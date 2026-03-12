Studie: Höga klimatmål betyder inte alltid mer omställning

I studien undersöks företagens utsläppsprofiler, klimatmål och deltagande i statligt finansierade program som Industriklivet och Klimatklivet. Analysen visar att företag med mycket ambitiösa klimatmål ofta deltar mindre i konkreta projekt än företag med mer måttliga mål. Den visar också att vissa företag med medelhöga klimatambitioner är mest engagerade i projekt kopplade till industrins klimatomställning.

Forskarna menar att resultaten pekar på behovet av politiska styrmedel som i större utsträckning belönar konkret deltagande i omställningsprojekt. Samtidigt bör stöd utformas så att de tar hänsyn till att företag spelar olika roller i arbetet med att minska industrins utsläpp.