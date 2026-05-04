Alirskolan minskar matsvinnet och erbjuder gratis måltider

Bästa hållbarhetsprestation Genom att ta vara på matsvinn från lokala butiker har Alirskolan skapat en verksamhet där räddad mat används i undervisningen, serveras som gratis måltider och engagerar eleverna.

Foto: privat/ Adobe Stock

På Alirskolan i Bollnäs har arbetet med matsvinn vuxit från en enkel idé till en central del av både undervisning och vardag. Genom att ta vara på fullt ätbar mat från lokala livsmedelsbutiker har skolan skapat en modell som minskar svinn och stärker elevers delaktighet. Satsningen har gjort Alirskolan till en av fem slutfinalister till utmärkelsen Sveriges bästa hållbarhetsprestation 2026. Vinnaren presenteras den 20 maj på konferensen Hållbarhet i praktiken.

– Vi har jobbat med matsvinn i några år. Det började för kanske sex år sedan, när jag var hemkunskapslärare. Vi ställde en fråga till Ica eftersom jag ville ha lite gamla bananer för att göra nyttig glass. De skulle höra av sig, och dagen efter ringde de och sa att de hade 44 kilo bananer i svinn, säger Jonas Olsson, biträdande rektor på Alirskolan.

När Jonas Olsson åkte dit för att hämta bananerna fick han se hur mycket frukt och grönsaker som slängdes varje dag. Arbetet började i liten skala, med fokus på undervisningen. Men snabbt blev det tydligt att potentialen var större än så. Vid ett senare besök fick de även med sig påsar med bröd.

– Det är det butiksbakade brödet som de bakar i dag – det slänger de dagen efter. Då började vi ta brödet och göra frukost, säger Jonas Olsson.

I dag är verksamheten mer omfattande. Skolan hämtar regelbundet stora mängder råvaror som annars hade gått till spillo. Matsvinnet används bland annat för att täcka behovet av frukt och grönsaker i hem- och konsumentkunskapen. Dessutom gör arbetet det möjligt för skolan att erbjuda eleverna gratis frukost och mellanmål, baserat på den mat som hämtas från butikerna.

Jonas Olsson berättar att arbetet med matsvinn har förändrat hur eleverna arbetar i klassrummet.

– Det gör att våra elever får jobba ganska fritt. När det gäller utbudet blir det som ett mästerkockskök, och de lär sig samtidigt att ta hand om matsvinn. En utmaning i skolan är att få till en verklighetsanpassad undervisning. I hem- och konsumentkunskap finns mycket miljö- och hälsotänk, så när vi fick den här möjligheten var det naturligt, säger han.

Under julen tog Alirskolan initiativ till en större insats med hjälp av matsvinnet. Inspirerade av ett inslag på TV4 om matsvinn fick skolan idén att själva arrangera ett julbord. De tog kontakt med en lokal Ica-butik och började redan under hösten samla in och frysa ner mat som annars skulle ha slängts. Målet var att kunna bjuda in människor som, enligt Jonas Olsson, ”behöver det som mest”. Parallellt samlade de även in julklappar, och den 23 december kunde de genomföra ett julbord gjort på räddad mat.

Fakta

Sveriges Bästa Hållbarhetsprestation

Sveriges Bästa Hållbarhetsprestation är ett pris från Miljö & Utveckling som uppmärksammar konkreta och genomförda insatser inom hållbarhetsområdet.

I år har över 60 bidrag nominerats, varav ett urval gått vidare till final. Vinnaren utses genom en kombination av läsarröster och juryns bedömning.

Priset delas ut på konferensen Hållbarhet i Praktiken 2026 den 20 maj på Quality Hotel Globe i Stockholm.

Klimat Matsvinn Miljöarbete
publicerad 4 maj 2026
av Carolina Högling

EU-kommissionen förenklar avskogningsförordningen

L rasar i miljögranskning

Slutfinalister klara – två bidrag till Sveriges bästa hållbarhetsprestation presenteras

EU

Ny vägledning: så ska företag stoppa svinnet av osålda varor

Ny kalkylator ska räkna hem klimatinvesteringarna

Nya Sverigechefen på Position Green: Så gör du hållbarhet till affärsnytta

Nytt EU-verktyg ska synliggöra kostnader för luftföroreningar och kemikalier

Så kan odling stärka lokal resiliens

C:s motattack om miljöprövningen: "Regeringen missar kärnan"

Genomgång: Så tycker remissinstanserna om snabbare industriprövning

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

Genomgång: Så vill partierna bygga hållbart

"Det är svårt att göra så mycket sämre" – så tycker branschen om vårbudgeten

Nya reklamombudsmannen: Så undviker du att bli fälld för greenwashing

Hon blir ny vd för Drivkraft Sverige

Ny ordförande för Miljömålsrådet – så vill Lena Erixon utveckla arbetet

Nu blir hon ordinarie vd för Mistra

Kompass: Passar du som hållbarhetschef?

