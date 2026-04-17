Flera EU-länder ligger långt före tidsplanen i arbetet med att samla in engångsplast. En ny rapport från EU-kommissionen visar att tio medlemsstater redan 2022 nådde det uppsatta målet för 2025 – och att sex av dem till och med klarar 2030 års krav.
Listan: Här är EU-länderna som redan klarat plastmålen – flera år i förväg
Plast Flera EU-länder har redan nått – och i vissa fall överträffat – kommande mål för insamling av engångsplast. En ny rapport visar tydliga skillnader mellan medlemsstaterna och pekar ut vilka åtgärder som tycks ge bäst resultat.
Någonting är fel
Läs vidare – starta din prenumeration
- Full tillgång till alla låsta artiklar
- Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
- Magasinet Miljö & Utveckling
Rapporten, som publicerades under fredagen, är den första uppföljningen inom ramen för EU:s direktiv om engångsplast, Single Use Plastics Directive, SUPD. Den bygger på medlemsländernas rapportering och ska fungera som en baslinje för att följa utvecklingen fram till 2030.
Målet för 2025 är att minst 77 procent av plastflaskor ska samlas in separat. Enligt rapporten har följande länder redan nått dit:
- Belgien
- Danmark
- Estland
- Finland
- Tyskland
- Kroatien
- Litauen
- Polen
- Slovakien
- Sverige
Av dessa har sex länder – Estland, Polen, Finland, Tyskland, Danmark och Sverige – redan nått 2030-målet på 90 procent.
Enligt kommissionens analys är en gemensam nämnare för länder med höga insamlingsnivåer att de har infört pantsystem, Deposit and Refund Systems, DRS. Det beskrivs i rapporten som en central faktor bakom framgången.
Stora mängder plast i omlopp
Samtidigt visar siffrorna att konsumtionen av engångsplast fortsatt är omfattande inom EU.
Under 2022 såldes:
- 524 003 ton engångsbehållare för mat (cirka 1,6 kilo per person)
- 152 037 ton engångsmuggar (cirka 0,5 kilo per person)
Dessa siffror kommer att användas som referenspunkt när EU senare ska bedöma om medlemsländerna lyckas minska konsumtionen till 2026.
De vanligaste åtgärderna för att minska användningen har enligt rapporten varit ekonomiska styrmedel, såsom producentansvar, samt offentlig upphandling med miljökrav, informationskampanjer och främjande av mer hållbara alternativ.
Fiskeredskap – en fortsatt utmaning
Rapporten omfattar även plastinnehållande fiskeredskap, som pekas ut som en betydande källa till marint skräp.
Under 2022 sattes cirka 22 900 ton sådana redskap på marknaden inom EU. Av dessa samlades ungefär en tredjedel in som avfall.
Här finns särskilda regler inom direktivet, bland annat krav på producentansvar genom hela livscykeln samt nationella mål för insamling och återvinning.
Förbud och minskningsmål
EU:s direktiv om engångsplast riktar in sig på de tio vanligaste plastprodukterna som hittas på stränder i Europa. Vissa produkter har redan förbjudits där alternativ bedöms finnas, exempelvis:
- Plastbestick och tallrikar
- Sugrör och omrörare
- Ballongpinnar
- Bomullspinnar
- Livsmedelsförpackningar i expanderad polystyren
För andra produkter handlar det i stället om att minska konsumtionen och öka användningen av återanvändbara alternativ.
Fortsatt uppföljning
EU-kommissionen kommer nu att följa medlemsländernas utveckling genom årlig rapportering. Fokus ligger på att mäta förändringar i både konsumtion och insamling samt att utvärdera effekterna av de åtgärder som införts.
I rapporten gör kommissionen inga värderande ställningstaganden kring enskilda länders politik, men konstaterar att de länder som nått längst ofta kombinerar ekonomiska styrmedel med etablerade retursystem.
Det är en slutsats som även ofta lyfts i tidigare analyser av plastinsamling inom EU, där just pantsystem pekats ut som ett effektivt verktyg – även om effekten kan variera beroende på hur systemen är utformade.