Rapport: EU:s matsvinn större än importen 

– I en tid av höga livsmedelspriser och en levnadskostnadskris är det en skandal att EU potentiellt slänger mer mat än vad man importerar. EU har en enorm möjlighet att sätta upp juridiskt bindande mål för att halvera matsvinnet till 2030 för att tackla klimatförändringarna och förbättra livsmedelsförsörjningen, säger Frank Mechielsen, chef för Feedback EU.

Nya, bättre data om matsvinn bakom resultaten

Enligt studien, som heter No Time To Waste, sker den största delen av matsvinnet på gårdarna, vid produktionen. Den siffran antogs tidigare vara mycket lägre, men nu finns det enligt Feedback EU bättre data om just svinn på gårdarna att tillgå, som visar att det är en stor bov i dramat. Det matsvinnet är till exempel tre gånger så omfattande som svinnet i hushållen.

Med de nya siffrorna inräknade är det uppskattningsvis 20 procent av EU:s matproduktion som aldrig blir uppäten, vilket enligt organisationen skulle motsvara minst sex procent av unionens utsläpp av klimatgaser.

Hamnar utanför statistiken

Den del av svinnet som sker på gårdarna ligger utanför statistiken både i EU och på nationell nivå, enligt rapporten, vilket innebär att det hamnar utanför eventuella mål för matsvinn. Organisationen vill därför att EU utökar ramen för vad som räknas som matsvinn och lägger till ”ätbar mat som lämnas oskördad eller används på gården”.

Senare i år väntas kommissionen lägga fram ett förslag om rättsligt bindande mål för matsvinn för EU:s medlemsstater. Även i EU-parlamentet finns tankar om att försöka minska matsvinnet:

– Kommissionen har åtagit sig att halvera matsvinnet till 2030. Men det räcker inte att sätta ambitiösa mål om man inte ser till att säkra att de kommer att uppfyllas genom konkreta lagförslag. Sådana behöver tas fram av kommissionen inom de närmaste månaderna, säger EU-parlamentarikern Martin Häusling i ett uttalande.

Om kommissionens förslag antas kommer det att vara den första lagstiftningen i sitt slag i världen.