Sveriges nationella klimatmål för 2030 blir kvar. Det står klart efter att en enig Miljömålsberedning i dag presenterat sitt förslag till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L). Samtidigt föreslås att målen anpassas till EU:s klimatregelverk, vilket innebär en viss justering i hur utsläppsminskningen beräknas.
Miljömålsberedningen: Sverige klimatmål till 2030 blir kvar
Politik Sveriges klimatmål för 2030 blir kvar – men justeras för att bättre stämma överens med EU:s regler. Det står klart när en enig Miljömålsberedning i dag presenterade sitt förslag till regeringen.
Romina Pourmokhtari (L). Foto: Wilma Hagström/Regeringskansliet
– Det är ett viktigt underlag och ett nästa steg i vårt klimatarbete, sade Romina Pourmokhtari vid en pressträff i samband med att hon tog emot beredningens rapport.
