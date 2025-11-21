Hur Strawberry certifierade 240 hotell – och vad du kan lära av processen

CERTIFIERING Strawberry har Svanen-certifierat 240 hotell på rekordtid. Hållbarhetschefen Harald Bjugstad-Holm berättar hur central data, tvärfunktionellt arbete och 18 års systematik gjorde det möjligt – och vad andra kan lära av processen.

Hur Strawberry certifierade 240 hotell – och vad du kan lära av processen
Harald Bjugstad-Holm. Foto: Pressbild.

Strawberry har på några månader certifierat nästan 240 hotell enligt Svanen. Det uppges vara en av de snabbaste och mest omfattande övergångarna som miljömärkningen hittills gjort i Norden. Bakom arbetet finns en sedan länge etablerad miljöstruktur och en ovanligt centraliserad modell för data och styrning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Vi hade ett bra utgångsläge som gjorde det möjligt att genomföra bytet på så kort tid. Svanen har själva sagt att de aldrig tidigare gjort en så omfattande övergång så snabbt, och det är vi stolta över, säger Harald Bjugstad-Holm, hållbarhetsdirektör på Strawberry.

nqoTJggWZCb5cXaHXWmts7w5zMLXreGJggTfy69EaFuKJBAHqnhNiJ/+ozrB50pqRylPBGKhG65OdAsWU8tSEp9AXl4AcHAV2T287VUmg8z2Nj+sHUpvkwuEXBsqlIP6Gsw0AIkAi1ikcqrXJHAIQ0BLoSeXgEA6I/aQg4KZY7+wGk5sXLJNCwi78TDZ7rDugE6+1GCUsA15IiU+0ISLJcU4FTaaEc+LnVCN4N2bFay1loDsxmNJ6KUvv83MOcbSdCFxEv1kE/6LOrQMbbhV3s9ebjkhM57vnk7Kp18kcJecQViKhN5d4EATKK/XdZ8r78uoyJicUoDaJtrDT6LAxBwIEHNTDaTax0K8SLGEjNpgff9mNLsnLDnY/zWIX8Uz2BBNqgwl+j3cU/gtlrWH5iaMFO9NnLkag9RMYyxJoOqb01K1MLpB5Y87CE15ucckpzYrIqN8ptLyuEuzzqZDsl5fgvk0IxGb+RxqvX4pHx9qCZ30AJYuKH6Mk7PtE/Hq1RUHSuSCvkE7xfkpyCyyGdPoVmtHfmFHmPQSZ3pcOdBEhq1E9LmIjttObTnyfJfDp7vALuymRfxEBKIwMTzorHIqBLCTT2kTakpIJvZJ4+1EnHyIEEw/CZVEiY7gD/lhaMdfWawkfWZOAYOwvQo3FG0tPC9VxcoBsJUsIyoHRxHOJ5Stxfd5coWaw+37uzkpYh24R/y12HNmFb5IfP8nVkUqo92c9zS13d9SK4I33qs620o99E7vlSWi+WL9s9nKRndms0bvYpzEWw/2dYvw4TfkPaVK+b7y7dI7LmKctfAdr0cTerf47mT3z19fhN76R9KJIVTb+tDBhF+ZRFEgAXdiTAWxx/ZEGNUZYF1a7XOmP1ChV+pVxpnYIo1HpQeLQhMMrs9k0o2yJlMIeObApq9Rt3RWyAhFfejy8agYGm9iER3kPW2OxeewjyEe2V3rnIn2aPwDoJVtMsBneHod9ETeJiYnUQubxPgW26yCNQgnmLnzC+uMIQs1utumvvZrn9w9091pyquk+o0z2sI4+oTwRAxk9THOa4iNHVGLabcYinQRKKL4EJvc3L1O92fqxhZYgToRLKGw2JUcadI7uwkQcZjRVMVy6HKNBHPXuIPXa63ppRebsfDQblO3QAau2DreZqAuY7vLhStlD5nGFwmZydPmdLK/6wKIJzndjt7ld9vmhnpy6qEasx60vOHooZRxfaPyBnUkZdMRo7ErY7nOLyfYiUj6+aBlZLB/TAjIp9esjIDDrDRNCZ1ZsV8tLk/clZ9SOfeOvuViDNsufXHXkDaOKM6AQLu/TkacWqSTFoAkYxmaZOSHWw1VGz1urqbMKTiZjbAbVXxyyTMLBelt/4vtPsDRtHdmRovFE4+DWJRaEhbKMnBrCi0Q+H9U1Q3oGnYyG/DB/w/rbUlv80uHMonreXDPd/H1mKWSyzmpL7O7IN0O+JNBsK4XAHhbG1lpuOiPbPWUOg0YZgoKFwGSxn1RcUGZ1dIcOAG4XrffUrD0vFq+h8UWlfiU5KRVEW8zwF/LIHwo2WJ/cj6BPTVFpX6UzPcrFwqXo28nEdW9MzYV0x2gAZGkf9T5qOy0kDDr7cxjiIFeOHGBlGA00h41r3SeGZ+WZKjtyBBUi3bb6Dh42Hfu+rwtYNSxHuLoppQMClfZlfjqfYNlibLRbUTtXANv6SXjWnqZHtNBH+Kyk6kKZZpFBUU/tJQDwdmGQXCV2S47hnmJ0cU/4FW/zyw0OL9JC+oz6nfPMP7lTvke6GqKyoXfoafhBHCiG2LAOVDaLTLc3eYICbUsWMgBMt2l1bjbgPsK16D9Q0L5AkwCHbMnqUsTHaRVRKXD6uk7wzJyeavnHJg5YY9F14hFJWWnU+l0f2pWafDFTFPak9kWIHs16kfJ1GZqLPmSm5p9gilOPZQCxUIOkj/wNdxjoCYGHDyM6nzJBdRFMhror/SSYj0EOhT1sTx/JLv8TbAXqnXlg13sKBYnwfuyGjquFjrTSECQpFZAfUaJHX59njrqHX3kr9z4t5YDsCQZOg4danpyKOnJoAx3y1vVNibEzc1NfsshoRQnq9NE1hygyboTr/zUCi3NUr6B86ABQLNVEpGcS2CTNCwe0ps9nIb34lSS/ZkpSOdoOTXNakcnoWMXCjZbvwoz4tB+BqLOd62lQui89h4+RkWtwO6OR0wIFZxPT7oJk0eEtCLJj8elkD2WQLZYa2sbllgyh2hu2/z+iAr/nq7728ME7DTKz64R/icSyOuwnofdtgMp40aAmnJcaANp+t5XgahwbLVIqejHMOp4cGpk67O4UOJEjnkVaeYZSop5loi0U03qCJFmioXrY79cDBRzmdUrUHNYPaHrEf1oezF8OS+XVnwHi4axsvhwm4mURB1/c+dhU1C93wzXAGfLBxkDnk1wvpieMaK7ugJNyflTVqAuqdrkncrFC8vgrmlB0KYLPz42hgTvOaJKoWWx2WZFnzD9wF3EfVmQIenz+448pBDbRfVH9YzIUgKqjgfmOeiDhNErqocS/LbeOdB2g9lTPN/mRbgcJ+G16XF9tgzchzW9R57HJX/bdHZemkRj8Iq3pvB7hQQmat/0RRQMjtrwN9vsjszuGCwftHZSFrBJiqW4uQGcSuXhYtWmtO89Dehd2uTijuCJnDpdwTGAn4ZzBrpibqXmPkwFNAM2DgIFarwVN5cLvUlm+7x+YmT5ZPJvEkZ6wLMrKBES9ZyGC5tal8h73UYoDWAaMQ4p54FzdV0M1yvUuTOlH4joTv8rPuBAXJ7NhpfIpCYo/rEs+H8/1Eg3e/5ABD6e5EU1Lg7JRgPYhMQDjhLaxI0yt9+L6hlZu1FMviYDcnUgFpaHed9ByH1NqHJUp71dzYglj4miyB5vi7AoYFp+JrMkSg85qJrRlKFw1rDlrmXCsClynpG01F2oraUM8cTryBE6DYtZDs9PzNfGuxb9iwz5cQBl1+aHP49ga+xe051O1sx/7BBwGFyfwQPCQNI090tPcqTUIiIRY6FVnBoCIzefYq4xGt/c7Z/vqWIK81OlxvYEeFkQ1uKkprGY0OQQetshnWuyIoJlQzOEeyNbhl8QhVRPfNYSlhmbSmbOzB/mCBN9v0gykVTtbzPgMzyAbjkLmFYJxL++LvJZd8MqOAvEg8b/aUw47c32rVO6GK4z9gV5Abv0ZOfAfgVkPgstKLJkypiM6utyt8Lk6yuXOu/xi+sy1Zb1g37a9n4Z881aSk/y4IDdzRTxZCFLqCmvsV8R/bP767UotwMD4C89RA7qEOMeXrtOz/WjF6UIrO10rtxeJJWOxBD65k1G+LIsXOlbICXjdRWPTpvMAAtOsgZSnTzvjOL3DDPVfGXoRunLjzAbXuRUrl7gAIPX4wCxj4PQYRq0picsR/Fkjy/9FwuzI3RT/AjflJuSrQc1G0MJnoBwewxA72szxRYC1mafMyhAq/rZNH9DedFAbxG8UGIPoy3Vs3+bnDU7lkZIxausyAWOKBDqUD6O2NE9ZP8SLSfJsKamwNW7lRZMDLOF47vOSuKV+cmgaBbpWqDTpoh1zMQYkFRrgeGQDn2S5i3ff+MnyTeMFLakl1IYUndsJLQ2STdzrATGD9nhAuZvw6euNBYKlzPjYLPi/WsaJjFtAV4XUSeqAt+deKvgPTVrPjREvlkMXwHeV2Ik4pi18e+gtBzUCEr6cmBswfPJbZ3lvrInp7uCjsPKf+yVSybHSN7Jf6Pk0SHuKPjNhMMJYIyJh/ZDiYq