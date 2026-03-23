SBTI skärper reglerna – här är ändringarna

En central förändring är att riktlinjerna nu är anpassade till Greenhouse Gas Protocols standard för marksektorn och koldioxidupptag. Syftet med anpassningen är, enligt SBTI, att skapa större enhetlighet mellan klimatrapportering och företags målsättningar. Företag som redan har klimatmål men omfattas av FLAG-kraven ska enligt de nya reglerna inkludera markrelaterade mål inom sina ordinarie femåriga översynscykler.

De uppdaterade kraven innebär också att företag måste inkludera ett bredare spektrum av råvaror som är kopplade till avskogning samt offentliggöra detaljerad dokumentation om hur deras åtaganden ska genomföras. Enligt vägledningen ska avskogning i leverantörskedjan i princip ha upphört senast 2020, eller senast tre år före att ett FLAG-mål sätts om detta inte är möjligt.

Bakgrunden till förändringarna är, enligt SBTI, ett ökat tryck på företag att hantera utsläpp från markanvändning med samma noggrannhet som inom energi och industri. Riktlinjerna har tagits fram genom konsultation med experter och har godkänts av organisationens tekniska råd och styrelse.

Karl Downey, Head of Sector Standards vid SBTI, säger i ett uttalande att åtgärder inom marksektorn är avgörande för att skydda långsiktigt affärsvärde och säkra tillgången till viktiga jordbruksråvaror. Han uppger också att företag som sätter vetenskapligt baserade mål och utvecklar strategier för att nå dem kan bidra till att stabilisera klimatet och bevara de ekosystem som deras verksamhet är beroende av.

SBTI hänvisar även till analyser som visar att över 44 biljoner dollar av det globala ekonomiska värdet är beroende av natur och ekosystemtjänster. Enligt organisationen innebär det att försämrade marksystem kan medföra finansiella risker, särskilt för företag inom livsmedel, jordbruk, konsumentvaror och materialsektorn.

För investerare och företagsledningar innebär de nya riktlinjerna, enligt SBTI, tydligare förväntningar på hur klimat- och naturrisker ska hanteras och rapporteras. Organisationen menar att det finns ett behov av strategier som kopplar samman utsläppsminskningar med hållbar markanvändning och omställning av leverantörskedjor. Uppdateringen beskrivs av SBTI som ett steg mot ökad samordning mellan globala klimatmål och företags arbete.