Studie undersöker nya urskogar i Västeuropa

Dagens M&U Forskare undersöker möjligheterna att skapa stora självreglerande skogsområden i västra Europa för att stärka biologisk mångfald och klimatåtgärder.

Ardennerna, Frankrike. Foto: Adobe Stock

En ny studie undersöker möjligheterna att skapa så kallade Novel Primary Forests, stora självreglerande skogsområden med minimal mänsklig påverkan, i västra Europa. Syftet är att stärka biologisk mångfald, bidra till klimatåtgärder och säkra långsiktiga ekosystemtjänster i områden där urskogar i dag är sällsynta och fragmenterade.

Studien fokuserar på områden som kan rymma minst 10 000 hektar skyddad och obrukad kärnskog, tillsammans med buffertzoner av lågintensivt brukad skog på totalt över 70 000 hektar. Forskarna har analyserat ekologiska och socioekonomiska förutsättningar genom litteraturstudier, policyanalyser och fältbedömningar.

Fyra gränsöverskridande områden lyfts fram som exempel på genomförbara lösningar: Bayerischer Wald–Šumava, Canigou–Canigó, Gerês–Xurés och Hohes Venn–Eifel. Studien presenterar också sju policyförslag med fokus på innovation, finansiering och långsiktigt rättsligt skydd för skogarna.

Forskarna bedömer att modellen kan bidra till att omsätta målen i EU:s gröna giv i praktiskt naturvårdsarbete och samtidigt stärka klimatanpassning och klimatbegränsning inom unionen.

publicerad 27 maj 2026
av Jon Röhne
import-jon.r@miljo-utveckling.se

Premium
Karriär

Ny hållbarhetschef vill göra Sverige till ett cirkulärt föregångsland

21 timmar sedan
Premium
Hållbarhetsarbete

Mindre snack – mer hållbarhetsjobb i skymundan

7 maj
Premium
Karriär

Nya reklamombudsmannen: Så undviker du att bli fälld för greenwashing

29 april
Premium
karriär

Hon blir ny vd för Drivkraft Sverige

23 april
Premium
Karriär

Ny ordförande för Miljömålsrådet – så vill Lena Erixon utveckla arbetet

21 april

