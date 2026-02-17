I den nya rapporten ”Looking beyond greenhouse gas emissions—Interlinkages between the commercial vehicle sector and nature”, författad av WWF Sverige med stöd av Traton Group analyseras hur industrin för lastbilar och bussar påverkar och är beroende av naturen genom hela värdekedjan.
Så ska den tunga fordonsindustrin minska naturpåverkan – bortom utsläppen
Transport
Eldrivna lastbilar och bussar minskar utsläppen men ökar trycket på naturresurser. Påverkan i leverantörskedjan kräver åtgärder som hållbara inköp och cirkulära lösningar – enligt en ny rapport.
Foto: Adobe Stock/ press
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Full tillgång till alla låsta artiklar
- Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
- Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Studien visar att omställningen till eldrivna lastbilar och bussar minskar utsläppen i användningsfasen men ökar efterfrågan på material som litium, aluminium och sällsynta jordartsmetaller. Utvinningen av dessa råvaror kan innebära påverkan på vattenresurser, biologisk mångfald och lokala ekosystem, särskilt i områden där miljöförhållandena redan är ansträngda.
8WcGLoVk2IZ4FkuUc8dB5IXK2w8v8cY2xmZHP4MUOJf/YYUiAcnCaEGQcO/CEXADNe9goafbu9DgvKQBPgVkFQfa/d2ja9OltmtYNScmPkrrotjJqWZ+nxZ6yor0RpTKQnpFL0CEJH2UtEk2q0UQZyhs2q5Uv1j2DBqq1auXTsKK9WLyhaldq0HMoW1Io9+5J25ujeJzNRu9X+hq8dkeFm+WPHgFyzJNKpMkI/40hsiELRQwsYQQs6rgwVzgiTagWTK6bFAw/J5sJmZIXjK39/Uw1BR2frbFR8D8XGmiK/XQP3efXSh8x4EP0C1fZQlA3gdinl0QYjyvXrCja/L0TtC3qnLHFTjUiJeMYm4Aai0G8dj10sZS8PO97VWHdoNzE9D0cgGxjfhzVhpr2qlZ3dAutzLjBSdEB+SGhuy6iYlpvUvJMqc+/8eovjnrndRJFBw0a4VAYMqi0Rmv0qEUZKX+THONfo6NzTq7aUVUmIQN1w8A5kR4C0kLgBO+xcbsCMK8Qhui9RjELi/ZvfzqzT/BhJ8WcxY1arvmixpa94zPtRg7t9LQrgPNDm8dNF7XqO3tuVJD6xyzcXJ2RLQ/gT+4ElLyFTZm5tOi7pOPCQ297qM0XDBaQOAqxHe6Ot4e/AKcLXx58a+EzQIII0KwsxWDFnQkO2qagL+AtVgX71mFQmk4tg8mOFGn5lkEZzrzpeyM1MKbtdQZjpiSrlPi40dF9XOM6Zb6oCebb/mpsdLuxZE40wyvpV+D2CsmrgzbNRf/PSkLnQkVyFj1CwbXBKh7jTn+DkwnqJsvmMwweJP9AAkMxGHfAzuLGU4rUJAg42Ob2R7nMKGyzYBqCSYE+8vUexCDC91J9AzZcZtgUQZyNOSnlUV2QY0pvxHWfFZQcB6EjEiB15y/0pYZaTn3NntjBFWmPjN+IwLT/VHXwQeCJnUGdLPpwriRjOSRxKVJ6g5VVxrRanHqJx8v7Q/jTQdow0tNYrIlkg1tRjbObhshraBVDs7llz/K59dFcgfqFTd95QOUh4ReyeJVQS0u9KPEX5pF0zd9JpBSL0l0E7jDnm1LdljInckD/K1eJfZILNJoFngXtHYS+ebT2sp+dZa+yX0n7a+x5d6XVGeBEBNTasV3aITn4YY7NBdMS32YhoXF/nUfAUZzn0KXHk5cfM/hYtcDnHSoDpu2K1rTvXbFiIFUBDjUXIXqfVIhYBs4QkhEe6Pb4JR3pCw1F417EFcaCuF40plUehjK6eoplwKdi4wTut+AqrYUO863A0xEwpzoACC7ARKcDCkBKupKEpgELLf3VGXUjlq1c2oV6Jvsq5ghVzCP6AsVQ49b0rcM1FTdZUlDVfDF91rXoRn8R6I/gf1D7DWDqevdUU5AKt1RFFbpCWbk3TsDArqpxVOrb40RHTCwNvaw44+KvZXq4G+lnx1HBc6/ynv9SAOYk5RAZ7ZMEQriGFZ6NYRrAbrtERmkJzhbiBMXFHMV9NdYZsgxelmNM0rMuKtue27ROCoK6W1vA0iYqptB+dCyVW5wzDlkJaGqRzlm7CjhOxErPT4qWCCGfrtumofXU6maeULTQMyePPim0Dm1dmw86kvd6CzrxIRSmtuyao+lG4vYeBh4BuBLQBVsYNrhX8+zU1tioqWjxMXQVbBcW9acyeAM9aRUfNghh0b0R2kFWxFU9r99/eqTsudse0XpUlXPFYIdt3WRxGBADTuJbWyPXVOEcIIZNXcfkIRq2Y34D9a8r0tRO0zvFrRe7EbTGm613tXT45MfXjK3tlm2LoE3K/22MoFAr+BxOJjOuNGTjeg7Ukj/qkY6Z5J6D2Ju0N2L5+JAqlQuhgK+rzClDGiHmFqn8p+x4uu2IUG+2l+08jfz5oOeBWPALIgeNKliaoXg0/fJhB/twV8XlH6L5f5nSEY4E6+JdoOcuyzfj/B5n+cetvTdX5mlomtNtTJkwl+/oVkMLBaBFYtSVLC2iXb9J55UMiJ0km/4i653ko+RnIqXbcpkZ6uKNv7emFaWhN4BmXi0B5+kDMOVqf9tV7jE58dpSdei3u7yNmgQRgx4XNi/czgjAwFSBH8LrrQ5mcwOTjBZUc7DK1L+e6IvmtGhN26jzNkwao5H4pNboIv/NexEB5aGdDsHKQEzG+yRWwm282qH73i82BWsV79AILDiaBWTYosuDEte6vWVEhkbVq7FaZ3Eyg3FEUEqjAaYLIJ9GAurw3lsAj8AsPbGZ21ngAlS10FxWBfrgK0kxJyhUmRLWOTdF8MuugcTZhvCjbaoacXwkcPLH50Xr31nErJOvGT6rrp671FZ5Zfdu8nxkjp9p18girM3xHoCkaWw2PgKKd+kSvXysD244dqTS5GTpgYUi4DX3r8SuM0+dVH8xkOZjclsGdu98cD0eoVIEu6IbYrNI6+wjBBKcsH5w5NlGPKpp9ds9ZDrC5A2nJwL6CT/yxVAk5IQ7se2HYtIslVQvDOT18dKIPicarE98XieZABUBE7uqD9VFPO+S/dAd70iZEJRyozZGcPrIGiVXzCYgwBtK+iQ1Sk21aDFsdMikD/gd23/4fdYmAG6amjbURNhndGWfM/dFc+DFooATgIaNG/JMJx3CdRscUWuw+e0VRtA4okudUoCFJoL+CHSqqVtX3KfftKYCwfsebuqCy0Z4+xKnueOlLmhHgpEoVv2rIPVxgcMs/EgwRB8iHLWSSaTh9Zo5Xn/0O2X/oDjLLXFbGutNvrkKG55t4EsQFHIv1TUBVLkMux8wFGbPmNX5j5JZBZMSNYnzvXcNEW2nYzTJ78fN0ItIS23cBmBgShxYugjSqkK2n+ky46YzFc40qZkPBXAqnU22pubPzueRnANQLNdy/0r2y9x9S5igz2N5PDa3/reqyzGRiuNkr7x/lBKPFLnMuT1lMXZke1i6VTZh2/4+EfG5HOPbyD4D4kvPSuT41OcqbzA7cUhG4loUgL26emSzEZVHayronUE6h6zQ0xU6qODlmZvRZ3uNg/ItkEERYz6cwLeqIotlnGieElYINOk++9ulPP440UIbPauXQPed