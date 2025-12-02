Ikea gör om ledningen – hållbarhetschefen lämnar toppen

Hållbarhetsarbete Nu sällar sig Ikea till trenden att lyfta ut den renodlade hållbarhetschefen från koncernledningen. Från och med 2026 tar HR-chefen Ulrika Biesert över ansvaret – som en del av en diger portfölj där även kommunikation ingår. Ikeas kommunikationschef Daniela Rogosic berättar för Miljö & Utveckling att förändringen ska ge snabbare beslut.

Ikea gör om ledningen – hållbarhetschefen lämnar toppen
Karen Pflug och Ulrika Biesért. Foto: Ingka Group/ Adobe Stock

Ikeas varuhusföretag Ingka Group presenterade på tisdagen en ny koncernledning där antalet chefer minskar och roller slås samman. Förändringen innebär bland annat att hållbarhetschefen Karen Pflug inte längre ingår i högsta ledningen. I stället kommer hon att rapportera till Ulrika Biesért, som får en ny bred roll som HR, hållbarhets- och kommunikationschef.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Ingka Groups presschef Daniela Rogosic säger till Miljö & Utveckling att hållbarhetsarbetet inte påverkas av omorganisationen.

McDJSN0t+HNucGD+mqCxK5OctU9Ivi3uBD0GeRD9ExAB1umfoNqSC4Z3jNF4AmjBPNqr88ujtciCr6dLQTZKc6/rpZPk0I0IYTqQpYMG1eC9ZV42lqARNMYog6Tdpan7rqNkqV2rwNOjWsk9mVfsMdjj211246mrxyy/3iA6+ewZVNTToNwAbgDMANt0+hsg7pt1nLk8ZRFBnW6DEaA4DTQIKrrZLoV6Nq1T9ATsb9aknAA+0irlMbzwzyjLh6PQ7yaIOTswgBTfzaV70WP43KvTv03Ut1b0eMWGpCna2MHZhqlSytBidR90cXl4vNM2yMsJGcFRsa/g+3xYYHcbowIjzXObOCd0GtGm8U1y+9If12LrBYymlTvVgRjjTZz3tTi07INcsEZdzBwz6wB6y+6w2z5vgWeOvjoA/3c+eYNEgOuPjIHFBSzWCF/uXogpDc5d6HUuzTveR27o6QIWmyaIf75sW5ewJ36oaMQ/oB38mq+UJ3qSEK6rziIkZ4oZ/oLpkieOEOBJwi2l2GIFTu2YArSN8U5CVtISTeNZ0ugcSCQWVO2MRvPseWJaJHfA4cTq19F9AiPGwf5T6jhw7ICT5ebobvTB048WNoNypM7y8sYHRIfGJjWmGcVS005p0jDGNNugbdUj/pKVpFD59hgpHodkYH7WSh4pFOcA6/FDHjqDiOMHuMOWU/Rz7sMjSgVHeTLgerFFX1XxQM6/cB8NscXD5rZSOfiP5zWnEhF4khx57CC4MyLOsgvu8wP/Hgq71zsHAQe9V/HTZU1HsWbyjiSMls2PuR83HkXqmBTYT4G7+/mcTbGPjzqGiP4w5rGUzhCHby9IzAUTpZhOh3zLuEE6N2YSOeYCdvtpJ9KmIq7EV+Z6D2FJeu17BDpxIuWDbjufea1qeYAhy4rYEqugRb/fj0rpGsTwi0vgYis8rF+xDH6JJeyRhMMJzG1n8kIPLjdXnO6itXYxVvf1IMaJiD0vVaNvyd1PK0e/tduHeezCdRBK9Wuw3HMjaHHnMjzzO7+sT/7Xp9ER27Xp1eqJPJH