17eUiiGAPCJNVRR933ZOlx/Lh3CR1JTwyInHsesHY9FYReYbKu+3AaBTCgIHCxh2Q8ztt/ieXfW4LtJ9zMnjneFbjhsL9QvYbIhXIBHXipfQ4ZDAE1RJCbP0FVB19UbpczpEMjf2vY3R0UFw3VykZGFq7xCvIrTlE/juSsIn/iErqDhpgmUEFz37xr7F7/GFAkzNhKQGWzIvvlG/zWGuwDXdocAdgfll2kpvAM0h5TDHCKQoVHs0AZs6Y8vYxn2HXFUN3B0cOGVaExB92DfA2fflFEi3mVt7AtjCy3l/uXzXAhQwxx2j6cErCMSLB2DQbSqTcXds+CBbvJRe8eygbIoROCSEr3XRX6EPRnRa8nUc9z0v6cGxQuqEMG94urD44mXu0dX9R8WbfypSxarwxMB64yRkckXCaNl8EbCEl/Rk/DAcfrFCEinZhXxCbyfaUdYYHGApCMEQ0KfZorr0++eUo9gGoVd7djBrCywHzWeSlAclZ3gCgY6wE/jk1ixqiykDf5Kj4U43jvRmnAkLVuobnOt1HkhHoom9Zrttvieb4wNI48lRVwAwqcWg8kTnmUiSQDTpYpFzXxHNyytHqSWrOr8eqmHqCqOvXJCUSP9EyBChmcKGMgba5gtF9Pyu8Z/fXv5FdZ6CbTTxOeiau0K6oZ2fMOxGwbymLMvXBKOzCzQX0+vZM3s8o6z1ugjJJoOjpz6dPGMOOugaBCwECVA1UQnpbwfc/7jgJGrS55wJU69Txp6mG3H01a4mO4+7j7TQIGnFcnubGnbdCU0tPTuLZ8f0+FOnO/m4J3BqRSxRlY+Y61VBpJwkYeVkQvWx0SC1ccu44+bHKLnbQ1PXU7k/EroUSjDKcBfqpMBua4ifqe1ei7nfLU62uVrgc8cXdOF4hWEjH4PIo5YVr0TJyY+CeE81nIl2GoFnS4IzfPElrcM5uotwNKBzDTNTLHzyRap4GiS1ZAuSSlxEC/ekFGiGyqCtIZsxF2SoR5nWq82tBEB3+EnKmqdWmcvU7yAqHfjiqGr9LEjTmsyUfoSGd8LDN4DXCPJ8DYQB2cwIAOQelCFwdUshupZAdpt/likY63S3Y0F7Wdcpg8UlK/kCC+Sen+9SQxDFi0nfYmlPamTSxZLo0nD+HV1NlCaEdGSaNnO+q+sHsOjRuMKldoTVg+CVYwNWYI1TeC3XM3nQCw0lavY3lhv4hlQSktptbG5TnpH8XYIJFU05qtGPZuAkLem76MuSDnT5nfC1VoMpn/ZfG4gDQ/Gj8Petxe6VwsLaRXE9/0qKt1ALYEcjxFashdLCKqv9nrYYpy+TN2hu0qTfk1uEomfCiif4nUunli3bRX9rb3Bpnsu0pAq5Wx1KPalEpVc8HYUgSA4LuBCobdlYqJ4q3LfCbIQVRy0Wh4yNLCB2EsFNwGwwt8+R6+t+t7mL4Q419MLqWluqAom7wt3Yyej4KRNpACnPUEopzOicETQ7QptH6xoXDdvpQYxosaMBuTS5UzVmJBu2xst11WjbJJ9QZC8SGhPlAvpNRmFg9A1z0p7EAuSj88KnvM4Wxi2gS0I2JGWemBB/Mjrt7t50ZKzptVqwlV/YRo6nMqTvbm8v5wHdDCef+UK+Ps9RDLI09nuI3AZaGqLIoCFQVT305LjwnZvjhL6p/UwD/Sjrcwyzj71hbx6AjzfiEYc9cvFT+D5EHALBaYpfoaEazI1pxQ9NT+vpDQEPRatBDcyk7HMwtaW8an7T8iN8/rwXICcxbVnRnm9s9v7Vsf26Uh0lpYclvMsqXXZpa0LNJX0Y7K1AUjZJLO3+Lzmes14sG7p8AgfJsvXQcIwtsoxeYC+F1hXrfBM5oR6YkRpi2Gm33+Vuv7VxuUbmwehwWjczkQJe8d8pwT7eYw5M7DBVCJS5dERnjfPjXO4dqeETl1gtzBnG9t+6LBAojbUkwDFeouoor2/B2+PJcyy3qcoGNM/kz0G9TiWvxZxv3e/lmP+VEj1cAbza1jWmDtqLr+pJ9oSp6aQaLWt84Pph4Oq7TrT5gjNo+KV2zHkh+pfLdqQkpFLpWIlD3R+f7xtVnOxvt4SX3kWWGllleYc+f7ANNBR+tkA9u1zKBuv6nbEXHUbarAjUF9/NuKMRaFau8esHdV6ueUPueUvF0NbuRnZxqA1p1KNiLCAB+Ud2L8Bdl1Rq42NeRIph/5nk7rNph+bepchudpM5A3mHUwhwUDYQwM967UPvUKK/Rj23x+BivERE4+9YFFBjzP7AYs3x6/NFShA8iqmsFkrwnvmX1AMO9H7eT5v2eHBFPDnw=
Hållbar utveckling Klimat Miljöarbete
publicerad 21 november 2025
av Elliot Klint
elliot.k@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Premium
Dagens M&U

