En ny studie visar att den globala utbyggnaden av vind- och solkraft måste accelerera kraftigt för att nå internationella klimatmål. Studien, publicerad i Nature Energy, analyserar historiska tillväxtmönster och använder en probabilistisk modell för att prognosticera framtida utveckling.
Ny studie: Kraftig ökning av sol- och vindkraft krävs för klimatmål
Forskning visar att utbyggnaden av sol- och vindkraft måste accelerera betydligt för att uppnå internationella klimatmål.
Någonting är fel
Läs vidare – starta din prenumeration
- Full tillgång till alla låsta artiklar
- Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
- Magasinet Miljö & Utveckling
Forskarna finner att utbyggnaden sker i återkommande faser med perioder av stabil tillväxt som avbryts av snabbare ökningar, ofta kopplade till politiska beslut. Enligt huvudscenariot kan vindkraft stå för cirka 13,4 procent av världens elproduktion 2030 och upp till 25,6 procent 2050, medan solkraft kan nå 12,3 procent 2030 och 20,8 procent 2050.
Studien visar att dessa nivåer ligger i linje med scenarier som begränsar uppvärmningen till omkring 2 grader, men inte räcker för mer ambitiösa 1,5-gradersmål. Målet från Cop28 om att tredubbla förnybar energi till 2030 bedöms ligga nära de mest optimistiska utfallen och kräver att tillväxten ökar betydligt, särskilt i stora ekonomier.