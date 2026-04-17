Listan: Här är EU-länderna som redan klarat plastmålen – flera år i förväg

Plast Flera EU-länder har redan nått – och i vissa fall överträffat – kommande mål för insamling av engångsplast. En ny rapport visar tydliga skillnader mellan medlemsstaterna och pekar ut vilka åtgärder som tycks ge bäst resultat.

Foto: Adobe Stock

Flera EU-länder ligger långt före tidsplanen i arbetet med att samla in engångsplast. En ny rapport från EU-kommissionen visar att tio medlemsstater redan 2022 nådde det uppsatta målet för 2025 – och att sex av dem till och med klarar 2030 års krav.

Rapporten, som publicerades under fredagen, är den första uppföljningen inom ramen för EU:s direktiv om engångsplast, Single Use Plastics Directive, SUPD. Den bygger på medlemsländernas rapportering och ska fungera som en baslinje för att följa utvecklingen fram till 2030.

Målet för 2025 är att minst 77 procent av plastflaskor ska samlas in separat. Enligt rapporten har följande länder redan nått dit:

  • Belgien
  • Danmark
  • Estland
  • Finland
  • Tyskland
  • Kroatien
  • Litauen
  • Polen
  • Slovakien
  • Sverige

Av dessa har sex länder – Estland, Polen, Finland, Tyskland, Danmark och Sverige – redan nått 2030-målet på 90 procent.

Enligt kommissionens analys är en gemensam nämnare för länder med höga insamlingsnivåer att de har infört pantsystem, Deposit and Refund Systems, DRS. Det beskrivs i rapporten som en central faktor bakom framgången.

Stora mängder plast i omlopp

Samtidigt visar siffrorna att konsumtionen av engångsplast fortsatt är omfattande inom EU.

Under 2022 såldes:

  • 524 003 ton engångsbehållare för mat (cirka 1,6 kilo per person)
  • 152 037 ton engångsmuggar (cirka 0,5 kilo per person)

Dessa siffror kommer att användas som referenspunkt när EU senare ska bedöma om medlemsländerna lyckas minska konsumtionen till 2026.

De vanligaste åtgärderna för att minska användningen har enligt rapporten varit ekonomiska styrmedel, såsom producentansvar, samt offentlig upphandling med miljökrav, informationskampanjer och främjande av mer hållbara alternativ.

Fiskeredskap – en fortsatt utmaning

Rapporten omfattar även plastinnehållande fiskeredskap, som pekas ut som en betydande källa till marint skräp.

Under 2022 sattes cirka 22 900 ton sådana redskap på marknaden inom EU. Av dessa samlades ungefär en tredjedel in som avfall.

Här finns särskilda regler inom direktivet, bland annat krav på producentansvar genom hela livscykeln samt nationella mål för insamling och återvinning.

Förbud och minskningsmål

EU:s direktiv om engångsplast riktar in sig på de tio vanligaste plastprodukterna som hittas på stränder i Europa. Vissa produkter har redan förbjudits där alternativ bedöms finnas, exempelvis:

  • Plastbestick och tallrikar
  • Sugrör och omrörare
  • Ballongpinnar
  • Bomullspinnar
  • Livsmedelsförpackningar i expanderad polystyren

För andra produkter handlar det i stället om att minska konsumtionen och öka användningen av återanvändbara alternativ.

Fortsatt uppföljning

EU-kommissionen kommer nu att följa medlemsländernas utveckling genom årlig rapportering. Fokus ligger på att mäta förändringar i både konsumtion och insamling samt att utvärdera effekterna av de åtgärder som införts.

I rapporten gör kommissionen inga värderande ställningstaganden kring enskilda länders politik, men konstaterar att de länder som nått längst ofta kombinerar ekonomiska styrmedel med etablerade retursystem.

