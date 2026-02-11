Rapport: Kraftig ökning av ESG-relaterade risker under 2025

En ny rapport från analysföretaget Sphera visar att riskerna kopplade till ESG (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) samt regelefterlevnad ökade kraftigt under 2025. Under årets tre första kvartal steg antalet incidenter med 9,3 procent jämfört med samma period 2024. Rapporten pekar på att riskerna ofta samlas kring rapporteringscykler och regulatoriska deadlines, vilket gör dessa tidpunkter särskilt sårbara för företag.