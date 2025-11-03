Guide: Så minskar du nedskräpningen – för ökad trygghet

Avfall Nedskräpning påverkar känslan av trygghet i ett område. En ny guide från Sveriges Stadsmissioner och Håll Sverige Rent hjälper kommuner och fastighetsägare att få bukt med nedskräpning – utan att lägga stora summor på skräpplock.

Guide: Så minskar du nedskräpningen – för ökad trygghet
Foto: Jonas Holmqvist/Håll Sverige Rent/privat

Guiden ”Renare och trygga kvarter” från Håll Sverige Rent och Sveriges Stadsmissioner punktar upp åtgärder för hur man kan komma till rätta med nedskräpning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Martin Callmeryd, som är nationell projektledare för initativet Trygga Orten som står bakom guiden, säger att nedskräpning har stor effekt på hur tryggt ett område upplevs. Han påpekar att skadegörelse ofta leder till mer skadegörelse.

kvwi99OPmtk9brKkL9M2qwzuVSuhHp1cuxJHMxnLcg3p0YkvvpSrlOEXsTOEgl9+BKBnHKeNzyQ7odhc8d6jAQB/RF3qO+7zKUfGajohHAvz7/vrXQhY+ZXOE2oRWR7yKJX3+YlcFZhpGIxeZV3hni/yjRx6DAkk8GFtTMTgXfxUfcdFPoigqjbe6c542q2lHyb6/dtQWNgz4RT6l/Ji3rxYfR7D+c+8/1vySxiUK/73QPHiRWHdU/Z9PRJyMyTqgFKsVdQWGb4mnD092z2aeu7z2bX8ANbthBZ9ttoqnkJoq/7SM7tl/0YveY+Fd2PTJ2h99eOl5VBxqK95v4ZCjcjcIBZ4D3ihwm/IqTgCh9w1mcU2229VvTDybewjlw9WisSrxInBbBs3q/6b+vRQ14vYSvrvKoeD3z3CcuJISbeumDo+JAP5XORr7PhgNm2t8cj6cYsdbqqYtf13ezv37/IT7Z9ACyQJogcLfX2mlNdhNW2aF6pPTRbABgazJDJBIJ0S0MNTXp8/MybZIhfqJJvlFwngpYQonHOG/qNEg4KVb8Ca3DfjqhpkBH4JlKrV7zozxmpazhd9MKTyUjEQG1bYJHsv9JRocfWMV/6UC8PWa4wdLQqx4dapoGDH/2o6yL9dmGgPrSV4NIV1/fQmI/FUFYOfnVlWCCecbJBnX6RdETCi/F/mYRfhoJDu2+j1kGsBiKQFjRto9y3nujGeZa5ssDT6n9iLOS0pOV3ugCX4lkxi0aZnXvtMn7pW91bRWUQEKhNEyyC8/Pw5HPza+Imq03ZG15OMkhKyzNpYhPlk5VfOutQonjXhCpYLYb4QntGLF5NOfNEytUdwa8BakggGV1HkMa0M/0lJVG779wn0NOLRELhxELL+kMGOff9oa+OoSFb2meavdxHItIawQyHcsmDXPlClK+fOAcMy8v5zxHYrP02zZHgrbtB8mZWX0bQbGFxSIoLHdtH/Nn9OV0kPFi4l5tlpBcSyhsEUjqTZ3IkLdzRP0oUMtCNFQ9hEge6CQ760aSjaViK0jryqQbgJVnBJVAToSrDBZiGZjyUnmzaPxESZ+HSIx+9RP9biF0OV9MsCRtPIpVT5pyAAj1Nw7jjHKjTVWgE0wUUzByLNrndC+HjZdVFK4H1PmuEqGC+o2ofuupX2EV21et43iY0/iJKMUSY4IN8eDHbRkiR3kQ3ohDFYLe7/sW97HlwZN/bfz8fGZArqceXRcL2k8jCDyfJ925vfB05W3h8BHnkCCa3MvRmAQS9PV9uYoAM0pYwIe9Hx/DLN12vapVLolrnjEg9KYMfRPVp1k58nAelbGP8syEBfX0VesjuTNbNPL/AWN0+4IPdxlNSo+caArqVHhkhgWOnzqVhvFHfecKter0TmYvZAWqJO0fKke0oi2xoGxGkh6PSU/OOnH20NlNpJS+lfh32syb92WsmljL+ZzI1Z4l/2/P5Jmtw7AIEPAIXZ4S0ihnfJvkosSjFRSYu+J6MLYYXrXoItGqgJWLd5fC9um7M+n/CVAcjDy1jCR6wNus5Fcr/7Qxh5Zobz08LsLsQaknVP6WxYbXS8WZ0Agu2z95fMx2FvhMt8z2IByorfDBV5471AudNhz9tPcs78JeEpRWTZYtvF7wUE/1LloKqRQByYzQeMGz0azfr6rty+b4t2Y2xL5xE91TY/jKxEx22mSxo8nFoYIfZCKcQz5QXsz4BCvcO57jxK5tCtp0wWZ3dnB4aQsHe6HS4LVVy8geCP1Q2YtryD++FinVR3GOOLuE/WvFoH70+phFdoONQU1DM5vuBZ5LXYo8HX6yzZv3HPMT+cBEE2IqkJxLz9hB6nTXOtK+FLHjAOcA9E6sIFctz+W5aPEBxR8ycnJL3S5BOASaa8f4e77E40CXU1J+9mx3T/X8j0C8104ri+kYnVNReXXzmf180W9fQTaoyip1a3JpdI7OpNR6+EhSBnne/c4uuBK+GAJmHPVWlhoeUdH6sUdtRgPct/mlYnHSDHcvOy4mVIb4NE4al/JxU5IdaxhiWjAtii/O277EWtewrB5OwF7OWj2XOTvisnwJ+D550t9avJfQ/tkYPO1gISteFKGbr/I574xk4WW/Id16rTAvRNaDsB2AljMn3Fmi60LbX1bwH5Yz6kk/CHirdV12IU9dja0Z3rJzhg/hdIBUunEUQZpllEaCQEFpISUedNGUkC6E8O/rj6uNowepzCqfCx6cZ9rCQZ3xzfJKGDo73iSSn+GQH10qdLH4yces6WKxvfAcU4ZojefylXgZYw+7DoFYfeh6MaDNCOH7YeubOJzTpe1/tkBr3TMjwv+W9Hh7l6f1S91WO7WIziNqWHf/xkg9yTr6nWi9qC/eGcaj6lwHpEcuy6zH0n4I67jSdpXFiozy1qwbHRWRm1+rZAfCC5AmoOUAE2k9XdDiV0DRam5VXCbuMh1RISCnsfhh3LZRVcK6QVabJO+wZy5ILU07Q/euJPZfhZ2lFieJ0qGMzo9+r/nLsqjT2roKP+qjTSbe64C3mzYBNtziVxARCtEEMxEK0aLXcrtzZyx6tZPcKmmGwDgS/H3UDZtSjwYLcz4DXaiSnLDoysYnTys8rErjidr/cp+arzwaY+A9BvhZRlg3oIcwAaCfN5jjQ8pd8UF/OUvNPYfLefBM6ux8tOHwPoYCGp6P1P0EKB1CBWa7Inf+s/BgLdD4HMvVToUGFYkHLDQ1piJ6CJxIQHFFVb71LEZkPzuZ0bXjQjAF4fEIlQ2E+4budB0p/zpJU0UNXoKMz+XF0qgYYTXGNzuuuJ8qerepK9pFPFat9x2L9DGLQXC0N7PwCwvW9CFXneJ5JbM8CMG2Ad3DMgYUz1+i4PDSwrjY27mDZrhjrpUuaLimB2oeaHp4BR9HsRV0Bt1aWY1wvy8UluHEW2YC8Qmozsep1M52qGQI+TQVV2rSTFyt3rPMrka1t22GqsXZX5koUv8dWV+qwgdHAG4z14i/dah/dAENAydBPaGyFuO4Ijynh4njlx8LJhEyyJXrbTWUXZGQKniJ35GPrqvfJnV29DbQGLB/nOdFXgzqbmaYoofopICIhsQaOE7yiQXuyDqjEczb/c7Nu/AA0wvYCA7Hkc2TKmPCKAVQhB5q+pkc9s2sLRtWhT6/F3nPFdUCvnGJUUN1z5nj0FMPUDhGVZjbKYb+6XG0DuNdJloDVWsuiGkEw5/rDXPThCJVg2mgnfklTyoIBerIItDmgOR7nQrv7e5X74Knvie3sjNQgXKtI5zJD1uQbdB8VWe4CwgeI+6SvSqvTdkO/94FOc8fcsEOyMZtLDuzf4ZF7vvN9A7WSCeGzs2xLVZnWs/BLY886650C8YbrPd/Vq0bdziZHL+FpA3GtGMCNTg6hBI10lm5Lhec+iSlGxMqJWnkHnLG+Z2BPV9t9XwJDWICftUj6tC9MyPkYqT/4eZCnojYt+279fM7LTsm7oqCFDooYRlcO3Qy1/bzgSfHK1Q6nHQoqtOqz6i1i2pxoLonbQhOMaceHEGCnO6ji5wy978HfUlkJYZF8zZY3VL7XpyZvqY0Tz88gMQ8leA05C8t2Ht4t+40052lCutIIQM2ijpHet/U48wastTzerm/aHtdlZe6eLSleCwP1ZzI/UdKpz2nfVj13oaQRpk/4jEjnul+ZQQVv89dNVyOJCDZQVS90O2nKQKHb4R2Me0Gzt1vU2BcoIMSnYFNkP7UCdXoBbrubXWTvs+yqnV20lnjfloxw9PqwiEuJYsIgqRMTdP84R/7i/1xQwHFGwMBEq9H7FVw4gFh43FiG9i54TcKKfP/CyIJ4wRfB48MPRl0wtPE0aQAE1/lUmsdLYZKUF94xbgKv37YWHVqiD60/GURb9tcPHJhJYrQQQcm8LVIrZow5LNDUv4+nLbtyqih7hyEy6oC8vfoU7CM87/hUmoJ+EQFoLgEp7A//luFI/jXz2AQ+A2Xr5m+BVOQ9Ff8TReWdrWgJ2v4Idc0DsKz6gJ3y+kswW5dBXJE0PVOnL8On2SCTHppps36VJZ9gQnqsP3QRqOHKrr47pr8ZzPU/A3hIS0duRD/xcCPBOldR0uA7Qu5e2ASdVsYmUheulbN6A0Nef3Mh65CCkYcFipYiZA3UX9JUepoisHBuaGCXJFdi1uhXEi1wjPt68I5bkRwceVbO3YWrTchT90uaCfXTrQUGxTNcPvsAYAZXWraBshg/oNt7jhFstiLc0dNaTe8RumfMlbPlLLl9fR05I1PaviRpz8shhvcxGXRMxhHdopBMYsdQrl9T4YwkMcKticY9Rv1sJDQsjdV1gjL2OATHMUKhgWeTSR+TrgSwyQ/RG7fBPjCDx4vpoylhQk/gFxNTbFoR3ZCNSqe7EH0YTNh9h/PD0Q/Aaxkav8upjnypwNogrh7fTiqHpZVlPtKApC6TJ8goCXEmPLC04hlYqq5XjvWnKEPnhFMXArGArSJtN6Mnm3H5Efigc2x8mAPhOU8/UAa9W+P82DJXFLhUPPPL5e54v8iaXLbCSdke6cecQ7Y50EA26/5YCHo9Bw6ctZLwFb8Zr1zBGWuj97cisTh1kVnhG2ofZg+WGTz+QZhARFlr1LS4JH+wg7vB34Qxu8SBjLbfc6JTzW8ejxP9uLd9ObdxoEishd9kQDPDdMfNp94ISA4SJeIgTLxjPR6hTwiITfNKlj16PsDrUOQKp4pAGhCBZrznMpsNXqyf1SHZqbU4Q61u4nIWDh7hEfPVhG3wd83FKP3/jMyCIQOxZFAoiSPysjBPKysPD8UgAS+kvysvb9RkasbmpCh84qNTWrGnHhUcsEJGehd+luRWDMIybp/D5jBprPfGGK+bFUHAwgQpFo+xTit4KZ9fSIkhzQDNSComO8nxyxlrMdD1CBwenRWYqEVIWKXRAQUOo9A87uefSAO8F5yFIs1S6pxGc9wC0O4QmPurr6J1QtYQi68FfnjgyszVWgk0dSK+HBPkT5oXjNLPjHtvTvrWhObHqXgWeMX5Kw0PMfG7WN8Ok8rLxuky2oKgFJIupyrlsWJ+k7CLeEZWACsLpPdnYEJNbtH09e+jjGpCxgP/JcjZEDY9CK6DrfgFdTP10LgBMLPs92MZoHycII2FqzU7f9afV3ghyDsNsKYiLZlI/yr5juU32VfQDpM0kjn6jDGodXsVP/U6XWBOmcDpU9j/AiS+qYfv3nwE40DEmn6OuOxW6RYJO8kWT3Z4v7TrEpxy28tzX6Abx4BXubVMYUa+046rJz+dtETNxoQO7w0VzLP4y1qKOeGHU0jK5ZWItkjXF6o71zNAARHcfXkKBGt9kCbKQLOK1Jaaw1iLqsBhPxERxW0/OR/AjZ+wCGY+jVAtlcJCxI03rM1C10Rtkkh7swjW7kTlgJgCp4heYE+NNH/FY5cnNLVSi49Tlc3WdMf7+jLDFk2aR9IJGUKU9f3bCvHTELyp2+aES75/84XuUvraX0gE9AS2O3+2USzO4jr0LbXcMUOsyGuAjKNAMniX59VyAyUlIIPLk6FiipS+yOHsR+WvxTv2ddA4P84Ac72lFU+PnKGYLN8VOW0oSImyY9BkTM1B7seFVS1nJ9QFw3JOp22wjFK1pZArdP0j2OstdgrMedh6qGyloHCuqn/Bc7PZWqoJYbgutFHXgx2q3fwAOVR1TtGt7UxRJO+pESTqxH/FR8O4YAZ6/VFwtGERFsmiLhzo0iZlb7VAcNl5PoCxcerrmXyGOuPot03+1COktq+3JvcRat8rnEMLFh5PD1OoIVdVeiYBAXbQ6un1A1ozoDV59LvgBu8r0v3Oxj8sfB5YY3Y6ToVLiLvMznxM1ZTEI3/GZcnqHXDcKXVb9ZiND/WNxIAzFO8r8+62PnFbYiauLogieuTqAjTiom34YwWb69kmIXN+mwClC0qKe/dmSNQzeiJziMiAo9KaU9zUZbHeDHUIshnABfCd0znwzMXMrFTluWGyz0qbufMub9jPb4njLaByyy6MQDzA1BSiZ5vLFpiDiqvgqP/mGNzLr92YKxWqIPorR9g4MrTvufw==
Avfall och återvinning Kommunikation social hållbarhet
publicerad 3 november 2025
av Ebba Kulneff

