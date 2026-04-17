Listan: Här är EU-länderna som redan klarat plastmålen – flera år i förväg

Målet för 2025 är att minst 77 procent av plastflaskor ska samlas in separat. Enligt rapporten har följande länder redan nått dit:

Belgien

Danmark

Estland

Finland

Tyskland

Kroatien

Litauen

Polen

Slovakien

Sverige

Av dessa har sex länder – Estland, Polen, Finland, Tyskland, Danmark och Sverige – redan nått 2030-målet på 90 procent.

Enligt kommissionens analys är en gemensam nämnare för länder med höga insamlingsnivåer att de har infört pantsystem, Deposit and Refund Systems, DRS. Det beskrivs i rapporten som en central faktor bakom framgången.

Stora mängder plast i omlopp

Samtidigt visar siffrorna att konsumtionen av engångsplast fortsatt är omfattande inom EU.

Under 2022 såldes:

524 003 ton engångsbehållare för mat (cirka 1,6 kilo per person)

152 037 ton engångsmuggar (cirka 0,5 kilo per person)

Dessa siffror kommer att användas som referenspunkt när EU senare ska bedöma om medlemsländerna lyckas minska konsumtionen till 2026.

De vanligaste åtgärderna för att minska användningen har enligt rapporten varit ekonomiska styrmedel, såsom producentansvar, samt offentlig upphandling med miljökrav, informationskampanjer och främjande av mer hållbara alternativ.

Fiskeredskap – en fortsatt utmaning

Rapporten omfattar även plastinnehållande fiskeredskap, som pekas ut som en betydande källa till marint skräp.

Under 2022 sattes cirka 22 900 ton sådana redskap på marknaden inom EU. Av dessa samlades ungefär en tredjedel in som avfall.

Här finns särskilda regler inom direktivet, bland annat krav på producentansvar genom hela livscykeln samt nationella mål för insamling och återvinning.

Förbud och minskningsmål

EU:s direktiv om engångsplast riktar in sig på de tio vanligaste plastprodukterna som hittas på stränder i Europa. Vissa produkter har redan förbjudits där alternativ bedöms finnas, exempelvis:

Plastbestick och tallrikar

Sugrör och omrörare

Ballongpinnar

Bomullspinnar

Livsmedelsförpackningar i expanderad polystyren

För andra produkter handlar det i stället om att minska konsumtionen och öka användningen av återanvändbara alternativ.

Fortsatt uppföljning

EU-kommissionen kommer nu att följa medlemsländernas utveckling genom årlig rapportering. Fokus ligger på att mäta förändringar i både konsumtion och insamling samt att utvärdera effekterna av de åtgärder som införts.

I rapporten gör kommissionen inga värderande ställningstaganden kring enskilda länders politik, men konstaterar att de länder som nått längst ofta kombinerar ekonomiska styrmedel med etablerade retursystem.

Det är en slutsats som även ofta lyfts i tidigare analyser av plastinsamling inom EU, där just pantsystem pekats ut som ett effektivt verktyg – även om effekten kan variera beroende på hur systemen är utformade.