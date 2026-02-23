EY har lanserat Sustainable Operating Blueprint, ett ramverk som ska integrera hållbarhet i företags styrning, verksamhet och värdeskapande. Initiativet är utformat för att hjälpa organisationer att gå från klimatåtaganden och hållbarhetsrapportering till konkreta åtgärder med mätbar effekt. Ramverket har enligt EY utvecklats mot bakgrund av ökande klimatrelaterade risker och geopolitisk osäkerhet, som påverkar företags marknadsförutsättningar.
EY lanserar ramverk för att integrera hållbarhet i kärnverksamheten
Dagens M&U EY har lanserat ett nytt ramverk som ska hjälpa företag att integrera hållbarhet i styrning och verksamhet med mätbar effekt.
Foto: Adobe Stock
Enligt EY är hållbarhetsarbetet i många företag fortfarande isolerat till specialistteam, vilket begränsar dess strategiska genomslag. Det nya ramverket ska i stället integrera hållbarhet i beslutsfattande, affärsplanering och prestationsstyrning. EY beskriver modellen som en AI-stödd färdplan som analyserar nuläge, identifierar kompetensgap och prioriterar omställningsåtgärder.
