Studie: Höga klimatmål betyder inte alltid mer omställning

Företag med mycket ambitiösa klimatmål deltar ofta mindre i konkreta klimatprojekt än företag med mer måttliga mål, visar ny svensk forskning.

Foto: Adobe Stock

En ny studie visar att stora industriföretags klimatambitioner inte nödvändigtvis innebär att de aktivt deltar i omställningen mot minskade utsläpp. Forskare vid bland annat Chalmers tekniska högskola har analyserat hur Sveriges 20 största industriella utsläppare agerar i relation till landets mål om nettonollutsläpp till 2045.

I studien undersöks företagens utsläppsprofiler, klimatmål och deltagande i statligt finansierade program som Industriklivet och Klimatklivet. Analysen visar att företag med mycket ambitiösa klimatmål ofta deltar mindre i konkreta projekt än företag med mer måttliga mål. Den visar också att vissa företag med medelhöga klimatambitioner är mest engagerade i projekt kopplade till industrins klimatomställning.

Forskarna menar att resultaten pekar på behovet av politiska styrmedel som i större utsträckning belönar konkret deltagande i omställningsprojekt. Samtidigt bör stöd utformas så att de tar hänsyn till att företag spelar olika roller i arbetet med att minska industrins utsläpp.

publicerad 12 mars 2026
av Carolina Högling
carolina.h@miljo-utveckling.se