5kGhVOw7Pqelp1sR4F5uNiGY/Uf1ZKHQB5cquoDMdl8bDBkKC+3z46KWpI2e6Zs5JVOyGW5Zt43zyh2ilGPh/tundvpw6DdO13Gmmmqlbyt/d7ZRqvC5BaHglgVqlkXuE08bbBPxrzBEk+oKvg+Eta0PaYoLGsf7DZLudfnlsElxCPv3ix1O6Pxfsvx3lOIAJmrpw3poMok7HqdRn8uR2NgRTfiFkBa0nlSPPHcEJxwwAb2gGVaAzLlB+2pQrV7XX/QOqprvXiu42/SR7rYuDuakflu/xt91lIdnCUwSC7VMwFfDipYdandOkzp7jX3WOhWcJT9bT7ajdJMsFYYXMhTd34f6tV4OJ/y2UuB2/b92Qsv5rDhTfsaE/sRYVzHCHHa979VwDy1c86GYYlVnH0IFdGjiK8EO3nMp5BGBSBol0RlON+/LuZ+9WYjP2o6ETagNtY4ruH7CoEKpHnnYtzoVrzvKkkFeLr1QqMh6XOBGEjtyZve4D7fWTAbW1VvgB2S+JZdbwfI4Cy+nHYN3DrgCirMCBGJClXQWCIxqnzv7pdmfjMwRKOqo8h4nJ2HF/S8cvEf0VSE1HVoXkiynjEl7dUZreBcWBTk8JqzeVTKKWn7x9Eq4yLJpJ3rSoDd53gMQ6ZKg6gBh3P+I0plmSBkr63GchDBRKnb3BaauDxoyki7n/mX/CBDHvE3MJoSYGEjQgAN+381iCXGgkZC2qIayBKNF4TMMH0amgCRQqFNztAFr6kEd/DAELQ02r3Gl2nKnnOTpIkvlJ4MrXCH+CEUJziU/TVYfqJnWk+FZL98l5HYuBUs67Be/CN793ATRqA2dHRur6/nJ0o2hgLQorjKpnl9CjhxEuxD4mZTA81Tn1IFsCAbnMILQ52KHWG3qV+pgtpG9QkcMlHdmfonnwyfBqpwgF6dqEMr1OpovZ4/7rXqYOdrrDLg0eRCHg88QeFKbYuS1RAYBxEH944lh8c7o64kPVI7ik7Si4Ek3+XjtDftWrRl14/ZM47wRX/sGMjFcfb1MB9y03yZoOHbqKu06SmsO0Gq1OwfqnMci+wzEVaRtu0sQ1ueSW+o8NCsfwJJYPHEvekYMsUppsTm7q0GNf32zsNuOh3Ynqo4aVbR+b4jNTEXuBcEVXACIBj84WAZ9rrJLI3YYRMhPj/pEJLjg8PFhVjNGdG2irt4WAbL74W7ZFolliu7J0BBJ+iEzF0OGIwniX0/BEQR4+AmTgqAeRK9gFprW4eKsRjA06WoWkTRrkAc/hqWwtGi5OtiQaU3d/+bmJVVYXy7bDa0jZCAFrJC170atQigd4mjRd2FYBUgy+kLynGiBvuyECj4Ofxm16yVdLTjSvyYisx9L+RArFthbRYEx+t+fYTvz6CNqm2NvN1NFKpQS7rIK81xzL2q7Rc/6hWph2aR6J6y81CsZVWIYAWE9k/x55mFI7Ag47CFgiHQLSJZvPHDhzOOxYc44OC+YONzmRPjQl3pKMF1adrl6ik9z+0ceknaTICydPCmhr3BMwMYV5NUlpqvEhtO7yMGB3rMU8jqUjDyu6ZLwj60hr1SdwH7UektmHzuCSH1/gT4l/2/dNysNgUxPhTxFkkJBz2GQWxu4J7dy4hjkGl2SDZsIGT6S+FSNFdMIZRf0qG7gPPd1qTxKWbbhORgJUIwIhxyXjnzOAKCz0jWm3f22w/0IrzhTZg3CxWDKgElOcii0Y3jO2HK83fBxQNCbXiWYYn1J/ThnD6JRbpfxON2eJl1MB/tUQRW6peZobki+wWoj45woFRTkuf3HscUprD7ySz0yzMB0djnPpCHUvAeDij2G1Grh42uMq7oFJK/TxR9hyU6jC2YR4x1kuscY5U0mw3mDBWcsWTlvjlBJyU3qMel4DtpR7WTkF0P4YUdFFHdpadPHtE+CHEH08vC0HMurwZ4KlPmrIeHEun0JOPK7Zp8QBnrZGEYJTUW+hRtvkTgxvABv1IgsoR0jGi7aNXHQlOGJdNwR6iY5pyhzkbwkunK+leuu/fLJJjNwWVeLdJjoe+3KhN+eD7o9e7wcjbWwJtqoIS6ZxbQpks5LYL2CceiJM2seUMO10AbEAb2btFpm3dkyRaXNyxbVH3YHP97YKxTPTYqePSMbZD4i9gpDxIRuCl7wF
Hållbarhetsredovisning Karriär Omvärld
publicerad 2 december 2025
av Jon Röhne

