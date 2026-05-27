Studie undersöker nya urskogar i Västeuropa

Studien fokuserar på områden som kan rymma minst 10 000 hektar skyddad och obrukad kärnskog, tillsammans med buffertzoner av lågintensivt brukad skog på totalt över 70 000 hektar. Forskarna har analyserat ekologiska och socioekonomiska förutsättningar genom litteraturstudier, policyanalyser och fältbedömningar.

Fyra gränsöverskridande områden lyfts fram som exempel på genomförbara lösningar: Bayerischer Wald–Šumava, Canigou–Canigó, Gerês–Xurés och Hohes Venn–Eifel. Studien presenterar också sju policyförslag med fokus på innovation, finansiering och långsiktigt rättsligt skydd för skogarna.

Forskarna bedömer att modellen kan bidra till att omsätta målen i EU:s gröna giv i praktiskt naturvårdsarbete och samtidigt stärka klimatanpassning och klimatbegränsning inom unionen.