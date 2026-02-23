EY lanserar ramverk för att integrera hållbarhet i kärnverksamheten

EY har lanserat Sustainable Operating Blueprint, ett ramverk som ska integrera hållbarhet i företags styrning, verksamhet och värdeskapande. Initiativet är utformat för att hjälpa organisationer att gå från klimatåtaganden och hållbarhetsrapportering till konkreta åtgärder med mätbar effekt. Ramverket har enligt EY utvecklats mot bakgrund av ökande klimatrelaterade risker och geopolitisk osäkerhet, som påverkar företags marknadsförutsättningar.