Senaste nytt

Premium
Hållbarhetsarbete

Ikea gör om ledningen – hållbarhetschefen lämnar toppen

31 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Otydlig svensk policy hindrar restaurering av torvmarker

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

Hållbarhetsproffs fortsätter trots motgångar under Trump

1 timme sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Hållbarhetsarbete

Ikea gör om ledningen – hållbarhetschefen lämnar toppen

31 minuter sedan
Premium
SOCIAL HÅLLBARHET

Polisen: Så identifierar du områden där nya risker växer fram

4 timmar sedan
Premium
Hållbar IT

8 tips till IT-chefen: ”Så använder du AI klimatsmartare”

4 timmar sedan
Premium
Tech

Så kommer du igång med digitala tvillingar

1 december
Premium
Hållbarhet

Hon vann Hållbart Ledarskap 2025: ”Så jobbar vi med hållbarhet”

26 november

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
EU-svepet

7 nyheter på veckans EU-agenda

28 november
Premium
EU

Käftsmäll mot EU-kommissionen – Omnibus underkänns av ombudsmannen

28 november
Premium
EU

EU:s nya bioekonomistrategi kritiseras – ”bristande miljöambition”

28 november
Premium
EU

EU presenterar ny strategi – ska accelerera Europas bioekonomiska omställning

27 november
Premium
JURIDIK

Vägen klarnar för solcellsägare – MÖD markerar gränsen för ”olägenhet”

26 november
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Experterna listar: Här är kompetenskraven på hållbarhetschefen 2026

15 oktober
KARRIÄR

Hon tar över hållbarhetsrådet: ”Tre akuta frågor”

1 oktober
Premium
Karriär

Krav anställer hållbarhetsexpert med ansvar för djurvälfärd

1 oktober
Premium
Karriär

Hon blir ny kommunikationschef på WWF

8 september
KARRIÄR

Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo

4 september

Det senaste

Premium
Hållbarhetsarbete

Ikea gör om ledningen – hållbarhetschefen lämnar toppen

31 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Otydlig svensk policy hindrar restaurering av torvmarker

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

Hållbarhetsproffs fortsätter trots motgångar under Trump

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

Riksrevisionen kritiserar Sidas hantering av humanitärt bistånd

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

Höga kostnader och osäker politik bromsar klimatomställning av sjöfarten

3 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Sverige riskerar missa klimatmål – elektrifiering går för långsamt 

3 timmar sedan
Premium
Textil

Sex vägar till nära nettonoll: ny guide ska omvandla textilfabriker

3 timmar sedan
Premium
SOCIAL HÅLLBARHET

Polisen: Så identifierar du områden där nya risker växer fram

4 timmar sedan
Premium
Hållbarhetsarbete

Ikea gör om ledningen – hållbarhetschefen lämnar toppen

31 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Otydlig svensk policy hindrar restaurering av torvmarker

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

Hållbarhetsproffs fortsätter trots motgångar under Trump

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

Riksrevisionen kritiserar Sidas hantering av humanitärt bistånd

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

Höga kostnader och osäker politik bromsar klimatomställning av sjöfarten

3 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Sverige riskerar missa klimatmål – elektrifiering går för långsamt 

3 timmar sedan
Premium
Textil

Sex vägar till nära nettonoll: ny guide ska omvandla textilfabriker

3 timmar sedan
Premium
SOCIAL HÅLLBARHET

Polisen: Så identifierar du områden där nya risker växer fram

4 timmar sedan