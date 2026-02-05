Miljonaffärer med koldioxid – lokalsamhällen lämnades utanför

Granskning Förbättrade spisar, minskade utsläpp och klimatnytta – på pappret. Men bakom ett koldioxidprojekt i Zimbabwe döljer sig frågor om transparens, ansvar och vem som egentligen får ta del av intäkterna, enligt en ny granskning från Swedwatch.

Miljonaffärer med koldioxid – lokalsamhällen lämnades utanför
Foto: Adobe Stock

Koldioxidprojekt framställs ofta som ett sätt att förena utsläppsminskningar med utveckling i låginkomstländer. Men en ny rapport från Swedwatch ifrågasätter hur väl detta fungerar i praktiken. I centrum står ett spisprojekt i Zimbabwe där koldioxidkrediter sålts för miljontals dollar, samtidigt som lokalsamhällen uppges ha stått utan både insyn och ekonomisk ersättning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

I rapporten ”Missing benefit-sharing and poor community engagement in carbon projects — a Zimbabwe case study” granskas två projekt som utvecklats av det USA-baserade bolaget C-Quest. Projekten gick ut på att distribuera förbättrade vedspisar till hushåll i Zimbabwe för att minska vedförbrukning och utsläpp. De beräknade utsläppsminskningarna låg sedan till grund för utfärdandet av koldioxidkrediter som såldes på den frivilliga koldioxidmarknaden till internationella företag.

