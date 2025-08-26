2023 lämnade Echa in ett första lagförslag om att förbjuda i princip alla varianter av PFAS. Redan sedan tidigare är flera varianter förbjudna, men i och med den stora mängd som finns – över 10 000 på marknaden idag – vill EU lagstifta för att PFAS ska bedömas och regleras som grupp.
Det är nytt i Echa:s PFAS-förslag: ”Fullständigt förkastligt”
Kemikalier
EU:s kemikaliemyndighet ECHA har uppdaterat sitt förslag om att begränsa PFAS-ämnen. I den uppdaterade versionen öppnas bland annat dörren för fler undantag från det totalförbud som föreslogs år 2023. På Chemsec är Theresa Kjell kritisk punkter av det nya förslaget.
– Man får fortsätta producera för export. Och det tycker jag är fullständigt förkastligt.
Principen ska vara att all användning av PFAS förbjuds, med vissa undantag. Undantagen är tidsbegränsade, och ska i stort enbart gälla användningsområden där det inte går att byta ut PFAS mot andra ämnen.
