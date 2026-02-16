EU importerade rysk fosfor för över 9 miljarder kronor 2025

EU importerade fosforprodukter från Ryssland till ett värde av över 9 miljarder kronor under 2025, trots det pågående kriget i Ukraina. Det visar preliminära siffror från EU-kommissionen som analyserats av miljöföretaget Ragn-Sells. Ryssland stod för cirka 21 procent av EU:s totala import av fosforgödsel och fosfater, vilket gör landet till en av unionens största leverantörer av ett näringsämne som är centralt för Europas livsmedelsproduktion.
Foto: Adobe Stock
Totalt importerade företag inom EU fosforgödsel och fosfater för omkring 43 miljarder kronor under 2025. Den största leverantören var Marocko med cirka 16,2 miljarder kronor, följt av Ryssland med cirka 9,2 miljarder kronor. Därefter kom Israel, Norge och Tunisien. Uppgifterna bygger på data från Europeiska kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling och avser bland annat fosfatgödselmedel, fosfater och sammansatta gödselprodukter som NPK, DAP och MAP.
