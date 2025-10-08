Luis Vayas Valdivieso avgår som ordförande för FN:s förhandlingar om ett globalt plastavtal, skriver The Guardian. Beskedet kommer i ett läge där förhandlingarna redan befinner sig i ett svårt dödläge. I en intervju bekräftar Luis Vayas Valdivieso att han lämnar sitt uppdrag av personliga och professionella skäl, men avgången sker också efter uppgifter om interna påtryckningar från FN:s miljöprogram Unep.
Så växte krisen inom FN:s plastavtal – nu avgår ordföranden
FN Ordföranden för FN:s plastförhandlingar avgår mitt under en pågående kris i processen.
Från vänster: Luis Vayas Valdivieso och António Guterres. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Förhandlingarna om plastavtalet kollapsade i augusti efter tre års samtal vid FN:s högkvarter i Genève. Ett första utkast till avtal, som presenterades av ordföranden, fick stark kritik från flera medlemsländer. Bland annat kallade Storbritanniens delegationschef Emma Hardy förslaget för ”lägsta gemensamma nämnare”, medan Ghana menade att det skulle befästa status quo under årtionden framåt.
EnbPStpFPn7prp3i4HTI+BaENb+6Y4wgXpqFdDnwD5e9I1IVXK75GKxO22YInsC+xKNmH1c1aOesIDqxNRWZpxyDx3Ins3yMfW1cBkLhQuAQujZZjvfrdGWtcBD8J0Oc9MG+cIJR/pQKgQ4l6vdBWIy2/w1SZlSQCWfsMkBdgDBigqzhN7kKxjy6D3O0KW9i/8mzp5aw/WL6bIcwDFvHpSCydge0le9tXy4MX9T9uMnFzoVb9ZDvjsEuIUty8et43g36QTrna9n7lsiBf6D/HneknukkQDOt0PkscILhOE9CLvH4H5dVJxKvZGzIz1+GaCbFlU/UPJhig2sb5RQYAB5mnAWwQlBp70qKxIH5YcOjwAJSwnjKexRzB8UmKedYSfMJz7H01bPfYPtSPYxFdEPpQ+bxcq+/zEwnlICN0Uw+pAw6SqYWWx7uRT4yxwEiVRZ19HH8q+yESFcC32Y41BTNNsd3w90z7er/qjCMyUgmQpZWpDMDCaS+awTS9IxMZTICaM1r6J61r+f+rP/6yYNl/vn749kYpX+4+sEufmfT29vi21HgtA5rjvgKJkYVHEVlQGgmgE/ppazCWGN/CtMfM7U5zJUEuqbl17s1NiBtTQLD6pLEkKnI9g8k/AFjMrjL6VvG1t2rmlkE1p4+PcuZhC69ubXlp1ANA2W+pTjuBy2UH1w4xpnwCYRp05g2v55O/W7PobaItALs1d4vVj1AsIB/10fESkhhb54PoHH7Kzdu8xQ2ARZ0NIJcPPJ7S0CAMdXm41o+3N+qwQwGxW/6GvZ8x8eVpsvfKfpDwa92Rg35aH0buJl1G9EtrEXGiCvRB1XyG6nV8y8Sa02rgEoHZzuAhdyTxivAJ3S4B8ymTA92GV+CUoaxmZprVaMqaDoStd0uBEvNP1RG7nuDVriL5EjNrUyPEqTejTGzIVttwNRUMSGCz1LwJCukt7eujhzxHiK6MfNgEo62qvSXQbffm3SEbKFMn5asr2Alvzbum6zgfkWenlQNTX9u7tZbZlLWE7N9yHhZ8fDuxdodrIPHOkXDTNizH4J7H6c9GVzMHBF4UDhOsnDlP+yfd6PKfpxL1dFCB/L4NZ8Q6y6P8DQniw88OYhl1Q+VddBj3tWfg7e5pWv/EFMOpaZPBCt4vL0nIha5kt8UO9d6Q2p6mSNBwy658ItbO5u9xSKQsD9dCbkIjrxhfU05itzRb3j7Tt5k123z6BWlnHfAhWTUi3tQuU4etc/fmYQV6RuG0kDav1NEoRp3idVmnWBYrmktrRKww7c8pF2GkD61bv31wVXwZK3lIcByR2f3Eog0u2sAj1lCtLjPLdUGbJS7LgcYq0HgEt/j025Jt9R9CG0KyxakRjDlr5qjDr6MESC/9FprRigRhXOc2VGtvK/fEB057O0l+WUHWGVPQ20NvuZiGahvE2SIdLysGk6zS1VArAeJg8Bf+JxgVa0HUF/bNo6v4Tgql77QvyRf5iG6JQPuw7J+nvmGJ2qJ5g1Tj4nHjeHWqFZ2qsQ/zxLl2YvvmJjpfAftSddy/5NISLS/VPDCu0/cAgeApr9Wg62VatCGhnR1D3tkBwebIZvqxEDm5SLtUlYZ+lLBDZmR8Ga2GEsNKjLeunbAOQPHXrRNZ80zW4ZP8fiwN/GP1EtkFIYW2D1PSrF6mROQUGQrgf5Qc0cluYlX1UbZFYOH1KMm6ISvPgqkDHASmbu9fw7Gihb8rHY67ozR3b3mX6sLawJq4WC4fbBfJA4OVV7JCXzOHPVsnRmxVKDXarjfPqzo+DZKkTAZ0wUqTH/ZDD+6aNyYkamGl8iGJEZok2Tnvbl5dHHsJn9YNTF0cV0D9Y/GESyjqNFHjDC39TrOsdSXM6I6FG/Ap7nO7HwpObAnLEGVdR7E4PTGZFWBK0qE0bhbXK+B7UUDWBTn9Fj6DUP8/f9Wv1160ZbUUrDf+BjiWc3gi/4v0H0I31b4daaEm51ZHGJ3ARqj