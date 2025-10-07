Nytt FN-verktyg: Så kan företag få stöd i sitt hållbarhetsarbete

FN EU skärper regelverket för företags hållbarhetsarbete genom nya direktiv som ställer högre krav på rapportering och ansvarstagande. För att underlätta omställningen erbjuder FN:s Global Compact det digitala verktyget EU Sustainability Navigator – en kostnadsfri plattform med utbildningar, expertråd och praktiska resurser.

Nytt FN-verktyg: Så kan företag få stöd i sitt hållbarhetsarbete
Foto: Adobe Stock

EU:s övergång från frivilliga riktlinjer till bindande hållbarhetsregler markerar en tydlig förändring i hur företag förväntas ta ansvar för sin påverkan på miljö, mänskliga rättigheter och samhälle. Två centrala delar i detta nya regelverk är Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, och Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD, som ställer högre krav på företags rapportering och due diligence-arbete kopplat till hållbarhet.

För att stödja företag i denna omställning har FN:s Global Compact lanserat verktyget EU Sustainability Navigator. Det är en digital plattform som samlar resurser, utbildningar och expertinsikter för att hjälpa företag att förstå och agera i enlighet med de nya EU-reglerna. Navigatorn är särskilt utformad för att koppla företagens arbete till FN:s Global Compacts tio principer och ambitionen om ett mer hållbart och ansvarsfullt näringsliv.

Internationellt Klimat
publicerad 7 oktober 2025
av Ellen Sundström

