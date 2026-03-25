När allt är prioritet – så väljer du rätt hållbarhetsinsatser

– Det är helt avgörande att våga prioritera. Vi utgår från var vi har störst faktisk påverkan och kopplar det tydligt till affären. För oss handlar det också om att fokusera där vi kan göra verklig skillnad i praktiken, inte minst genom att göra det enklare för kunder att välja mer hållbara alternativ. Allt är viktigt, men allt är inte lika viktigt samtidigt, säger Sara Haasmark, hållbarhetschef på Ahlsell.

Att prioritera handlar inte bara om att välja vad som ska göras, utan också om vad som inte ska ta plats.

– Snarare än att prioritera bort helt handlar det om att välja rätt nivå och tempo. Vi väljer bort det som inte är skalbart eller som saknar tydlig koppling till vår kärnverksamhet. Det är lätt att fastna i enskilda initiativ, men vi lägger vår kraft på sådant som kan få genomslag brett, och som på riktigt förändrar hur affären fungerar, säger Sara Haasmark.

Vad väger tyngst i era beslut – klimatpåverkan, affärsnytta eller risk?

– De tre perspektiven hänger allt mer ihop. Klimatpåverkan är ofta en indikator på både risk och framtida affärsrelevans, och för många aktörer är det redan en del av deras kravbild. De bästa besluten är de där klimat och affär går i samma riktning, för det är då hållbarhet inte blir ett tillägg, utan en drivkraft i affären, säger Sara Haasmark.

Samtidigt handlar prioritering inte bara om att välja riktning, utan också om hur insatser rangordnas i praktiken. Det kräver enligt Sara Haasmark en strukturerad utgångspunkt där påverkan, affärsrelevans och risk vägs mot varandra. Syftet är att skapa en tydlig grund för vilka initiativ som ska prioriteras och i vilken ordning.

– Vi arbetar strukturerat med väsentlighetsanalyser och utgår från regulatoriska krav som CSRD. Det ger oss en stabil grund för att identifiera våra största risker och möjligheter. Men det som verkligen gör skillnad är hur det omsätts i praktiken. Det är först när strategin märks i vardagen, i erbjudandet, i besluten och i hur vi möter marknaden, som hållbarhet blir relevant på riktigt, säger hon.

Allas ansvar men ingens ansvar

En annan återkommande utmaning i hållbarhetsarbetet är ansvarsfördelningen. När alla förväntas bidra finns risken att ingen känner fullt ägarskap.

Hur undviker ni att hållbarhetsarbetet blir “allas ansvar men ingens ansvar”?

– Det är en klassisk utmaning. Hållbarhet är allas ansvar, men det måste också vara tydligt hur det omsätts i praktiken. För oss handlar det om att koppla hållbarhet till affären och tydliggöra ansvar i organisationen. Min roll är att sätta riktning och skapa struktur, men det är i de dagliga besluten som förändringen faktiskt sker, säger Sara Haasmark.

Bakgrunden till Sara Haasmarks syn på ledarskap finns i en lång erfarenhet av att arbeta just i skärningspunkten mellan strategi och genomförande. Under mer än ett decennium har hon följt, och varit en del av, hållbarhetsfrågans förflyttning in i affärens kärna.

– Jag har arbetat med hållbarhetsfrågor under en stor del av min karriär, i roller där jag kombinerat strategi med genomförande. Mitt fokus har varit att integrera hållbarhet i affären, för det är först då det skapar verkligt värde, både för verksamheten och genom att göra det möjligt för kunder att fatta mer hållbara beslut i praktiken, säger Sara Haasmark.

Hon har också sett hur förväntningarna förändrats – och skärpts.

– Under den tiden har jag sett hur hållbarhet har gått från att vara en specialistfråga till att bli affärskritisk. För många kunder innebär det ökade krav, men också ett växande behov av stöd för att kunna navigera rätt. Idag handlar det inte om hur vi ska agera, utan hur snabbt vi kan ställa om, och hur väl vi kan omsätta ambition till konkret handling som faktiskt gör skillnad, säger Sara Haasmark.

Den nya rollen hos Ahlsell

För Sara Haasmark handlar ledarskap om att vara där påverkan är som störst, och där det finns möjlighet att driva verklig förändring i praktiken.

– Det som lockade mig till Ahlsell var möjligheten att arbeta nära affären i en verksamhet med stor faktisk påverkan. För mig var det viktigt att komma till en plats där hållbarhet inte bara diskuteras, utan där man faktiskt kan vara med och flytta marknaden, säger hon.