Nästan 4 miljarder i klimatstöd användes inte under 2025

Dagens M&U Nästan fyra miljarder kronor i klimatstöd förblev outnyttjade under 2025, vilket myndigheter kopplar till politisk osäkerhet kring regeringens klimatpolitik.

Nästan 4 miljarder i klimatstöd användes inte under 2025
Romina Pourmokhtari (L), klimat- och miljöminister, på måndagens presskonferens. Foto: press

Nästan 4 miljarder kronor av de medel som avsatts till Klimatklivet och Industriklivet användes inte under 2025. Det framgår av en interpellation från Åsa Westlund (S) till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L). Enligt ansvariga myndigheter beror det outnyttjade stödet på politisk ryckighet.

Åsa Westlund uppger att många företag bekräftar denna bild och att investeringar som skulle minska klimatutsläpp samt bidra till jobb och tillväxt har ställts in eller skjutits upp på grund av osäkerhet kring regeringens klimatpolitik.

publicerad 27 februari 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

