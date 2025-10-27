Sedan EU:s direktiv om nedskräpningsavgifter trädde i kraft är alla kommuner skyldiga att rapportera sina kostnader för nedskräpning – alltså att hantera skräp som hamnat på fel ställe. Naturvårdsverket har samlat in datan under 2025, och den senaste siffran ligger totalt på 538 miljoner kronor om året.
Så minskar du kostnaderna för nedskräpning – 4 tips från Håll Sverige rent
Avfall Nedskräpningen i Sverige kostar kommunerna över 500 miljoner kronor – per år. Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige rent, berättar om hur kommuner kan sänka kostnaderna och förebygga höga avgifter i framtiden.
Johanna Ragnartz, vd för Håll Sverige rent. Foto: Håll Sverige rent
– Vi tycker att siffran är låg, därför motsvarande kostnader i Europa är högre. Så det finns lite jämförelsematerial, även om det inte är jättemycket än, säger Johanna Ragnartz, vd för Håll Sverige rent.