nQb2ljwRiw0+vRPa2Cf3y2cjnP3t/XhPYNmwGx9ov4phKWrhu1dnuxAjL36tVmYkkUg83YjKcsVo8vPx0JMJn/yiHVPuXxbO0a0kY3QQErV+TU8pGfh8SmYEPgjq0rCPHRNuvhqjhrrd6TI4WungGWa2i9hFa5lvcTWeACJp/2o3XVAfPPKTAZIGGR4ke9dHqOlNlHav/cCvQzz/gLjrdLihTu35QILB/f0BOiRz+6SDctBhvmRBXmbXydwka/3WSuqluyipC85Ey96iwYbSIrbyYT3+T7DezUvd8qdVvh0ISNsgiPSyYg8kTJLXJwdxpgtW2Wz1u+F+K0jSK2ug2/I3fY8eUQzDkEZ3fn/MgQEfjd9aZEjL6epBbLD/ZApVgBj5MIGRTZ0l0MZk2Rlb+kZ++F9WNR6ut8b6U6nIDFt22Ez0BfMhebs0pcQwo2NwgAaiNtTCsP7KSLwFbwZ2lYbDTFZ3evLCYn3Szr13+thbmhUslq+E3uxXYXvEhGAs7qbUllpdX9JExWXw61SrSBNl5Tb2N+kvU8j3o/jKO84ani6eBJTIzjagz1Nl/blddKps1J59wXM0dydxuQK07QjEb6/JGDls+DjBSBsfyV8aveABLcaw5kbmUhbAHXO6kCuBu/oZ/4YtR8HJ0TP8KhaqHU6JBz5XZR9P94DkCgeX9++2yn6vua1yXgkHlsinw57NdfTawa9W4m9lUrk+qPeyxGnDVgZheKFCL74fooL5gmFmo8fP//xtQo2rxF8MmBL2zraJL8agES1aWq+v3nfNHJj5Vy3y6nEsgbq8cH/QyFSFDS8RfH33gSgNZQYbs2a32M9NxjyOyQQEiyorxBkvT45O51tKt1Q6QztwwLOpumfqwVeIoJmLj5r2Hw2WC0sGBUOOxlWTSUreKVXFVOtrg2hL6YV5ffXo+9Fp79OVJjVEz6OBryKfKXh53w1cezOkgl+7AYgGaf2bKAOcjaHarUQNVI4RoboLhxnoZ2mgzreMuaOfkDe/LTqqflgrgeCVSEIgvH3vi/N8U/UuaXsMDGLO5ZFB2t454vM5XGnXhba1+3Wtrug3g9XgKaOSxpG7D1FIp41CUL+/eg/v0NhrBkBSZVM4YPSFbcngXDtdXIHKoiwv7dZi6FOu3QQ11GaMnrVZHhjuxhir39G2yDy+CpQGOmWDBoo71PUCAoPYn92jdyZWY0of5nf6dr5M9sM/RK03eIiNTOxJ2bF0tdGovoIsBTeFA/OZ/uY4jisWi3ft+2BsrCH+uYM+YyUusBeZrXC6R16xMUCiVz3iJfgDLDMJhOEOL3oabsB01RPX5cqFq+R/aTeBpwuPtLFp6vFB83mbkhHwJyPeaw3hNeXrsNK7acrIxoNCuBX03B4AfH/xPLUni9npZL5OIEZtfyQ1kqJWT9pTtfLIrE2Voxvk1TnuzL7GzN2O3Ui5BKgfZWP6N9OM92cuFnU/mUr6h/YSsVDTgUnF16vks1GHZbO7ki+O17mRT/bKQCuPZMH0eIpcnpax1NAdM69koTzrm/uCXgaXnZ+FHyOPFlp4hM8yoh+UapQm6FwsXIahXM0WAHFmJR7/qljJfYE5+8YXD/sBDhYkpxVnIIQt9bwIS1Ka+vFttxjdFzHd+TrawENkqPhMKzPjzDshE9nxUyYi5WE3jIYsRNYAJQnUevAJvlkfVzcfi7ZxIamzPq9esDT9wQNWwF9V5Yl+7mr8CDzfx0KD5eQvGbXGZYjE/F62FtUDPIcVRQcsU1qW9LTpYbH6H8OkKEwYIA5I69RodZQKqn408cbDamjlnVHZL2ffzGLitigjYVpnwyuCCOfQztWoKuveG7e1fB+mJZGlyoAcvtgVn3bictlrVy7RE/JP3Gc9lKkAz+xH0SV7tGWlvo9QU5zTbWrFFL/VM1Ceodt9ig5qGa37nIOJJ3BIv7n+UzFZiuLEbOv5yPGtDgh1IRZ/T5VTy3hnc0Qr9odOxIefE3bpfwLugTFQa6b6QP3UfOcyDXwogR1G2YpSX6uKiOy1sMkzdnrzZVKro2kLa+RlVKe94QfOPso4cQMdBwnV1bpoljZGJUxVP6IomZqwcyhp+gZTOUgJFHwoFbGEelbPgu7qODITydGBOr8EvxS/NNed5Lrc6+fxiRZVzGD6IqBkildMQIKtirLtI/7sV3UHHBhDWUlpVPMGsq6LXEeZ4dVHSGVkGfCVT84MSpnqqt1yjYbfBxXB2fAIB+isghL6wQP1ZfPWoWvyjDWauZ6bPwrbKQdrc61r7Mj++6s9ZOWm0fCvyMYLf9OyOwgIdrljfYWiE+JwOSq/vjPuP92dL7USVzHd+TuUHNxFGiFrh4+v3yLbAGxUo+qijn37hrXuGmDunJWT1MUtzvhJ127ArW/gQtR/jEJdRGE76L/r+68Tp01m78MIWYNUu5ooSI9AXWkY3Z68zIfhM6avmWaXUEt4cBeTF9D/040DmySaG5DAh7BjJxfHU29OAIAm8gusWf99bWDWRv3km/nppLpdc/I1GF0MsA1OXgxTzSadmuC4dpBgRjlHcBP5ZYZf6TOAVpEt3jlpc/LyEq+0kgoXFfD+HU6jKOREuUpH/AdEx3mmV6I1KrrAEjnlXcTNX/io/U2Ygeahioes4YohTvQPdE0MtXSl9sn1G9OQMPj9hodRlXrTq0o18dcHPhcCMLdIABQ98EhXkJ0soMU75jLwGS3zucaZkIM2HVh4HuN5YeLTB9Qb2AisOInwtNrspqNy39qt+fy2PEOWwYsxIl0mfynzSZRClLC2ETSIkjpa3XUvRZ4Ml2y1MqdwR9uRe1ESY1lCYSKFDnaj5jwG/PufFD/Sd8RLxBeV6SbKZjv0AmNUH3b1+JQ2Qw3iDbZuBSXuwjj/uwg7XyC1DhUiPQAhAijyAnr+xGuLaXeJM3MaNvFWUFHLZoRPZ30EK5tVxv6Kb2mkpw8SraBnq/YtEch6fuFfAlWVgZ7QjHLbn2Hm7eawD7Rqmt3EetxWwWA7P5SwrR8I9n5vIiYCX2rtqq/BrV0p7AE6ybgFMT8sZT8tKNBNScfvGX7C5M3gPLRElTt3T/Jq+HqL6hxyN70meM5gxfJjsG3puNAKsxhfRvAm4UAEhSzRzZoqZo3XWsBjZpNbBVDkU3Ml34/sU8RUkPZN4lohLZTNZ4UtVDfVwtNCeMmMgSWTfAB8BHR3pG7/QEo271ZxWluZpA8r7ZxPwRL4GCAS81wInV2OkfTpVjXMK5F4yVg6yUgGUnmgqfyAsj0elrdkgdSLHm98oly9XseY+qLaVr3BBFky8nqDvqInz3tCRgL9kInnrX08yG6046+8zjSFIT+YKGsmh+es7PPcopbG2KnUTnVlg+6I9K1HkVL1WVrzwoK/04wW5pp42yJNmPCDola88WAjkIUoYX+mx7AmZ2Ck8umHu20plIGmde00Bop7nf1eg3Ocz4NsD8fXZzaVs9sljfcq9QFr7QqaZcCRdZdtx72sgvIABxC4OW2wJqmpelO8ljiGUn9e4jLDrjMVyvEAQoLNTYBslJ9eS0YoCu1MJYFJTYhdxd3mZGpNfqGDp3DGtf4ohrAm2eJYnVrk/cmhEEE9MGMllW5ftGukqI7OOKSMiHBrYMB2ynmHhL9xi0GYUTNlXLmemfFM+LQ8MxtE2C2kbKz3ZXBo3DtddoY2ac3wdmRfn4iE8DJYNTGFJSbex/Uc3sMn/kdyZ7QPg+XwVcce/58FjNn7iNUXOgBDfUsGIDbP3EBnmwJ683Xk9sB9a0Qk6tOJ9WcsbVYP0hDpc6H89vh6TmUyCuJD29wwYtnvYmIlyZfC8eTROryDUFTQ/pVic330A5ref74Czrp3bcUEKsctpuROxVw1iFqY+Giqhx40agTaivUmUgzOUKRiOaE9KtH8H5JdaS7O8upxHioAN/J3DFJjEqMo8f1QstZSAAkWqFoh0NjndWOJZrt+XS3a4+dPsgIfJSVXi23ijA3CYO2zA93Y85K5zuvMCqbWDK0a/XXHGZufYoCs4cdywOaBbTcemX2WCal3mIXve58xOY9JIr0vs0fmVFPZzkWNNa22J+qWtq/FkOeEZqo/CDdbj1wvBmM54/U85W311079PPOLZQ7aHwcQdLrY/w7F8svLBro1gESBhcRBxwL5x7yusCvfET11FYjMMN7Pj0ePZsjPMJA7Np+VNlwd/OQr8Z3KsTmpfKFSZPwPzrQzl0aHS4zuQMcJzwTc3NTUjZr3Gp0Da3/QSv67qaowZ1hLHFMUBVzug/fKS9TneUH8p5GhgLtObKk4NgtYCbREB0dxBULRbzazoldOtaGOiIlWlE0mHqhWCxBUsV4xmAtgyzFFYFAqxp4rOoU9SVnWOmRI/9zmzOXiaBRRBAMUU3uEW/hi9I82uMBjW1HlhK4/iUFsVpBTvvcKbi3ArQn9BfzRmAxErs9jB6EpiXw2FD/TQsjMic7YYz4rJdMiadcgnUuhn/s2GMLQmBv6XnWTuHOyXJ00jZamkX/vLuOLyPRUDyRwrHqueiW6Jmbdm3XGRTX0wWePHS7+kTEurqiuHc3M2nSk7SuSVB9wFYVx+IRuMjdSw/MjE2ffcMzHL932f+4oHxeV+dGbDziQ1RvxXvcIJu2lV352L9Sv4hZnRTV9O3uKFzC4Z+xIC2ByzRul7/zb9LIuLC2+ytGUl90zHiWvPWTX73pq/AwmGxem/ala49+0xnZZaxMmt+P0qLCiIvNEyhUJuhegoyHHBBuyLMvZdAJlBhCVue1t91d32TQyBSa0huZEtnTbNpnJ3BuRMWMvso/mojH4nVuk6LSaS0fWkmeRhL5Wm1hu7gf2qF5iUQMV2CkmjGCpN9sMrTUYmFGj/+jnDar31es4s3l7KrTdbQh9ejutIEohUoQ43iG9GqKHXjeOY+OlMbhAoah2aw1sLFGQlwwW4jCsCA6ZrnaOFAvDi1dpmkHDkkT2fmneZ8JX6UZMk6iapNrovWaWuCnEXinYhDQMoZxdwxfh7GIfZmuwbBWlu88z3KCOiwW0Wyha5wZ4jgYai7/jVYXTC9fsg5kE58WHL86NYCGeVsGPlgVoEkrEyRKd/VgjkfdEUV/gcbxAoNvv7qTnOMkLSZg5CqZHk0W+205dlZoVB0XXRJDnzZJk3lM+8R8MdhZX2YtgpFNVzIb+j9z6xPoCWUAKUlRr36H5MNMZkCuS2vWa5PKgGCpLfzyQuvWycLA/OULCFIDorae0dZSe0O0pi60Kuy0JJNkncDQfNwxdqDp61Ai1OlnyE1zXY29tPMG992Xu+9+1oLDXJ3fTmSZT89yly+vEnuDmqpGaBTX5dHrZJnBsE6oajggOb/VuCRixhMGfLUGwGunpHFQF43djaxBY0rsjFnJmL9KxyKoJ637jpA0JYDIWJ68x3641QkMprpDo/A6R85MBCEPkjTTalagyihJKMvwe5lFOqu9WcafefN4sI3Gj6JVa4mCHdo82yvA5SEY9uGZ7YniJWYIxpwaU8TlJ8tpt6r8NItHJZXlHC5HCh9YFgERJCFWdMXPebaNEM9xOTRG9VdMnfDd5JGFI10U/wJD76kcTUYZHd5QPcxIbNzR58QGSWF7SCRsyMPdnghw5N+ylZlBMpnUdPvsDT6+Xul2AX/hF6jOoD1AjbvhlhxcdTNRobPZfMHltQPzRYdPLwOpjKKQcjcCACfYXYOubHI6aglyCPqg1Vxs5UE3P7p8SqGqvWxjDbAh6Ix+Bv3Wk9sIWe1LrW1tAARuJ5wuj3Sadf/dHo2d29SNkEyZg8iRF+cJHviRMYSjqCuf49HV35uErmckJNE2P6rMuKPQVbUddxJf13RYCYhUQsGc7/2aJsAQT+6GXxdhV4tDUk8dsWiSmde2nkyThW+WogxfphTE264uMtaSxO1PfWsceGorAxIOaaHRZIRmfOMjNi9A8NxlpkMJiDQzXqTd0vh4MVkTebTPC+QEmx3VjxwaoA15tC9wI63qKc2sCbOtnITTkuK3vT/9EitcEyRgyRayhgyV0ZIgUNoUp9h4FTj6UDxMZqHKUsDtbND9fCVi1QhFHA9pWt1iT4nIW1Fko+WnznrAvNr0oXRTT6U1loDNtVh67HmaKH/rY8EID8L0YyIh3OggOyppgOazqdPGGM/FpnDvbY7VVp5EMxF7ie1/wf2ki8Q==
Internationellt Omvärld
publicerad 5 februari 2026
av Ellen Sundström

