En ny rapport från analysföretaget Sphera visar att riskerna kopplade till ESG (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) samt regelefterlevnad ökade kraftigt under 2025. Under årets tre första kvartal steg antalet incidenter med 9,3 procent jämfört med samma period 2024. Rapporten pekar på att riskerna ofta samlas kring rapporteringscykler och regulatoriska deadlines, vilket gör dessa tidpunkter särskilt sårbara för företag.
Rapport: Kraftig ökning av ESG-relaterade risker under 2025
Dagens M&U ESG- och regelefterlevnadsrisker ökade med över 9 procent under årets första tre kvartal, med störst ökning inom kvalitetsområdet.
Den vanligaste risken var relaterad till leverantörers livskraft, med i genomsnitt 2,7 incidenter per 100 övervakade leverantörer. Därefter följde leveransproblem, ryktesskador och brister i regelefterlevnad. Enligt rapporten ökade kvalitetsrisker mest av alla kategorier, med hela 59,4 procent jämfört med föregående år.