+GH2Y6Xq0LXur/ZvK+iCwP/uaCdwPSxcpCQ1rSCSY+io17c0BHYBvAAQUhEYdmprKfV4eDA8gGmfnYaaBNpzRNfy3P2mtvPHD+nZ/kvfxGCbNTxKaz8miFv0glIPy13EmCE6ld5PYbtYaahJ8MNWD1iIKJlAIhnwMgqfADivM4y6iZUTUOeDE1lIxydtFz/Hg7ZFlEP/Rnm7zrySYOlX8FKt+iQ8CViV6Bs2QvM1bNq0586P+Mk+bT7x3oCiJ25Zh8/nC87pbEBJtsep01AWHiP6tUjobBhS6eRuxMXVFUgehZqdcsIi3aAt7Ap1o259vOAJ2oV78Od3ybZhgZtdlFQFTTwhwgg7jMnVobV92WXsb3aHAWy6p0XFZ5jZEro99ejLpsAJ157zX5BRMw1Uowh0alYA+W915JThUOqamsgYL8r3UB4x1kVxhaOof1+b1sBcUK+FqPAnb30lnpiF2VlCOdM4QTZQXg89dIsl0JuMrrWxlGTuv8kJ1PTxiTmP5xy2sKw7K+UUKMAphb/ah6u6w7LMOki/wOyDrws6u8n/baT1qOh6aJch1IgqOBW7+jY8jb0Pow7GYoTcxvh5CuGAKexAUcS7gn2xSDZAuHhz0lEG2h5ffkME08PevvnoQ7IrZFjytMd6ez55dXOs80dBSa9SlFNdfz3i0jxXOJl2DKVvELOG2JUvBZm/+T9JQp6gsD4Veid7fsQa/35qIZE82q5snvCWgb0XlVDIjhJ0cyj0jL244EUehvZD6V5VxFmC20r7h/6mII+mEihKKOjUNzOvls/AarFJVaOGuDh1uASPTzeXGzbTZSYdERZI8IEFPd4QAb+EfR0P3uDmvfA97zNA5wd3ZwM5mseSyg0lG4JYr/9RlV+hJrGOSf+2W5QfyGLpFbZ9jGDqqGfQ/z3U+vIPELEIeCwcVpmK7FhacSaTYacxGrWl9sZw+7j9GWXwbP3ErsLC2z8h9QhEyHRQL8aK1bKeQp0C+sB2pEDWjWO2D0fL7SxQ5tIqFaB0oFhe1ip2NDUMwoOiUXDYGZFSi7Obu7Is9HlXaGI5BH65FD2zVm0p+0M9vjziSs+2VCTSKNHJsL1cZv8NRLzo+NmFEvKCfqxriYN+xgcFUjL7deOaEmbkHCu94pMYisgXz2bzTv1uNhGv9NGZUgckj/EsZQVzzr2xEQ6ldVkCyk4z4FzAHAOh3SPutwT70sDb+tJakcZDq374UM75Yg+qwPH2Lui89J4zwawnipEUhHvSWw3BSfrw77UOznL4aP+og/MljPfphYI6P09QLb8lpd9kYhQ+ShQaKDTPzNwZi97Z64SMpNW5jam6IpGpnWsrMkI7luPidfLsrb2znkePebYboAYKQhqPzIUo5Ddq2p9HcIwtPUfUn3fmz0dDvMeK3NPFxA1UPiO1/QVPbvci3ZPYe1PSKCH+7UovGn1aS8Uo0LeAFHUjyZ7emrkJjvCc59YfIVzpLSUzdFXvrlgF2ZBXzHRlFHvQijbzzDpH7x4UKEAw4j1YzaXXSgQZe4Di1Zl+tLKW9IiMrY9DYrFvOlmik1hnzOnMsBszkj6ocw9n5Wf1ZUbmVWWmvdCJd6OPFHcFyZDZHNdHao6I8qpOz1yrBr/nBp+rtbF5QYFcS1aJnFz+rINsxCqnLJtVjC5KgRpieBjcm49aUzXPjB2cXZsSRmKKzJThrAeIBmOqW1nXMEGSz7o06pOFtPZtsBvhRVuQRhgFW5GVk4OKbaDgKIXI43Gc8qXq+rUkvya0WlH/DOo0EoZ4CDRtRkzTyyhXFh/av1VaN+SMR/7xx5bjt+jaTHh8GUZNWPz3WEvGxPkUfvJ87LOJpHMOBOFWNX3aJf7qkZt0v+k1qi0fVqFvJo4PG1nt3Mb9dybP2S6VjUaPCeFaqLWM1HytHhXBbxfbZ08Gviusv/eAJQjGeMb80UKqyi97l7XWOI1qpaUhbXg2215yLUpIVyQPXD9JlhZf3HFlwJ4GQYOwbubDCq7tknc+1p1DnK4ZLaOITPlEAE+BZ48SzxcmJ8XW/sp6HMJ5YbIsAbDHCMn7UI4WzSfu2yuqZcKT8RwPfVHwvlnqudhLl/u7q2jP2BrVsQ6drYootu60BVCl8Lkm62Qsi8XU8sjxGdKfQC3Ux4ELj1lmg==