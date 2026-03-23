H&M släpper nytt klimatverktyg – vill förändra hela modebranschen

Textil Textilbranschen står inför stora klimatutmaningar – men arbetet bromsas av splittrade insatser. Nu lanserar H&M Foundation ett nytt verktyg som ska få aktörer att dra åt samma håll.

Anna Gedda. Foto: Press

H&M Foundation lanserar ett nytt verktyg som ska bidra till att minska klimatpåverkan i textilbranschen. Verktyget är öppet tillgängligt och riktar sig till aktörer i hela värdekedjan, från företag och tillverkare till investerare, forskare och beslutsfattare.

Bakgrunden är, enligt H&M Foundation, att omställningen i branschen går för långsamt och att många initiativ i dag sker isolerat från varandra.

– Bakgrunden är att textilsystemet är komplext och att många aktörer, trots goda intentioner, arbetar i silos utifrån sina egna delar av värdekedjan. Det gör att lösningar ibland optimerar en del av systemet, men missar helheten, skriver Anna Gedda, vd för H&M Foundation, i ett mejl till Miljö & Utveckling.

Organisationen har tidigare tagit fram en så kallad systemkarta över textilindustrin, som beskriver hur olika delar av branschen hänger ihop, från råmaterial till slutprodukt och avfall. Det nya verktyget bygger vidare på denna modell och ska göra den mer användbar i praktiken.

– Därför har vi utvecklat verktygslådan. Den bygger på systemkartan, som vi tog fram tillsammans med Accenture 2024, och gör det möjligt att visualisera samband, synliggöra drivkrafter och identifiera var verklig förändring kan ske tillsammans.

Enligt H&M Foundation handlar det om att skapa en gemensam förståelse för hur utsläpp, resurser och beslut hänger ihop i systemet, och därigenom identifiera var insatser kan få störst effekt.

Verktyget består av en visuell karta i kombination med övningar och workshopformat som kan användas digitalt eller fysiskt.

– Det hjälper aktörer att identifiera sin roll i systemet, förstå beroenden och hitta så kallade hävstångspunkter, där insatser kan få störst effekt, menar Anna Gedda.

Hon beskriver nyttan som att aktörer kan gå från enskilda analyser till mer samordnade insatser.

– Den stora nyttan är att det hjälper branschen att gå från fragmenterad analys till mer koordinerad handling. När fler ser samma bild av systemet blir det lättare att fatta bättre beslut, prioritera rätt och samverka kring lösningar som ger effekt på systemnivå, inte bara lokalt.

H&M Foundation uppger att textilindustrin behöver halvera sina växthusgasutsläpp varje decennium fram till 2050 för att nå uppsatta klimatmål. Enligt organisationen är ett av problemen att ansvar och påverkan är utspridda mellan många olika aktörer.

– Omställningen går i dag för långsamt, delvis eftersom ansvar, incitament och påverkan är spridda över många aktörer. När beslut tas isolerat riskerar vi att lösa ett problem men skapa ett annat någon annanstans i systemet.

Verktyget är enligt henne tänkt att samla olika perspektiv kring.

– Verktyget är till för alla som är en del av eller påverkar textilbranschen från företag i värdekedjan till beslutsfattare, investerare, forskare och civilsamhälle. Poängen är att samla olika perspektiv kring en gemensam bild av systemet.

Hon framhåller också att H&M Foundation kan dela verktyget öppet.

– Som filantropi kan vi utveckla och dela sådana här verktyg öppet, utan kommersiella intressen, så att fler kan använda dem i omställningen.

Samtidigt betonar hon att verktyget inte är en färdig lösning, utan något som behöver utvecklas vidare.

– Vi uppmuntrar aktivt feedback från de som använder det.

Enligt H&M Foundation är ambitionen att bidra till en mer samordnad klimatomställning i en bransch där många beslut fattas parallellt och påverkar varandra. Anna Gedda menar att ett mer systembaserat arbetssätt är avgörande för att nå långsiktiga resultat.

– Genom att gå från fragmenterade initiativ till ett systemiskt angreppssätt ökar chansen att skapa verklig, långsiktig förändring, vilket är avgörande om industrin ska nå sina klimatmål, avslutar hon.

publicerad 23 mars 2026
av Ellen Sundström

