Forskare inom det åttaåriga programmet Mistra Carbon Exit konstaterar att Sverige redan har både kunskap och teknik för att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser. Redan i dag finns lösningar som kan halvera utsläppen i sektorer som står för drygt 75 procent av Sveriges utsläpp – och det till relativt låg samhällskostnad. Men för att kunna ställa om efterlyser industrin stabilitet.
Utsläpp kan halveras i viktiga sektioner – ny rapport visar hur
Forskning Tekniken finns, kostnaderna är hanterbara och industrin vill ställa om. Ändå sker det inte i den takt som krävs. Forskare bakom Mistra Carbon Exit varnar nu för att politisk obeslutsamhet sinkar industrin – och listar samtidigt en rad verktyg att ha med sig i hållbarhetsarbetet redan idag.
Filip Johnsson är vice programchef för Mistra Carbon Exit och professor vid Chalmers. Foto: IVL.
– Industrin verkar vilja ställa om och är inte rädd för ambitiös klimatpolitik – men den måste vara förutsägbar, säger Filip Johnsson, vice programchef för Mistra Carbon Exit och professor vid Chalmers.
