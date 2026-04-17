Experten: Här är nycklarna som får hållbarhet att lyfta i företagsledningen

Förändringsledning Många tror att avgörandet sker i styrelserummet. I själva verket är det bara en formalitet, menar 2050:s Markus Ekelund. Han berättar strategin som avgör om hållbarhet blir en affär – eller en bortprioriterad kostnad.

Markus Ekelund. Foto: 2050 / Adobe Stock

Att övertyga en företagsledning om att satsa på hållbarhet handlar sällan om ett enskilt möte eller en välformulerad presentation. Det menar Markus Ekelund, vd på konsultföretaget 2050, som beskriver hur beslutsprocesser i praktiken fungerar – och varför många missförstår dem.

– Det här mötet ska bara vara den sista bekräftelsen på det som alla redan vet, säger han. 

Enligt Markus Ekelund har hållbarhetsfrågans position i företagsledningar förändrats över tid. Under åren före och under pandemin stärktes hållbarhetsarbetet, och fler hållbarhetschefer tog plats i ledningsgrupper. Men utvecklingen har vänt. I dag ser han en motsatt trend.

– Nu när EU har dragit tillbaka inom miljö och klimat ser vi på 2050 allt färre hållbarhetschefer som sitter i ledningsgruppen. 

Samtidigt innebär det inte att hållbarhetsfrågan saknar representation. Den förs ofta in via andra funktioner, som kommunikation, HR eller finans.

– Hållbarhet är representerat i ledningsgruppen på det sättet. Men klassiska hållbarhetschefen sitter inte så ofta i ledningsgruppen längre, konstaterar han. 

“Beslutet fattas inte på mötet”

Ett centralt missförstånd, enligt Markus Ekelund, är synen på när beslut faktiskt tas.

– Man fattar formellt beslutet på ledningsgruppsmötet. Men det egentliga beslutet har fattats långt innan, säger han. 

Han menar att den som vill få igenom en satsning behöver arbeta strategiskt långt i förväg – ibland upp till ett år innan beslutet formellt tas.

– Du måste ha förberett och fått med alla på tåget om vad det är som företaget tjänar på det här, vilka risker man undviker, säger han. 

Det innebär att påverkan sker genom samtal, analys och förankring i organisationen snarare än genom en enskild presentation inför ledningen, menar han.

Affärsnytta i fokus

Markus Ekelund framhåller att hållbarhetsargument måste kopplas till affären för att få genomslag.

– Du måste börja tänka i de termerna: hur kommer det här påverka vårt företag? säger han. 

Det kan handla om allt från minskade risker och lägre kostnader till stärkt varumärke eller ökad kundnytta. Ett konkret exempel är att involvera andra avdelningar tidigt. Ett annat centralt råd är att identifiera en så kallad “ägare” av frågan inom ledningen.

– Du måste hitta en ägare som sitter på business-caset.

Det kan exempelvis vara en finanschef som ser ekonomiska vinster.

– Det bästa är om affärsägaren tar upp det och istället för hållbarhetschefen, säger han. 

Motstånd bottnar i lönsamhetskrav

När ledningar är skeptiska handlar det, enligt Markus Ekelund, sällan om att de inte förstår hållbarhetsfrågan.

– Min erfarenhet är att man faktiskt gör det.

I stället handlar det om företagets grundläggande uppdrag.

– De ser sin roll för att göra kunderna nöjda och aktieägarna nöjda, ökad hållbarhet kan inte ske på bekostnad av ett lönsamt företag, säger han. 

I dagens ekonomiska läge är detta särskilt tydligt, menar han.

– Vi har inte råd att lägga några pengar som inte direkt gör oss till ett starkare bolag, menar många, säger Markus Ekelund. 

Det innebär att hållbarhetsinitiativ måste formuleras som affärsstrategiska beslut, snarare än som kostnader.

Ett sätt att stärka argumentationen är att tydliggöra konsekvenserna av att inte agera.

– Att välja att inte göra något är också ett val.

Han pekar på risker som ökade kostnader, leveransproblem eller skadat varumärke. Genom att ställa dessa risker mot potentiella vinster kan kalkylen förändras, menar han.

I vissa fall kan hållbarhetsvinster vara en konsekvens snarare än huvudargument, enligt Markus Ekelund.

– Ofta är det främsta företagsargumentet kanske inte ens bättre hållbarhet. Det får man på köpet, avslutar han. 

Klimat Kommunikation
publicerad 17 april 2026
av Ellen Sundström