Det är en slutsats som även ofta lyfts i tidigare analyser av plastinsamling inom EU, där just pantsystem pekats ut som ett effektivt verktyg – även om effekten kan variera beroende på hur systemen är utformade.

Klimat
publicerad 17 april 2026
av Ellen Sundström

Senaste nytt

Premium
Förändringsledning

Experten: Här är nycklarna som får hållbarhet att lyfta i företagsledningen

2 timmar sedan
Premium
Plast

Listan: Här är EU-länderna som redan klarat plastmålen – flera år i förväg

1 timme sedan
Premium
Leverantörsarbete

Att äga fabriken: Ökad kontroll men större ansvar och kapitalrisk

19 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
EU

Ny vägledning: så ska företag stoppa svinnet av osålda varor

30 mars
Premium
Verktyg

Ny kalkylator ska räkna hem klimatinvesteringarna

24 mars
Premium
Hållbarhetsarbete

Nya Sverigechefen på Position Green: Så gör du hållbarhet till affärsnytta

19 mars
Premium
Klimat

Nytt EU-verktyg ska synliggöra kostnader för luftföroreningar och kemikalier

11 mars
Premium
Hållbarhetsarbete

Så kan odling stärka lokal resiliens

5 mars

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Hållbart Samhällsbyggande

Genomgång: Så vill partierna bygga hållbart

13 april
Premium
Politik

”Det är svårt att göra så mycket sämre” – så tycker branschen om vårbudgeten

13 april
Premium
EU-svepet

9 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

10 april
Premium
Klimat

Trots remisskritiken – regeringen vill sänka bensinskatten: ”Knappt märkbar dumhet”

9 april
Premium
Politik

Rickard Nordin (C): ”Avgörande verktyg” – kräver besked om Miljömålsberedningen

7 april
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Nu blir hon ordinarie vd för Mistra

22 timmar sedan
Premium
Karriär

Kompass: Passar du som hållbarhetschef?

14 april
Dagens M&U

Nya ledamöter ska stärka arbetet med cirkulär ekonomi

30 mars
Premium
Karriär

Lista: Här är jobben som vinner – och försvinner – i omställningen

30 mars
Premium
Karriär

Eeva Primmer ny vd för Stockholm Environment Institute

16 februari

Det senaste

Premium
Förändringsledning

Experten: Här är nycklarna som får hållbarhet att lyfta i företagsledningen

2 timmar sedan
Premium
Plast

Listan: Här är EU-länderna som redan klarat plastmålen – flera år i förväg

1 timme sedan
Premium
Leverantörsarbete

Att äga fabriken: Ökad kontroll men större ansvar och kapitalrisk

19 timmar sedan
Premium
Förändringsledning

Så får du ledningsgruppen att prioritera hållbarhet

19 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

CBAM slår hårt mot Ukrainas stålexport

19 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

EU-parlamentet vill stärka miljöfonden Life – men tvekar om dess framtida form

20 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Sustainable Innovation stödjer upprop för halverade utsläpp i byggsektorn

20 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Nytt verktyg avslöjar dolda risker i miljardindustrin för sjömat

20 timmar sedan
Premium
Förändringsledning

Experten: Här är nycklarna som får hållbarhet att lyfta i företagsledningen

2 timmar sedan
Premium
Plast

Listan: Här är EU-länderna som redan klarat plastmålen – flera år i förväg

1 timme sedan
Premium
Leverantörsarbete

Att äga fabriken: Ökad kontroll men större ansvar och kapitalrisk

19 timmar sedan
Premium
Förändringsledning

Så får du ledningsgruppen att prioritera hållbarhet

19 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

CBAM slår hårt mot Ukrainas stålexport

19 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

EU-parlamentet vill stärka miljöfonden Life – men tvekar om dess framtida form

20 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Sustainable Innovation stödjer upprop för halverade utsläpp i byggsektorn

20 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Nytt verktyg avslöjar dolda risker i miljardindustrin för sjömat

20 timmar sedan