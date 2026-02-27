Nästan 4 miljarder i klimatstöd användes inte under 2025

Nästan 4 miljarder kronor av de medel som avsatts till Klimatklivet och Industriklivet användes inte under 2025. Det framgår av en interpellation från Åsa Westlund (S) till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L). Enligt ansvariga myndigheter beror det outnyttjade stödet på politisk ryckighet.