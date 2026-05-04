Alirskolan minskar matsvinnet och erbjuder gratis måltider

– Vi har jobbat med matsvinn i några år. Det började för kanske sex år sedan, när jag var hemkunskapslärare. Vi ställde en fråga till Ica eftersom jag ville ha lite gamla bananer för att göra nyttig glass. De skulle höra av sig, och dagen efter ringde de och sa att de hade 44 kilo bananer i svinn, säger Jonas Olsson, biträdande rektor på Alirskolan.

När Jonas Olsson åkte dit för att hämta bananerna fick han se hur mycket frukt och grönsaker som slängdes varje dag. Arbetet började i liten skala, med fokus på undervisningen. Men snabbt blev det tydligt att potentialen var större än så. Vid ett senare besök fick de även med sig påsar med bröd.

– Det är det butiksbakade brödet som de bakar i dag – det slänger de dagen efter. Då började vi ta brödet och göra frukost, säger Jonas Olsson.

I dag är verksamheten mer omfattande. Skolan hämtar regelbundet stora mängder råvaror som annars hade gått till spillo. Matsvinnet används bland annat för att täcka behovet av frukt och grönsaker i hem- och konsumentkunskapen. Dessutom gör arbetet det möjligt för skolan att erbjuda eleverna gratis frukost och mellanmål, baserat på den mat som hämtas från butikerna.

Jonas Olsson berättar att arbetet med matsvinn har förändrat hur eleverna arbetar i klassrummet.

– Det gör att våra elever får jobba ganska fritt. När det gäller utbudet blir det som ett mästerkockskök, och de lär sig samtidigt att ta hand om matsvinn. En utmaning i skolan är att få till en verklighetsanpassad undervisning. I hem- och konsumentkunskap finns mycket miljö- och hälsotänk, så när vi fick den här möjligheten var det naturligt, säger han.

Under julen tog Alirskolan initiativ till en större insats med hjälp av matsvinnet. Inspirerade av ett inslag på TV4 om matsvinn fick skolan idén att själva arrangera ett julbord. De tog kontakt med en lokal Ica-butik och började redan under hösten samla in och frysa ner mat som annars skulle ha slängts. Målet var att kunna bjuda in människor som, enligt Jonas Olsson, ”behöver det som mest”. Parallellt samlade de även in julklappar, och den 23 december kunde de genomföra ett julbord gjort på räddad mat.