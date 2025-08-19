Remissgenomgång: Stort stöd för skärpt miljöstraffrätt – men olika syn på sanktionsnivåer

Regeringens utredning föreslår bland annat att vandelsprövningen – myndigheternas bedömning om ett företags lämplighet att bedriva viss verksamhet – ska utvidgas till fler verksamheter. Det föreslås också att mindre allvarliga överträdelser i högre grad ska hanteras med miljösanktionsavgifter, och att de lägsta avgiftsnivåerna höjs från 1 000 till 5 000 kronor. Samtidigt vill man reservera straffbestämmelser för de mest allvarliga överträdelserna och kriminalisera vissa avfallsbrott även när konkret miljöskada inte kan påvisas.

Samsyn kring effektivare system

Flera remissinstanser ställer sig bakom utredningens huvudlinjer. Tekniska nämnden i Malmö menar till exempel att ”renodlingen mellan straff och avgift ökar både effektiviteten och rättssäkerheten”. Riksdagens ombudsmän understryker att förslagen ”kan bidra till en mer ändamålsenlig hantering av miljöbrott” när mindre allvarliga fall flyttas över till ett administrativt sanktionssystem.

Delade meningar om sanktionsnivåerna

Det förslag där meningarna går mest isär handlar om avgifternas storlek. Malmö kommun framhåller att ”25 000 kronor riskerar att inte vara tillräckligt avskräckande”, medan Företagarna varnar för att höjda sanktionsnivåer kan bli särskilt kännbara för små och medelstora företag.

Oenighet om vandelsprövningens omfattning

Också vandelsprövningen väcker diskussion. Halmstads kommun välkomnar förslaget men påpekar att det är en brist att vattenverksamheter inte omfattas. Konkurrensverket är mer tveksamt och lyfter risken för ”ökad administration och fördröjningar i tillståndsprocesserna” om prövningen byggs ut för mycket.