Senaste nytt

Premium
Dagens M&U

Nytt initiativ ska få företag att sätta vetenskapliga mål för naturen

57 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Calvin Klein startar återvinningsprogram för underkläder

54 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Eurostat: Europas elektronikavfall ökar kraftigt

46 minuter sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Avfall

Guide: Så minskar du nedskräpningen – för ökad trygghet

32 minuter sedan
Premium
Klimat

Så navigerar du marknaden för metankrediter – experter varnar

28 oktober
Premium
Avfall

Så minskar du kostnaderna för nedskräpning – 4 tips från Håll Sverige rent

27 oktober
Premium
BIOLOGISK MÅNGFALD

Sverige pratar naturvård – britterna gör den lönsam

27 oktober
Premium
Textil

Duon som gör återbruk till affär – här är deras bästa tips för hållbar lönsamhet

24 oktober

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Politik

Reaktionerna: ”Viktig signal” och ”olyckligt”

30 oktober
Premium
Politik

Miljömålsberedningen: Sverige klimatmål till 2030 blir kvar

30 oktober
POLICY

Cop30: Här är näringslivets krav på politiken

29 oktober
Premium
CIRKULARITET

Guide: Så produktifierar du avfall på rätt sätt

28 oktober
Premium
Östersjön

Sverige överkört när EU höjer fiskekvoter

28 oktober
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Experterna listar: Här är kompetenskraven på hållbarhetschefen 2026

15 oktober
KARRIÄR

Hon tar över hållbarhetsrådet: ”Tre akuta frågor”

1 oktober
Premium
Karriär

Krav anställer hållbarhetsexpert med ansvar för djurvälfärd

1 oktober
Premium
Karriär

Hon blir ny kommunikationschef på WWF

8 september
KARRIÄR

Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo

4 september

Det senaste

Premium
Dagens M&U

Nytt initiativ ska få företag att sätta vetenskapliga mål för naturen

57 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Calvin Klein startar återvinningsprogram för underkläder

54 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Eurostat: Europas elektronikavfall ökar kraftigt

46 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Fyra nya metoder för sanering av förorenade områden

43 minuter sedan
Analys

Analys: 13 rätt för klimatmålen – din guide till vägvalen i Miljömålsberedningens förslag

9 minuter sedan
Premium
Avfall

Guide: Så minskar du nedskräpningen – för ökad trygghet

32 minuter sedan
Premium
Sustaintech

Svensk startup gör grön kiselrevolution

3 timmar sedan
Premium
Cop30

Ingen svensk minister till Cop30-förhandlingarna i Brasilien

5 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Nytt initiativ ska få företag att sätta vetenskapliga mål för naturen

57 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Calvin Klein startar återvinningsprogram för underkläder

54 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Eurostat: Europas elektronikavfall ökar kraftigt

46 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Fyra nya metoder för sanering av förorenade områden

43 minuter sedan
Analys

Analys: 13 rätt för klimatmålen – din guide till vägvalen i Miljömålsberedningens förslag

9 minuter sedan
Premium
Avfall

Guide: Så minskar du nedskräpningen – för ökad trygghet

32 minuter sedan
Premium
Sustaintech

Svensk startup gör grön kiselrevolution

3 timmar sedan
Premium
Cop30

Ingen svensk minister till Cop30-förhandlingarna i Brasilien

5 timmar sedan