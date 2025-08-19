Remissgenomgång: Stort stöd för skärpt miljöstraffrätt – men olika syn på sanktionsnivåer

Juridik Skärpta straff för miljöbrott får brett stöd – men hur hårt ska sanktionsklubban slå? När regeringen nu samlar in remissvaren till betänkandet En skärpt miljöstraffrätt och ett effektivt sanktionssystem framträder en tydlig samsyn om riktningen, men också skilda åsikter om avgifternas storlek och vandelsprövningens omfattning.

Remissgenomgång: Stort stöd för skärpt miljöstraffrätt – men olika syn på sanktionsnivåer
Foto: Adobe Stock

Det finns bred enighet om att miljöstraffrätten behöver skärpas och göras mer effektiv. Det visar remissvaren på betänkandet En skärpt miljöstraffrätt och ett effektivt sanktionssystem – SOU 2025:14. Men nivån på miljösanktionsavgifterna och omfattningen av vandelsprövningen delar remissinstanserna.

Regeringens utredning föreslår bland annat att vandelsprövningen – myndigheternas bedömning om ett företags lämplighet att bedriva viss verksamhet – ska utvidgas till fler verksamheter. Det föreslås också att mindre allvarliga överträdelser i högre grad ska hanteras med miljösanktionsavgifter, och att de lägsta avgiftsnivåerna höjs från 1 000 till 5 000 kronor. Samtidigt vill man reservera straffbestämmelser för de mest allvarliga överträdelserna och kriminalisera vissa avfallsbrott även när konkret miljöskada inte kan påvisas.

Samsyn kring effektivare system

Flera remissinstanser ställer sig bakom utredningens huvudlinjer. Tekniska nämnden i Malmö menar till exempel att ”renodlingen mellan straff och avgift ökar både effektiviteten och rättssäkerheten”. Riksdagens ombudsmän understryker att förslagen ”kan bidra till en mer ändamålsenlig hantering av miljöbrott” när mindre allvarliga fall flyttas över till ett administrativt sanktionssystem.

Delade meningar om sanktionsnivåerna

Det förslag där meningarna går mest isär handlar om avgifternas storlek. Malmö kommun framhåller att ”25 000 kronor riskerar att inte vara tillräckligt avskräckande”, medan Företagarna varnar för att höjda sanktionsnivåer kan bli särskilt kännbara för små och medelstora företag.

Oenighet om vandelsprövningens omfattning

Också vandelsprövningen väcker diskussion. Halmstads kommun välkomnar förslaget men påpekar att det är en brist att vattenverksamheter inte omfattas. Konkurrensverket är mer tveksamt och lyfter risken för ”ökad administration och fördröjningar i tillståndsprocesserna” om prövningen byggs ut för mycket.

publicerad 19 augusti 2025

av Jon Röhne
publicerad 19 augusti 2025
av Jon Röhne

SOMMARTANKAR

Karl-Johan Wall: ”Mer fokus, mindre byråkrati”

14 augusti
SOMMARTANKAR

Annika Ramsköld: Fossilfrihet kräver både mod och marknad

13 augusti
SOMMARTANKAR

Åsa Domeij: ”Mat måste få kosta”

12 augusti
SOMMARTANKAR

Nickie Excellie: Strategin är hållbarhetens ryggrad

11 augusti
SOMMARTANKAR

Ulrika Rydén: ”Vi får inte tappa fokus på huvudfrågan”

8 augusti

