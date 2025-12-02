Ikeas varuhusföretag Ingka Group presenterade på tisdagen en ny koncernledning där antalet chefer minskar och roller slås samman. Förändringen innebär bland annat att hållbarhetschefen Karen Pflug inte längre ingår i högsta ledningen. I stället kommer hon att rapportera till Ulrika Biesért, som får en ny bred roll som HR, hållbarhets- och kommunikationschef.
Ikea gör om ledningen – hållbarhetschefen lämnar toppen
Hållbarhetsarbete Nu sällar sig Ikea till trenden att lyfta ut den renodlade hållbarhetschefen från koncernledningen. Från och med 2026 tar HR-chefen Ulrika Biesert över ansvaret – som en del av en diger portfölj där även kommunikation ingår. Ikeas kommunikationschef Daniela Rogosic berättar för Miljö & Utveckling att förändringen ska ge snabbare beslut.
Karen Pflug och Ulrika Biesért. Foto: Ingka Group/ Adobe Stock
Ingka Groups presschef Daniela Rogosic säger till Miljö & Utveckling att hållbarhetsarbetet inte påverkas av omorganisationen.
