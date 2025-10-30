Miljömålsberedningen: Sverige klimatmål till 2030 blir kvar

Politik Sveriges klimatmål för 2030 blir kvar – men justeras för att bättre stämma överens med EU:s regler. Det står klart när en enig Miljömålsberedning i dag presenterade sitt förslag till regeringen.

Miljömålsberedningen: Sverige klimatmål till 2030 blir kvar
Romina Pourmokhtari (L). Foto: Wilma Hagström/Regeringskansliet

Sveriges nationella klimatmål för 2030 blir kvar. Det står klart efter att en enig Miljömålsberedning i dag presenterat sitt förslag till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L). Samtidigt föreslås att målen anpassas till EU:s klimatregelverk, vilket innebär en viss justering i hur utsläppsminskningen beräknas.

– Det är ett viktigt underlag och ett nästa steg i vårt klimatarbete, sade Romina Pourmokhtari vid en pressträff i samband med att hon tog emot beredningens rapport.

EU Klimat Politik
publicerad 30 oktober 2025
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

