Försenad klimatutredning lyfts i riksdagen

Jytte Guteland skriver att Sveriges utsläpp har ökat mer än på 15 år och att landet tappat sin ledande position inom EU:s klimatarbete. Hon hänvisar också till varningar från myndigheter om att Sverige riskerar att missa målen för 2030 samt till oro från företag som menar att bristande klimatpolitik kan hämma investeringar, affärsmöjligheter och jobb kopplade till den gröna omställningen.

Enligt interpellationen har Styrmedelsutredningen pågått i två och ett halvt år och beskrivs som central för regeringens arbete med klimatmålen. Jytte Guteland frågar varför utredningens förslag presenteras sent under mandatperioden och vad regeringen gör för att öka takten i klimatarbetet.

Interpellationen lämnades in den 25 maj och ska besvaras i riksdagen den 12 juni.