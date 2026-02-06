9 nyheter på veckans EU-agenda

EU antar första frivilliga standarden för permanenta koldioxidupptag
EU-kommissionen har antagit de första certifieringsmetoderna för frivilliga permanenta koldioxidborttagningar inom ramen för CRCF-förordningen. Standarderna omfattar tre tekniker: direkt luftinfångning med lagring, DACCS, infångning av biogena utsläpp med lagring, BioCCS, samt biokolbaserad lagring, BCR, och syftar till att skapa tydliga regler och motverka greenwashing. Enligt klimatkommissionär Wopke Hoekstra stärker åtgärden EU:s arbete för klimatneutralitet till 2050 och sätter en global standard för permanenta koldioxidupptag. Certifieringen är frivillig men rättsligt förankrad, vilket ska ge ökad tydlighet för företag och investerare. Förordningen granskas nu av Europaparlamentet och rådet och kan träda i kraft i april 2026. Ytterligare certifieringsmetoder för jord- och skogsbruk samt biobaserade byggmaterial väntas antas senare under året.
EU-kommissionen granskar utsläppshandeln i praktiken
EU-kommissionen har genomfört en så kallad reality check av EU:s system för handel med utsläppsrätter för att säkerställa att regelverket fungerar i praktiken. Granskningen har haft fokus på stationära anläggningar som industrier och kraftverk och syftar till att bedöma om lagstiftningen är ändamålsenlig och lätt att tillämpa. Den 29 januari 2026 hölls en workshop där över 50 representanter från bland annat kemi-, cement-, raffinaderi-, massa- och pappersindustrin samt glasindustrin deltog. Deltagarna delade erfarenheter av övervakning, rapportering, verifiering av utsläpp och tilldelning av fria utsläppsrätter. Enligt kommissionen pekade diskussionerna på behov av tydligare vägledningar, gemensamma mallar och en mer harmoniserad tillämpning inom EU. Resultaten ska nu användas i den fortsatta utvärderingen och det kommande arbetet med att revidera utsläppshandelsdirektivet.
publicerad 6 februari 2026