTZmKtwP5P/ZEAADT1dWObayasxVWYC4x/83eAhr8zZFCDdQHNmDmZ3UXyouAIKDCcbX/fRpSAnoSlLekP6zuFvcYhqQ1fbwVQ57zo9FX8gLjocFauaw0gNQ87mmh1BuUDJBvbgctGIMG9rJmCRNzlEahbwO+abjwLR2kxo39OsJ6K02gJbm6qfh7TixK8kdG6D0tEOvMJZfOUj4Tmg5xC2t/ZCT2E1grOyy7H5OYpVyFT/hIrQb/y0If/yctNWgLlwlKalwkwMCX6LdfPdapmvC8+QKerQwgklVUZg3mALV6B1Z39822wmoqdfOITqJssVrL5+GROVmqVf6rWvzSLNo/BznvIrA/pvljYrZgScy9Z/W12wtSo+3Q1EplX4u4TTA7wDu8g+ZF3DtW3tqHuDlm6XmAcw0vplP+P2BCX+P8gTAOCQbxyJGRmPgDTkN8cwfrskztY0f0duOEMlr74ZP0PIQumxls8moV7vcbfusFA0/beS7klXVoTsada/BiE7xrqbHJss7YQ5HNnZ037Rgo/2G3C745J/tuj2cZ1Lbt7oPa6MggX3gZiYwxotvnYX9dn+eAROWhoLg/oedQX2rHXQnDmTfaEdMiWkFLYegFHah2KQEkWmb6ha4ZE+N5GgX4l+UjQr1vhvX1UuaRRVbo8YW08ylm/K2B0y2P7C1kIH8MWYCmhQbBETHgCCvdgMFb1b66ybfKJe3fXAGnnQM67GM45YJttEvkrQOW9ehQkBD925YRRN1HZNtWF0Q5FiTkDLsN7ItzUOEOp3LxW+2Yr+HLtk2K5+StXz6HQNXKREq7YXdwqWaq3nzf5Y58Xz+K3xqvTD0ugeCVaDZMS1TNMtho8lZF7IY8ItqUnlDj22q46N+Zod/itp6/e/lfbzK7sN+yN0GCXdYSEVNDxZTZ+e5rjl4uAldO0BzU5OVei1x1fa3nWpcM0hJHJXK19Ax8LDMUg3wKya4aEqNcm/XwApy5C412GzSsu+UxvFolQ20UGzxyzW1FxlgJJHGViC3sWtifB2NLBWHXmBmn4xX/XPULyGM9QvkMoV0jJx6N9K9wt0/txXeHz7+n9A/k6HllBvN44JowOvGHKP93OKeqvrOfJZwpzthBDFq9XvgBKz4W24fSJD8O/+SWd84fAiAh9c7xs9sMviqEtNzfGC+1oJS0gLhH1VgqLeFyaNAPijvU2X7Zqdv+iQ3zdHLQ3dxdecV/RBXwnxiGUZcC+XrrjkVfamfZ0r4iGWKFU8MDc7V0d+zNWQfFATiuu13TU6sAcL9+hZ5UBKUwA6NhS5fG/Fg8Rvh10sCU+eCOZbsMZd87L/I+5s6LDCFu2ASR++1pzdBzsW0gLGMV3J3Plr4Z8qLdT5YPmUl1uUAMH+Tjt3FWAXYUX55RC/JSCBdU5wDkqzs8+cIl1PCbZwr7zj6D3t2z2xGa4aou+96EH2mELrrNHMhaucIlDg5DOjjvQCfBz83CryW12t+g1vYDHFaUh3k/lcImU/luR4n/uYU=
Hållbarhetsredovisning Kommunikation
publicerad 21 oktober 2025
av Ellen Sundström

Senaste nytt

Premium
STYRNING

Nobelpristagaren: ”Hållbarhetschefer måste tänka i system”

4 timmar sedan
Premium
Redovisning

Experten: Lär dig integrera barnens rättigheter i hållbarhetsredovisningen

6 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Australisk regnskog släpper ut mer koldioxid än den binder

8 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Redovisning

Experten: Lär dig integrera barnens rättigheter i hållbarhetsredovisningen

6 timmar sedan
Kommunikation

Så jobbar du med nudging: ”Små experiment kan ge stora insikter”

20 oktober
Premium
KEMIKALIER

Så stoppar du PFAS innan kostnaderna rusar

1 oktober
Premium
INFRASTRUKTUR

AI-teknik ska stoppa översvämningar: ”Kan spara enorma kostnader”

30 september
Premium
Karriär

Så kan hållbarhetsproffs förebygga utbrändhet

30 september

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
TRANSPORT

Klimatavtal för sjöfarten strandar: ”Det kunde gått värre”

20 oktober
Premium
EU-svepet

8 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

17 oktober
MILJÖSTRATEGIDAGARNA

Johan Kuylenstierna: ”Det finns inga stabila spelregler”

16 oktober
Premium
EU-svepet

9 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

10 oktober
Premium
EKONOMI

Från mjuka värden till hårda kreditvillkor: ”Polletten har trillat ner”

10 oktober
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Experterna listar: Här är kompetenskraven på hållbarhetschefen 2026

15 oktober
KARRIÄR

Hon tar över hållbarhetsrådet: ”Tre akuta frågor”

1 oktober
Premium
Karriär

Krav anställer hållbarhetsexpert med ansvar för djurvälfärd

1 oktober
Premium
Karriär

Hon blir ny kommunikationschef på WWF

8 september
KARRIÄR

Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo

4 september

Det senaste

Premium
STYRNING

Nobelpristagaren: ”Hållbarhetschefer måste tänka i system”

4 timmar sedan
Premium
Redovisning

Experten: Lär dig integrera barnens rättigheter i hållbarhetsredovisningen

6 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Australisk regnskog släpper ut mer koldioxid än den binder

8 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Snabb global tillväxt för energilagring– Europa passerar USA

9 timmar sedan
Premium
Hållbarhetsredovisning

Verktyg: Så ska storföretagen stoppa dubbelräkning av utsläpp

9 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Blocköverskridande enighet om nya klimatmål

9 timmar sedan
Premium
Klimat

Riksrevisionen: Brister i myndigheternas klimatunderlag

10 timmar sedan
Kommunikation

Så jobbar du med nudging: ”Små experiment kan ge stora insikter”

20 oktober
Premium
STYRNING

Nobelpristagaren: ”Hållbarhetschefer måste tänka i system”

4 timmar sedan
Premium
Redovisning

Experten: Lär dig integrera barnens rättigheter i hållbarhetsredovisningen

6 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Australisk regnskog släpper ut mer koldioxid än den binder

8 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Snabb global tillväxt för energilagring– Europa passerar USA

9 timmar sedan
Premium
Hållbarhetsredovisning

Verktyg: Så ska storföretagen stoppa dubbelräkning av utsläpp

9 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Blocköverskridande enighet om nya klimatmål

9 timmar sedan
Premium
Klimat

Riksrevisionen: Brister i myndigheternas klimatunderlag

10 timmar sedan
Kommunikation

Så jobbar du med nudging: ”Små experiment kan ge stora insikter”

20 oktober