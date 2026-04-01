Från policy till produktion – så får du hållbarhet att hända i verksamheten

En vanlig fallgrop är att hållbarhetsarbetet stannar vid policy eller övergripande mål. För att få genomslag krävs att arbetet bryts ned, konkretiseras och följs upp löpande, enligt Camilla Goldbeck Löwe.

– Det är jätteviktigt att ha en policy. Det är första steget i hela den här resan. Men sen måste man sätta tydliga mål och mäta målen. Sen måste man ha aktiviteter för att kunna uppfylla målen. Det är viktigt med en tydlig uppföljning, att de rapporteras in och man följer upp, säger hon.

Integrera i hela verksamheten

En avgörande faktor är hur hållbarhet integreras i organisationen. När ansvaret blir för isolerat riskerar arbetet att tappa kraft och bli en sidofunktion i stället för en del av kärnverksamheten.

– Det som jag tror är allra viktigast är att man integrerar hållbarheten i hela verksamheten. Att det inte blir en separat fråga där man förväntar sig att en liten avdelning ska lösa alla hållbarhetsfrågor utan att det faktiskt integreras och att alla har ett ansvar för att driva frågorna, säger Camilla Goldbeck Löwe.

För att det ska fungera i praktiken krävs att frågorna ägs på rätt nivå i organisationen. Ledning och styrelse behöver vara involverade, i målsättning, uppföljning och i att driva förändring.

– Det är också viktigt att det finns ett ägandeskap i frågorna i styrelsen och koncernledningen, säger Camilla Goldbeck Löwe.

Uppföljning och rapportering blir därmed centrala verktyg, inte bara för kontroll utan för att skapa riktning och ansvar i organisationen. Inom Epiroc sker rapportering löpande, från lokal nivå, till divisioner och upp till koncernledning och styrelse, kopplat till tydliga mål.

Utbildning tas upp som en annan viktig del för att skapa förståelse och förmåga i organisationen.

– Vi har en e-learning om hållbarhet som finns tillgänglig för alla anställda, säger Camilla Goldbeck Löwe.

Från strategi till faktisk förändring

Ett konkret exempel på hur Epiroc har tagit hållbarhetsarbetet från policy till produktion handlar om produktutveckling. Camilla Goldbeck Löwe berättar om hur bolaget har förändrat utformningen av sina borrkronor, en produkt som används i gruv- och infrastrukturprojekt och som slits ut och byts ut löpande.

Tidigare behövde borrkronorna bytas relativt ofta, vilket innebar både hög resursförbrukning och återkommande transporter. Genom att i stället utveckla borrkronor med diamantbeläggning har livslängden kunnat förlängas, vilket påverkar både produktivitet och klimatpåverkan.

– Om man kan få dem mer hållbara så kan man borra längre. Det är också säkrare för man behöver byta dem färre gånger, säger Camilla Goldbeck Löwe.

Det innebär att behovet av nya borrkronor minskar, samtidigt som både materialanvändning och logistik påverkas.

– Det blir mindre CO2-utsläpp för du behöver inte flyga, eller transportera med båt lika många borrkronor, säger Camilla Goldbeck Löwe.

Exemplet visar också hur hållbarhetsarbetet ofta drivs nära verksamheten, där medarbetare identifierar både problem och lösningar.

– Det är ett väldigt gott exempel på hur viktigt det är med våra anställda. Det är de som är ute och ser problemen, men de ser också möjligheterna, säger Camilla Goldbeck Löwe.

Tre nycklar för att få hållbarhet att hända

Camilla Goldbeck Löwe lyfter tre avgörande faktorer för att gå från policy till produktion: