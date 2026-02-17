Så ska den tunga fordonsindustrin minska naturpåverkan – bortom utsläppen

Transport Eldrivna lastbilar och bussar minskar utsläppen men ökar trycket på naturresurser. Påverkan i leverantörskedjan kräver åtgärder som hållbara inköp och cirkulära lösningar – enligt en ny rapport.

Så ska den tunga fordonsindustrin minska naturpåverkan – bortom utsläppen
Foto: Adobe Stock/ press

I den nya rapporten ”Looking beyond greenhouse gas emissions—Interlinkages between the commercial vehicle sector and nature”, författad av WWF Sverige med stöd av Traton Group analyseras hur industrin för lastbilar och bussar påverkar och är beroende av naturen genom hela värdekedjan.

Studien visar att omställningen till eldrivna lastbilar och bussar minskar utsläppen i användningsfasen men ökar efterfrågan på material som litium, aluminium och sällsynta jordartsmetaller. Utvinningen av dessa råvaror kan innebära påverkan på vattenresurser, biologisk mångfald och lokala ekosystem, särskilt i områden där miljöförhållandena redan är ansträngda.

Klimat Kommunikation Transport
publicerad 17 februari 2026
av Carolina Högling / Ellen Sundström

Premium
Karriär

Hållbarhetsjobb utan att gå sönder: experternas råd för en hållbar arbetsvardag

43 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Regeringen svarar på kritik om klimatunderlag

40 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

AI:s klimatnytta ifrågasätts – anklagas för greenwashing

46 minuter sedan
Premium
Karriär

Hållbarhetsjobb utan att gå sönder: experternas råd för en hållbar arbetsvardag

43 minuter sedan
Premium
Krediter

Så granskar du koldioxidkrediter – innan de blir greenwashing

9 februari
Premium
Hållbarhetsarbete

Ungas engagemang möter näringslivet i nytt hållbarhetsprojekt

4 februari
Premium
EU

CBAM är här – så undviker du dyra överraskningar

3 februari
Premium
Klimat

Så kan kommunalt restmaterial gå från avfall till resurs

30 januari

Premium
EU

EU:s klimatmål för 2040 klubbat – så tycker de svenska parlamentarikerna

10 februari
Premium
Politik

Genomgång: Här är regeringens nya strategi för biologisk mångfald

10 februari
Premium
EU-svepet

9 nyheter på veckans EU-agenda

6 februari
Premium
Hållbara finanser

Minimal skillnad mellan ”gröna” och konventionella fonder

28 januari
Premium
Dagens M&U

MP kräver regeringsansvar för hotande kollaps av ekosystem

27 januari
Premium
Karriär

Eeva Primmer ny vd för Stockholm Environment Institute

23 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Eeva Primmer ny vd för Stockholm Environment Institute

23 timmar sedan
Premium
Karriär

Hon ska driva elektrifiering av tunga transporter

16 februari
Premium
Karriär

Så får du nytt jobb som hållbarhetsproffs

16 januari
Premium
Karriär

Hållbarhetshöjdarna del 7: Så blir 2026

2 januari

