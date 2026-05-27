Nytt ramverk ska synliggöra företags påverkan på social hållbarhet

En ny organisation vill skapa en gemensam standard för hur företag rapporterar om mänskliga rättigheter, ojämlikhet och social påverkan.

Peter Bakker, vd för WBCSD. Foto: WEF/ Benedikt von Loebell

Den nya organisationen Taskforce on Inequality and Social-related Financial Disclosures, TISFD, har presenterat ett första utkast till ett ramverk för hur företag och finansaktörer ska rapportera risker och möjligheter kopplade till mänskliga rättigheter, ojämlikhet och social påverkan. Initiativet bygger vidare på klimatramverket TCFD och naturinitiativet TNFD, men fokuserar på frågor som arbetsvillkor, människors välmående och påverkan på samhällen.

TISFD bildades 2025 och vill skapa en gemensam standard för social hållbarhetsrapportering i linje med regelverk som ISSB, GRI och ESRS. Förslaget innehåller rekommendationer kring bland annat väsentlighet, intressentdialog och hur företag ska redovisa påverkan i den egna verksamheten och värdekedjan. Ett slutligt ramverk väntas 2027 efter remissrundor och pilottester.

En av initiativets mest profilerade företrädare är Peter Bakker, vd för World Business Council for Sustainable Development och medordförande för TISFD. Han säger i en kommentar att företag fungerar bäst i stabila samhällen och att ramverket ska hjälpa organisationer att förstå hur relationen till anställda, konsumenter och lokalsamhällen påverkar långsiktigt värdeskapande.

publicerad 27 maj 2026
av Jon Röhne
import-jon.r@miljo-utveckling.se

