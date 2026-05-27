Nytt ramverk ska synliggöra företags påverkan på social hållbarhet

TISFD bildades 2025 och vill skapa en gemensam standard för social hållbarhetsrapportering i linje med regelverk som ISSB, GRI och ESRS. Förslaget innehåller rekommendationer kring bland annat väsentlighet, intressentdialog och hur företag ska redovisa påverkan i den egna verksamheten och värdekedjan. Ett slutligt ramverk väntas 2027 efter remissrundor och pilottester.

En av initiativets mest profilerade företrädare är Peter Bakker, vd för World Business Council for Sustainable Development och medordförande för TISFD. Han säger i en kommentar att företag fungerar bäst i stabila samhällen och att ramverket ska hjälpa organisationer att förstå hur relationen till anställda, konsumenter och lokalsamhällen påverkar långsiktigt värdeskapande.