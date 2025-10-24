Susanne Beskow och Caroline von Post grundarna bakom upcycling-företaget Beskow von Post. Deras affärsidé är enkel: De tar redan producerade kläder och återanvänder tyget i det som redan finns. Duon har sedan tidigare fått uppdraget att skapa arbetskläder för personalen på Nationalmuseum i Stockholm av resttyger från vårdkläder, och har inlett ett samarbete med Stockholms stad.
Duon som gör återbruk till affär – här är deras bästa tips för hållbar lönsamhet
Textil
Två svenska entreprenörer har utvecklat en metod som gör återbruk av kläder möjligt i industriell skala. Nu vill de visa att hållbarhet och lönsamhet kan gå hand i hand.
Susanne Beskow och Caroline von Post. Foto: Elisabeth Toll.
Som exempel berättar Caroline von Post att ett modeföretag kan få en felproduktion med 20 000 klänningar som till exempel fått fel passform. Med Beskow von Posts process kan de använda modeföretagets egna mönsterfiler och skära ut de bitar av tyget som går att återanvända digitalt för att sedan kunna leverera direkt till företagets fabrik.
