Guiden ”Renare och trygga kvarter” från Håll Sverige Rent och Sveriges Stadsmissioner punktar upp åtgärder för hur man kan komma till rätta med nedskräpning.
Guide: Så minskar du nedskräpningen – för ökad trygghet
Avfall Nedskräpning påverkar känslan av trygghet i ett område. En ny guide från Sveriges Stadsmissioner och Håll Sverige Rent hjälper kommuner och fastighetsägare att få bukt med nedskräpning – utan att lägga stora summor på skräpplock.
Foto: Jonas Holmqvist/Håll Sverige Rent/privat
Martin Callmeryd, som är nationell projektledare för initativet Trygga Orten som står bakom guiden, säger att nedskräpning har stor effekt på hur tryggt ett område upplevs. Han påpekar att skadegörelse ofta leder till mer skadegörelse.