Studie: Kök i hyresrätter rivs i onödan

48 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

EU föreslår omfattande reform – vill förenkla SFDR

8 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

En tredjedel av verksamheters förbrända avfall hade kunnat återvinnas

8 minuter sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Textil

Helene Behrenfeldt: ”Så bygger vi ett fungerande kretslopp för textilier”

20 november
Premium
VERKTYG

Guide: 5 modeller som förenklar klimatanpassningen

13 november
Premium
TEMA: UPPHANDLING

Överprövningsspöket – myt och verklighet i hållbara upphandlingar

4 november
Premium
REDOVISNING

VSME i praktiken – Danmark visar hur

4 november
Premium
Avfall

Guide: Så minskar du nedskräpningen – för ökad trygghet

3 november

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
EU-svepet

8 nyheter på veckans EU-agenda

2 timmar sedan
Premium
Cop30

Cop30: Branddrama, textstrid och stigande förhandlingstempo

4 timmar sedan
Premium
EU

EUDR föreslås skjutas upp – igen: Detta händer nu

20 november
Premium
Cop30

Dag 10: Klimatsmart jordbruk, gödselstrid och Lula i pressat läge

20 november
Premium
Skog

Så ändras Svenska kyrkans skogspolicy – går emot tidigare utredare

19 november
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Experterna listar: Här är kompetenskraven på hållbarhetschefen 2026

15 oktober
KARRIÄR

Hon tar över hållbarhetsrådet: ”Tre akuta frågor”

1 oktober
Premium
Karriär

Krav anställer hållbarhetsexpert med ansvar för djurvälfärd

1 oktober
Premium
Karriär

Hon blir ny kommunikationschef på WWF

8 september
KARRIÄR

Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo

4 september