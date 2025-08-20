Nytt bolag ska sälja klimatkompensation inom ETS

– Det är ett väldigt effektivt styrmedel. Och i och med att man kan bestämma utrymmet för hur mycket som ska släppas ut så vet man att man når de utsläppsmål som sätts upp i systemet, säger Viktor Löfvenberg på Naturvårdsverket.

Minpact köper och säljer utsläppsrätter inom EU:s utsläppshandelssystem – eller rättare sagt delar av dem – beroende på hur mycket utsläpp man vill kompensera för. En kalkylator på hemsidan kan hjälpa en att räkna ut hur mycket en resa släppt ut. Kalkylatorn skvallrar också om företagets grundare, Erik Nylund. Han har en bakgrund på ”Klimatsmart Semester”, ett digitalt verktyg som vill ”bidra till en mer hållbar turism”. Bakom det initiativet står bland annat forskare och turismaktörer i Västsverige, och Erik Nylund säger att idén till Minpact tog form därifrån.

– Jag har sett en möjlighet att förbättra klimatkompensationsbranschen, säger han.

På vilket sätt är ni bättre då?

– Den traditionella klimatkompenseringen har ganska många problem. Ibland är det osäkert om det ens ger resultat, och det finns exempel på stora sidoeffekter. Trädplantering som haft oförutsedda konsekvenser för lokalbefolkningen är en sådan, säger Erik Nylund.

Företaget riktar sig både till privatpersoner och företag. Det går att kompensera från fem kilo koldioxidekvivalenter, väsentligt lägre än en hel utsläppsrätt.

– Det är viktigt att göra den här typen av klimatkompensation tillgänglig för fler.

Handeln med utsläppsrätter omfattar verksamheter som tillsammans står för ungefär 90 procent av EU:s totala klimatutsläpp. I år delas det ut och auktioneras sammanlagt ungefär 1,3 miljarder utsläppsrätter. Antalet minskar med omkring 90 miljoner varje år tills EU nått sina klimatmål.

Viktor Löfvenberg, handläggare på Naturvårdsverket, understryker att handeln med utsläppsrätter omges av ett gediget kontrollsystem för att företagens utsläpp inte överskrider det tillåtna.

– Företagen övervakar och rapporterar sina utsläpp, och rapporteringen verifieras av tredjepartsgranskare, säger han.

Erik Nylund, grundare av Minpact.

Oavsett övervakning är en utsläppsrätt, eller en del av en utsläppsrätt, lite i sammanhanget. Men Erik Nylund framhåller ändå nyttan.

– Varje kilo minskat utsläpp räknas och alla kan göra sin del av förändringen, stor som liten. Om vi inte tror på det så har vi ingen chans att rädda vårt klimat.

Viktor Löfvenberg på Naturvårdsverket resonerar på ett liknande sätt.

– Utsläppsrätterna har ett förutbestämt tak, så att man vet att man når målen.

I en text om handel med utsläppsrätter i Dagens Nyheter testar reportern att klimatkompensera genom att köpa utsläppsrätter från två tyska bolag. De bolagen håller låg profil för att inte EU:s lagstiftare ska ta med i beräkningen att ett visst antal utsläppsrätter försvinner bort från marknaden. Farhågan är annars att EU tar höjd för klimataktivism och släpper fler utsläppsrätter efter nästa omförhandling.

ViKtor Löfvenberg ser den risken som väldigt låg.

– Om det här skulle bli en väldigt, väldigt stor grej kan det bli något man skulle behöva ta hänsyn till. Men jag ser risken som väldigt liten.

När Miljö & Utveckling pratar med Erik Nylund är Minpact nylanserat och har inte haft sin första kund än. Han påpekar att fler utsläppsrätter, eller en lägre takt på minskandet av utsläppsrätterna, skulle vara ett politiskt beslut.

– Det här måste växa till otroliga mängder för att detta ska ha den sortens politiska påverkan. Jag hoppas på det förstås, för då har vi lyckats att minska utsläppen rejält. Men det är en lång väg dit, säger han.

Idén att sälja EU:s utsläppsrätter för klimatkompensation är inte ny, men har tidigare fungerat dåligt.

– Det har funnits ett överflöd på marknaden, och då spelar det ju ingen roll. Utrymmet att släppa ut minskade inte för industrin, säger Viktor Löfvenberg.

2018 ändrades systemet. Sedan dess dras utsläppsrätter som inte används in genom en mekanism för att minska överskottet. I år minskar EU utdelningen med omkring 270 miljoner utsläppsrätter, eftersom det finns 1,2 miljarder utsläppsrätter i omlopp. Det gör också att utsläppsrätter som säljs för klimatkompensation inte ska rivas om de ska ha effekt.

– Man ska bara sitta på dem. Då lurar man marknaden att det fortfarande är ett överskott, och då sätter mekanismen som annullerar ytterligare utsläppsrätter igång, säger Viktor Löfvenberg.