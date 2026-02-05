Miljonaffärer med koldioxid – lokalsamhällen lämnades utanför

Koldioxidprojekt framställs ofta som ett sätt att förena utsläppsminskningar med utveckling i låginkomstländer. Men en ny rapport från Swedwatch ifrågasätter hur väl detta fungerar i praktiken. I centrum står ett spisprojekt i Zimbabwe där koldioxidkrediter sålts för miljontals dollar, samtidigt som lokalsamhällen uppges ha stått utan både insyn och ekonomisk ersättning.
I rapporten ”Missing benefit-sharing and poor community engagement in carbon projects — a Zimbabwe case study” granskas två projekt som utvecklats av det USA-baserade bolaget C-Quest. Projekten gick ut på att distribuera förbättrade vedspisar till hushåll i Zimbabwe för att minska vedförbrukning och utsläpp. De beräknade utsläppsminskningarna låg sedan till grund för utfärdandet av koldioxidkrediter som såldes på den frivilliga koldioxidmarknaden till internationella företag.
publicerad 5 februari 2026