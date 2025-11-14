Cop30 i Belém har inletts med en tydlig profil som ”genomförandets Cop”, där tidigare beslut ska omsättas i praktisk politik. Under de första fyra dagarna har värdlandet Brasilien, tillsammans med FN-organ, utvecklingsbanker och ett stort antal länder, lagt fokus på anpassning, teknik, lokalt genomförande, jobb, hälsa och rättvisa.
Mattias Frumerie om första veckan på Cop30: ”Väldigt tufft”
Cop30 Första veckan på Cop30 har kommit och gått. Hur ser läget ut hittills? Miljö & Utveckling ger dig veckans sammanfattning och en inblick i hur Sveriges chefsförhandlare ser på saken.
Sveriges klimatambassadör och chefsförhandlare Mattias Frumerie. Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet
På öppningsdagen, tisdagen, antog parterna snabbt dagordningen och valde den brasilianske diplomaten André Corrêa do Lago till Cop30-ordförande, vilket presenterades som ett uttryck för vilja till samarbete. Anpassning stod i centrum, tätt kopplad till teknik. Den nya Green Digital Action Hub och AI Climate Institute ska stärka utvecklingsländers digitala kapacitet för klimatplanering, medan Nature’s Intelligence Studio lyfter innovation inspirerad av Amazonas biologiska mångfald.