Senaste nytt

Premium
Hållbarhetsarbete

Hållbarhetschefen: Så ska sjukvården minska utsläppen

4 timmar sedan
Analys

Analys: Så blir drivmedelspriserna 2026

4 timmar sedan
Premium
Klimat

Malmö rekordsatsar på klimatet – här är åtgärderna

5 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Hållbarhetsarbete

Ungas engagemang möter näringslivet i nytt hållbarhetsprojekt

4 februari
Premium
EU

CBAM är här – så undviker du dyra överraskningar

3 februari
Premium
Klimat

Så kan kommunalt restmaterial gå från avfall till resurs

30 januari
Premium
Hållbarhetsredovisning

Skärpta regler för klimatkompensation – det här behöver köpare veta

21 januari
Premium
Hållbarhetsarbete

Experten: När politiken tvekar – så navigerar företag hållbarhetsarbetet vidare

19 januari

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Hållbara finanser

Minimal skillnad mellan ”gröna” och konventionella fonder

28 januari
Premium
Dagens M&U

MP kräver regeringsansvar för hotande kollaps av ekosystem

27 januari
Premium
EU-svepet

10 nyheter på veckans EU-agenda

23 januari
Premium
EU-svepet

4 nyheter på veckans EU-agenda

16 januari
Premium
Politik

Sverige saknar fortfarande handlingsplan för FN:s biodiversitetsmål från 2022

16 januari
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Så får du nytt jobb som hållbarhetsproffs

16 januari
Premium
Karriär

Hållbarhetshöjdarna del 7: Så blir 2026

2 januari
Premium
Karriär

Hållbarhetshöjdarna del 6: Det gör vi när motivationen dippar

30 december 2025
Premium
Karriär

Hållbarhetshöjdarna del 5: Så hanterar vi kritik

29 december 2025
Premium
Karriär

Hållbarhetshöjdarna del 4: Det är bästa sättet att nätverka

23 december 2025