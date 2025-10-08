Så växte krisen inom FN:s plastavtal – nu avgår ordföranden

Luis Vayas Valdivieso avgår som ordförande för FN:s förhandlingar om ett globalt plastavtal, skriver The Guardian. Beskedet kommer i ett läge där förhandlingarna redan befinner sig i ett svårt dödläge. I en intervju bekräftar Luis Vayas Valdivieso att han lämnar sitt uppdrag av personliga och professionella skäl, men avgången sker också efter uppgifter om interna påtryckningar från FN:s miljöprogram Unep.