Sparar 4 måltider i sekunden – så tog matsvinnsappen över världen

Själv beskriver de sig som ”världens största marknadsplats för överskottsmat” och har visionen om att nå en värld utan matsvinn. Enligt bolagets egen statistik, har de hittills räddat 400 miljoner måltider från att slängas och sprarar fyra måltider per sekund från att slängas. Samtidigt understryker Morten Keldebaek, vd på Too Good To Go, att det är långt ifrån tillräckligt.

– Vi sparar fyra måltider per sekund, men samtidigt slösas 80 000. Av all mat som produceras i världen slängs totalt 40 procent. Det innebär i sin tur att matsvinnet står för 10 procent av de globala växthusgasutsläppen. Det är enormt mycket som slösas, utan anledning, säger han till Miljö & Utveckling.

Kritiserat upplägg

Utöver att spara matsvinn från restauranger och caféer, satsar Too Good To Go också på att spara svinn från matproducenter, vilket är en verksamhet som expanderat till åtta länder. De undersöker också möjligheterna att minska matasvinnet från privata hushåll, även om det enligt Morten Keldebaek är något svårare att få till rent logistiskt.

En kritik som funnits mot företaget är att kunder kan beställa mat från livsmedelsföretag upp till fyra dagar i förväg. Det skulle, enligt kritikerna, innebära att livsmedelsföretagen köper in mer mat och att Too Good To Go blir en marknadsplats för dem att sälja mer, snarare än att minska matsvinn. Morten Keldebaek slår ifrån sig den kritiken.

– Vi tillåter att kunderna beställer mat 24 timmar i förväg. Eftersom det handlar om en överraskningspåse, innebär det att konsumenterna inte vet vad de kommer att få. Så det är tricket. Sedan är vi hårda med våra partner. Om vi ser att de använder oss som en extra marknadsplats, utan att minska matsvinnet, så jobbar vi med dem att ändra på sig. Det har också hänt att vi valt att avsluta våra partnerskap med företag som inte lyssnas, säger han.

Nådde lönsamhet förra året

Slutligen uppger Morten Keldebaek att lönsamheten är någonting som företaget brottats med. Det var först 2023 som företaget blev lönsamt, alltså genererade mer intäkter än utgifter. Att hålla sig kvar på den nivån är enligt Morten Keldebaek en fortsatt utmaning.

– Vi är väldigt ambitiösa och vill växa. Men varje gång vi växer behöver vi investera och anställa människor, vilket kostar pengar. Så vi försöker balansera vår tillväxt så att vi kan stanna över nollan. Men målet är att finnas på alla marknader i framtiden, avslutar han.