Nytt FN-verktyg: Så kan företag få stöd i sitt hållbarhetsarbete

För att stödja företag i denna omställning har FN:s Global Compact lanserat verktyget EU Sustainability Navigator. Det är en digital plattform som samlar resurser, utbildningar och expertinsikter för att hjälpa företag att förstå och agera i enlighet med de nya EU-reglerna. Navigatorn är särskilt utformad för att koppla företagens arbete till FN:s Global Compacts tio principer och ambitionen om ett mer hållbart och ansvarsfullt näringsliv.

8NNwuBI5JfvPQM0I4FlmYo2UUYGiYABLNtku7dPYm35VyeRTKbVPPVtIuXbK2Z6wkhAIVgMbZOlg7BoATloGvKVOqwopIo4jYGwnj5FtqPkPfbY9xzCAsp/Ah6MH6styWcLxgEGQm0TJNCoP/8TMt2iWLBNXZNR/oxCI7OYwq+EdcN5xlW9HfJECcNrWcV2kD0Yq1cj0zhYKzfPpQKWnzt5phyQsjWCpBWbIvXiY0/Lff+3t0R9NkCZA0fT465/vns86BPz35UxgklSHB3kHTRx9ufXAMIOugJzn/Oy3VvpNtxRpBl6+x1JRyoB8qUa0TGCTtD61HKGncZ4/A98Xv9PWZgbIPjFDyzMl/wTadfPmyi3vAOwwxNkiC/2owyX8X3TrfB4jyDZ6BAAmsSF09Ms+LuWANIWvZwvNn95faReiO15GvyMYdi5OiiZARypTm922oshXcw6e6VpVTM60K504c7ZPeYBm4Fqf95hocQdd1mvk3ExDoBvVJ8QxMDMj71QCYbyhLFMbRyjkYY1IlL8uOMfnEXVk56UXPRn2bHovG163inF8bPZh6pAdjo/nZAJARapH6ddYVo+9V/Scljpe6Iha/1GGa62qD25x35tHVkiYbkPyX8eB12jBg5cuvBonhECS3UpbxqV4qSLA3pIfXn2o/xWYEU6dclCYwBmaie4BkaiEjPwr2fbpTazt14pB5oDCEPXJNq6jOouyfyl2uLo63eDkrGyJ9WC1W+kHJBMqj2Zi/s5Z8VFBU1zd7r4+1m7uHyzFmwBnIRYvdB8ivQRDIz5anqEcLPNDuWVeL3R3E6qaGdzrcOnLkrjT4kcc91QOaNwkh0zgpU7zBnJMgy77fvnlLcQHXDZvQ2c7N153xxSi9i7ByHoRSnUZldA8I+VbuDMt3PCUUfLakApAOoHgNd0YRXFdNduDn9NSBZXP3hI9kFmSTGuT0DYiDeoC6fh/nFHl/+OtBTByzWip7VA23YZZo6r5QcRBJj/GIoTXFd9g4oJRHiwLt+SczXCdGaERKDgFULAn1WKwqW34HSxwUkqsSDAX01p+dn/xuSwrjKVoDjRX4ea6+jBcCyIq0S12lGAaOrLl5l5fMp+qGMVIwtUBLuhkojejSXqPa0K3dkt0PRXKUl+OU7YnaBV16M0SuGEMyVTAWhf36fmp9dmPjgmNh+6KVsZGTWF1/JACuVeUGTZJwpk6xqKL+j/l7ZDM97xaV1yO9Ff5AP6al6PpcmKwb3+NA4/1NMN0P6laDFOh2O9X+E6g3ep5GY3U+KDOI05JoikhOpsfqFNcPjsO8NZgIPcE+iqjn4WRktZJ0VbsbtwCjRgPRCT9nBqcHnpTEzmPhemr8/ZUUe442GvSY2ZrTX+PMt5rssXHH1OHDtjKxRNoCKKc//IjQQuEUIO1FleVhJuLdRhYEBOj08O32KwmBn08e3v7vp9xMqW310it6JPckHtesiEovy864pzsoqohI2F/z4OYA+DOkkqh//VUmFG1KvyGhhQgWid9NXeHJsBRS35cIp11NKKK4XpA34yJkM4vkzsirvZ5PKkIPRtrPfcS+X7H361zXN9cYnwsF3u/KHEukbGAIRv+L14X/267OyiUTIHGQL+wxzGTsCktSUNX/+IIA31dQ16M4vnZm0k9mTZNUDq2z03tdF87aWMCFy16vaaFQt1soSea9t/w94/gPrE/jJXXWCXq+grL1CFtE8Zi6cZFzCkJSg3ZK9oChPxnVUZP/tvsK10xXpgsNILKoB/9TPt6qjXGuj8NZE7CN6QLHTQszbZdOq1eA5M+DE4XDU25GsNzW2MoRAwnHRhgzIMJRbql3fbaypsDOqq35uyKcNA8oodETPMIw3hy+fkrNnpb7AHLvUCBG/eX85Zibm7jn6BIm2bBdLRq6JTsG3JncNlk4EwFHD0AMH66gEGx4vRxwbHHaQX5g4kfQ4t7zzaJhTg3JxF9d/HKtM8fKfT5iyslWoxVCuN3VZx0u3Qrdskwo24TIVjzbCSzSxvqrD0nrE7s3+4gvCWo6mZALqnS3CuYSMlDpv5JKh+ao/wT96x/wp/olkgwN+EIIMVPdxifRGsyMxpQHy6A44lHS0OusnhbgLGyUdYj8HCzsufANlFvLw==